COVID, простуда или аллергия: как отличить симптомы / © Credits

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Кашель, заложенный нос, усталость, головная боль и боль в горле — знакомый набор симптомов, который особенно легко спутать осенью и зимой. Причиной может быть обычная простуда, COVID или сезонная аллергия. Проблема в том, что симптомы этих состояний частично пересекаются, об этом сообщило издание Cleveland Clinic.

В то же время есть определенные признаки, которые помогают сориентироваться. Например, высокая температура, озноб, ломота в теле и выраженная потеря вкуса и обоняния в большей степени характерны для COVID-19. Зуд и слезотечение чаще указывают на аллергию, а влажный кашель с мокротой — на простуду. Однако ни один отдельный симптом не дает стопроцентного ответа.

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COVID или простуда

И COVID, и простуда являются вирусными респираторными заболеваниями, поэтому на начальном этапе их симптомы могут быть практически одинаковыми. Для обоих заболеваний характерны насморк или заложенность носа, боль в горле, головная боль, усталость и ломота в теле.

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Однако COVID чаще может сопровождаться температурой и ознобом. Также возможны тошнота, рвота и диарея — симптомы, которые не характерны для обычной простуды.

Еще один известный симптом COVID — потеря вкуса и обоняния. Это может происходить и при простуде или аллергии, однако обычно проявляется менее выраженно. Значительное внезапное ухудшение этих ощущений более характерно для COVID.

В то же время современный COVID во многих случаях может протекать довольно легко и напоминать обычную простуду. Поэтому ориентироваться только на симптомы сложно. Если есть подозрение на COVID, самый надежный способ проверить это — сдать тест.

COVID или аллергия

Сезонная аллергия также может искусно маскироваться под простуду. Насморк, заложенность носа, боль или раздражение в горле могут возникать в обоих случаях. Особенно легко запутаться, когда именно начался сезон пыльцы или обострилась реакция на пыль, плесень или шерсть животных.

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Один из самых заметных признаков — глаза. Зуд, покраснение и слезотечение гораздо чаще встречаются при аллергии, чем при COVID или простуде.

А вот затрудненное дыхание требует большего внимания. Оно может быть симптомом COVID, но также возникать из-за аллергической астмы, которая обостряется в сезон аллергенов. Если проблемы с дыханием сопровождаются аллергическими симптомами, но отсутствуют температура или желудочно-кишечные проявления, одной из возможных причин может быть именно аллергия.

Людям с сезонной аллергией и аллергической астмой важно не допускать обострения симптомов. Следует заранее придерживаться назначенного лечения, а при необходимости использовать антигистаминные препараты и солевые промывания носа.

Простуда или аллергия

Если тест на COVID отрицательный, остается вопрос: это простуда или аллергия? Здесь может помочь время. Обычная простуда, как правило, длится примерно 7–10 дней. Симптомы часто появляются постепенно, достигают максимальной выраженности примерно в середине болезни, а затем ослабевают. Кашель иногда может сохраняться дольше, чем другие симптомы.

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Аллергия может длиться неделями или месяцами, пока человек подвергается воздействию аллергена. Без лечения её симптомы могут практически не изменяться или повторяться снова и снова.

Подсказкой может служить и характер кашля. При аллергии он чаще бывает сухим и может сопровождаться свистящим дыханием. Простуда же нередко вызывает влажный кашель с выделением слизи.

Что делать, если вы заболели

Для профилактики тяжелого течения COVID рекомендуется вакцинация. Она не гарантирует, что человек не заразится, но может снизить риск серьезных осложнений. Если есть подозрение на COVID, стоит сдать тест. При положительном результате или значительном ухудшении самочувствия лучше обратиться к врачу.

При простуде специфического лечения обычно нет, однако облегчить симптомы могут отдых, достаточное количество жидкости, увлажнение воздуха, а также некоторые безрецептурные препараты.

При аллергии помогает избегать триггеров, а также препараты, которые уменьшают её проявления, в частности антигистаминные средства. Промывание носа солевым раствором также может помочь избавиться от избытка слизи.

И важно помнить, что не каждый насморк — это простуда, а не каждый кашель означает COVID. Иногда симптомы различных заболеваний настолько похожи, что самостоятельно определить причину невозможно, поэтому лучше при любых обстоятельствах обращаться к врачу.

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