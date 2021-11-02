COVID-19, грипп, ОРВИ, ОРЗ: как отличить болезни по первым симптомам

В осенне-зимний период, когда появляется много случаев вирусных инфекций, в том числе гриппа, важно уметь отличить ОРЗ, ОРВИ и COVID-19.

COVID-19, грипп, ОРВИ, ОРЗ – заболевания, которые часто имеют схожую клиническую картину. Не всегда врач общей практики может их распознать и идентифицировать, а для обычного пациента это и вовсе сделать невозможно. В осенне-зимний период бушует не только коронавирусная инфекция, но и всеми известный грипп.

Врач семейной медицины Кристина Шевченко рассказывает, как отличить симптомы этих заболеваний и возможно ли это.

Грипп, ОРВИ и ОРЗ – в чем отличие и как проявляются

ОРВИ – острые респираторные вирусные инфекции, которые могут быть спровоцированы 200 видами вирусов. Отметим, что ОРВИ – не конкретный вид заболевания, а группа, которая включает в себя всеми известную простуду, грипп и бронхиолит, вызванные только вирусными патогенами. При этом простудой мы называем ОРВИ легкого течения, при котором наблюдается незначительное повышение температуры и насморк.

Относительно ОРЗ: сюда входит большая группа респираторных заболеваний острого течения, которые могут иметь как вирусное происхождение, так и бактериальное.

При ОРВИ зачастую назначаются противовирусные препараты либо симптоматическое лечение при легкой симптоматике. Антибиотики в данном случае не применяют, они неэффективны и могут вызвать осложнения. А при ОРЗ чаще всего назначаются именно антибиотики, поскольку заболевание часто осложняется бактериальной инфекцией.

Клинические проявления ОРВИ связаны с развитием простуды, синусита, фарингита и даже отита. Кроме того, при ОРВИ часто наблюдается гриппоподобное состояние. Отсюда в большинстве случаев пациенты отмечают такие симптомы как:

температура до 38,0 – 38,5 °C (чаще субфебрильная);

боли в горле, особенно при глотании;

насморк или заложенность носа;

кашель, но не всегда и чаще мокрый;

общая слабость, отсутствие аппетита.

Бронхит, ринит, ларингит – термины, указывающие на локализацию воспалительного процесса, но по сути, это все ОРЗ.

Отличить ОРЗ от ОРВИ можно по следующим клиническим признакам:

При ОРВИ отмечается повышение температуры до 38С, в случае конкретно гриппа возможно даже до 40С. При ОРЗ практически всегда температура находится в пределах 37,6-38,3С.

На фоне ОРВИ возникает выраженная слабость в теле, головная боль, пациент жалуется на "ломоту в костях", возможен сухой кашель на 2-3-й день. При ОРЗ отмечается насморк, заложенность носа, боль в горле и кашель с отходящей мокротой.

Как отличить COVID-19 от гриппа?

Когда появляются жар и кашель, многие задаются вопросом – это старый, всем известный грипп или, может быть, первые симптомы COVID-19, эпидемия которого сейчас происходит во всем мире?

Также читайте Профилактика гриппа и простуды: какие способы точно не помогут

COVID-19 и грипп имеют много общего и поэтому представляют собой проблему идентификации, как для пациента, так и для врача. Оба заболевания передаются воздушно-капельным путем, поэтому их профилактика схожа (например, частое мытье рук водой с мылом или соблюдение необходимого расстояния от других людей в общественных местах).

COVID-19 и грипп имеет некоторую клиническую схожесть, за счет чего в ряде случаев врачи могут путать два данных заболевания. Итак, что у них общего:

лихорадка, озноб, кашель, усталость, боль в горле, насморк, боль в мышцах;

инфицированные люди могут заразить других как минимум за 1 день до появления симптомов;

оба заболевания передаются воздушно-капельным путем.

Из схожих осложнений могут отмечаться: пневмония, дыхательная недостаточность, обострение сопутствующих хронических заболеваний, вторичные бактериальные инфекции.

В группе риска: пожилые люди, пациенты со сниженным иммунитетом и сопутствующими заболеваниями.

Для обоих заболеваний существует возможность вакцинирования.

Но COVID-19 вполне возможно отличить и от обычного гриппа, который входит в ОРВИ. Ниже приведем основные различия в симптоматике обоих болезней.

Отличия COVID-19 Грипп Изменения вкуса и/или запаха. Чаще всего пропадает способность ощущать запахи и довольно часто вкусы. Вкусовые расстройства отсутствуют. Инкубационный период: обычно 5 дней с момента заражения. Инкубационный период: обычно симптомы появляются в течение 1-4 дней после заражения. Дети болеют реже взрослых. Дети – важный фактор заразительности в обществе. Осложнения: чаще всего тромбоз, у детей – мультисистемный воспалительный синдром, связанный с инфекцией COVID-19. Осложнения: большинство людей выздоравливают в течение нескольких или 7-14 дней; из осложнений чаще всего – синусит, средний отит, вторичные миокардиты. Сухой изнурительный кашель, как у детей, так и взрослых. Приступ кашля может длиться по часу и дольше, сопровождаясь болью в груди. На 5-й день появляется отдышка. На первой стадии заболевания кашель бывает сухим, утомляющим, иногда приступообразным и трудно контролируемым. При типичном гриппе переходит во влажный кашель с отхаркиванием мокроты. Отмечается повышение температуры, как правило, с 37,3. При ОРВИ и гриппе температура сразу же подскакивает до 38,0.

Это интересно! Экстракт бузины подавляет репликацию in vitro некоторых штаммов вируса гриппа. В двойном слепом плацебо-контролируемом рандомизированном исследовании было показано, что использование сиропа бузины уменьшает симптомы гриппа и сокращает продолжительность заболевания. Считается, что наблюдаемый эффект может быть результатом влияния экстракта растения на продукцию цитокинов.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку