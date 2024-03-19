Деменция: признаки и причины развития заболевания – рассказал врач-психиатр

Что делать в такой ситуации и как выявить признаки деменции – врач-психиатр рассматривает вопрос подробно.
Когда ваших родных начинает беспокоить потеря памяти и изменения в поведении, это может быть признаком серьезного состояния, известного как деменция. Доктор-психиатр Антон Павленко рассматривает причины и симптомы этого заболевания.
Деменция – это прогрессивное снижение когнитивных функций, влияющее на память, умственную работоспособность, ориентацию в пространстве и времени, а также на личность.
Признаки
Что провоцирует деградацию памяти, мышление, способность общаться и выполнять ежедневные дела, врач выделяет следующие признаки:
1. Невозможность воспроизвести подробности последних событий или разговоров.
2. Резкие смены настроения без очевидных причин.
3. Не узнавание членов семьи и усложнение в назывании имен.
4. Апатия, отсутствие энергии и желание что-нибудь делать.
5. Постоянное повторение одних и тех же вопросов.
6. Утрата интереса к ранее любимым хобби и занятиям.
7. Пренебрежение личной гигиеной, а именно отказ от чистки зубов и приема душа.
8. Регулярное забывание вещей или событий.
9. Частые перерывы в речи и трудности с поддержанием беседы.
10. Невозможность определить точное время или время года.
11. Растерянность в знакомых местах и дезориентация в пространстве.
Причины
Относительно причин возникновения деменции:
1. Стресс может ускорить процесс старения и снизить когнитивные функции.
2. Хроническая бессонница в молодом возрасте.
3. Нехватка витаминов группы В может повлиять на работу мозга и способствовать развитию заболеваний, связанных с памятью.
4. Злоупотребление алкоголем может привести к поражению мозга и изменениям в когнитивных функциях.
5. Артериальная гипертензия может повредить сосуды мозга и спровоцировать деменцию.
6. Избыточный вес может увеличить риск развития деменции из-за влияния на объем мозга и других факторов.
7. Инсульт может привести к повреждению мозга.
8. Отсутствие физических нагрузок может привести к снижению кровообращения и изменениям в мозговой деятельности, что может повлиять на когнитивные функции.
#pavlenkodoc #врач #психиатр #украина #доктор #медик #психолог #память #деменция #советы #симптомы #тест #полезно ♬ Ambient-style emotional piano — MoppySound
Раннее выявление признаков деменции и начало лечения могут снизить влияние этого заболевания.
Если вы заметили какие-либо подозрительные симптомы у себя или у своих близких, немедленно обратитесь к психиатру для консультации и диагностики.
Читайте также:
- Чрезмерное переедание или голодание: почему ваша стратегия питания не способствует похудению
- Стресс и организм: как реагирует наше тело на напряженность
- Как распознать и лечить проблемы с печенью: рассказывает врач
- Реабилитолог открывает правду об вдовьем холме: причины и методы лечения
- Как правильно использовать ополаскиватель для рта: совет, который сохранит ваши зубы