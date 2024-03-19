Деменция: признаки и причины развития заболевания – рассказал врач-психиатр

Что делать в такой ситуации и как выявить признаки деменции – врач-психиатр рассматривает вопрос подробно.

Когда ваших родных начинает беспокоить потеря памяти и изменения в поведении, это может быть признаком серьезного состояния, известного как деменция. Доктор-психиатр Антон Павленко рассматривает причины и симптомы этого заболевания.

Деменция – это прогрессивное снижение когнитивных функций, влияющее на память, умственную работоспособность, ориентацию в пространстве и времени, а также на личность.

Признаки

Что провоцирует деградацию памяти, мышление, способность общаться и выполнять ежедневные дела, врач выделяет следующие признаки:

1. Невозможность воспроизвести подробности последних событий или разговоров.

2. Резкие смены настроения без очевидных причин.

3. Не узнавание членов семьи и усложнение в назывании имен.

4. Апатия, отсутствие энергии и желание что-нибудь делать.

5. Постоянное повторение одних и тех же вопросов.

6. Утрата интереса к ранее любимым хобби и занятиям.

7. Пренебрежение личной гигиеной, а именно отказ от чистки зубов и приема душа.

8. Регулярное забывание вещей или событий.

9. Частые перерывы в речи и трудности с поддержанием беседы.

10. Невозможность определить точное время или время года.

11. Растерянность в знакомых местах и дезориентация в пространстве.

Причины

Относительно причин возникновения деменции:

1. Стресс может ускорить процесс старения и снизить когнитивные функции.

2. Хроническая бессонница в молодом возрасте.

3. Нехватка витаминов группы В может повлиять на работу мозга и способствовать развитию заболеваний, связанных с памятью.

4. Злоупотребление алкоголем может привести к поражению мозга и изменениям в когнитивных функциях.

5. Артериальная гипертензия может повредить сосуды мозга и спровоцировать деменцию.

6. Избыточный вес может увеличить риск развития деменции из-за влияния на объем мозга и других факторов.

7. Инсульт может привести к повреждению мозга.

8. Отсутствие физических нагрузок может привести к снижению кровообращения и изменениям в мозговой деятельности, что может повлиять на когнитивные функции.

Раннее выявление признаков деменции и начало лечения могут снизить влияние этого заболевания.

Если вы заметили какие-либо подозрительные симптомы у себя или у своих близких, немедленно обратитесь к психиатру для консультации и диагностики.

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