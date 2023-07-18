Деменция и болезнь Альцгеймера: врач рассказала, что нам о них нужно знать

Деменция – проблема, которой часто опасаются как пожилые люди, так и их дети. Наиболее распространенным типом деменции является болезнь Альцгеймера.

Деменцию следует рассматривать не как отдельное заболевание, скорее как результат изменений в головном мозге. В зависимости от причины симптомы проявляются с разной степенью интенсивности и практически в каждый период жизни.

Действительно ли деменция неизлечима и как помочь человеку, страдающему таким заболеванием, рассказывает врач семейной медицины Кристина Шевченко.

Что такое деменция

По этиологии деменция делится на основные блоки, такие как: болезнь Альцгеймера, деменция с тельцами Леви, сосудистая деменция, лобно-височная деменция и смешанная деменция. Согласно определению ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения), синдром деменции – это синдром, обусловленный заболеванием головного мозга, обычно хроническим или прогрессирующим, клинически характеризующийся множественными нарушениями высших корковых функций, таких как память, мышление, ориентация, понимание, обучаемость и оценка происходящего.

Симптомы деменции: как себя проявляет заболевание

Чаще всего первым симптомом деменции является потеря кратковременной памяти – тогда больной не помнит, что произошло несколько часов или минут назад, но при этом может вспомнить фрагменты жизни, произошедшие несколько лет назад. Могут появиться психические расстройства (например, в виде депрессии) и эмоциональные расстройства (утрата контроля над эмоциями посредством быстрой раздражительности, нервозности, потери интереса к окружающему миру). У пациентов с развивающейся деменцией может отмечаться сильное чувство усталости, полная потеря способности удерживать внимание на простейших действиях, вплоть до потери способности даже следить за собственной гигиеной. Больные на последних стадиях заболевания нуждаются почти в круглосуточном уходе, поскольку нарушаются почти все основные жизненные функции.

Болезнь Альцгеймера как самое частое проявление деменции

Болезнь Альцгеймера — дегенеративное заболевание головного мозга, симптомами которого являются прогрессирующие расстройства памяти и поведения, которые с течением времени полностью мешают пациенту нормально функционировать в повседневной жизни и нарушают социальные контакты. Частота заболевания увеличивается с возрастом, при этом женщины чаще страдают болезнью Альцгеймера, чем мужчины. Однако отмечается, что своевременное лечение может замедлять прогрессирование деменции.

Болезнь Альцгеймера классически начинается с постепенного прогрессирующего снижения когнитивных функций, как правило, происходит нарушение памяти. В дальнейшем к ухудшению памяти присоединяются нарушения речи — у больного возникают проблемы с правильным употреблением слов, он забывает слова, не может выполнять обычные бытовые действия, возникают визуально-пространственные расстройства. Распознать начало болезни сложно. У многих пациентов нарастающее ухудшение памяти в течение многих лет может не нарушать нормальную повседневную деятельность и, таким образом, не отвечать критериям деменции. Этот период заболевания отвечает так называемому легкому когнитивному нарушению. Документально подтверждено, что до 80% случаев легких когнитивных нарушений, проявляющихся нарушениями памяти, перерастают в деменцию, вызванную болезнью Альцгеймера, в течение нескольких лет. Заболевание имеет прогрессирующее течение и длится 8-20 лет.

Диагностика и лечение деменции: с чего начать

Если вы подозреваете, что у вас или у кого-то из ваших близких развиваются симптомы деменции, первым шагом должно быть обращение к врачу-психиатру или неврологу. Диагностика деменции многоэтапная — основной ее частью является нейропсихологическое обследование, включающее оценку когнитивных функций больного (например, способность запоминать или использовать язык). Кроме того, достаточно эффективной диагностикой считается проведение нейровизуализационных исследований – магнитно-резонансной томографии головы или компьютерной томографии. Они наглядно показывают происходящие изменения в головном мозге, а именно, уменьшение толщины серого вещества.

Что касается самого лечения, то применяемая на сегодняшний день терапия является только симптоматической, то есть не устраняет причины заболевания, а только борется или облегчает его симптомы. В качестве препаратов могут назначаться средства из группы ингибиторов цетилхолинэстеразы и аллостерические модуляторы. Для улучшения когнитивного состояния и замедления клинических симптомов деменции и болезни Альцгеймера рекомендуется в дополнение к фармакологическому лечению психологическое влияние, например когнитивная терапия (тренировка памяти), терапия реминисценцией (вызов воспоминаний с использованием фотографий, писем, сувениров). Помимо прочего, частью терапии будет закрепление навыков, которыми все еще владеет пациент, или воспроизведение недавно утраченных. А при наличии у больного расстройств настроения или других психических расстройств применяют антидепрессанты, нейролептики и т.д.

Как уберечь себя и близких от деменции. Профилактика Альцгеймера

На сегодняшний день существует достаточно много исследований, в которых предлагаются методы профилактики развития деменции и уменьшение симптомов заболевания. Так, наиболее эффективными считаются такие профилактические меры как:

Физическая активность.

Здоровый сон 7-8 часов в день.

Адекватное и правильное питание.

Контроль стрессовых ситуаций.

Контроль факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Участие в видах деятельности, которые могут улучшать когнитивное здоровье: социальная и интеллектуальная вовлеченность, например кружки, чтение, изучение чего-то нового; усвоение новой информации, запоминание новых слов.

Вопреки устоявшемуся мнению, люди с синдромом деменции и Альцгеймером могут жить нормально. Очень помогает регулярное применение правильно подобранного лекарства, а также психотерапия и тренировка памяти. Все это в комплексе не просто продлевает жизнь больному, но и позволяет чувствовать себя уверенно и полноценно.

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