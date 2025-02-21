Деменция: симптомы, стадии и виды

Деменция – это общий термин, который описывает снижение когнитивных функций, таких как память, мышление, коммуникация и способность выполнять ежедневные задачи. Это состояние не является нормальной частью старения, хотя риск деменции с возрастом возрастает.

Основной причиной деменции являются дегенеративные заболевания мозга, включая болезнь Альцгеймера, сосудистую деменцию, деменцию с тельцами Леви и лобно-височную деменцию, рассказало издание MedicalNewsToday.

Симптомы деменции

Симптомы деменции могут варьироваться в зависимости от типа и стадии. К основным проявлениям относятся:

Проблемы с памятью (особенно с кратковременной);

Неоднократное повторение одних и тех же вопросов;

Трудности с подбором слов и пониманием речи;

Чувство растерянности, особенно в незнакомой ситуации;

Проблемы с подсчетом денег, цифрами и планированием;

Изменения личности, перепады настроения, замкнутость;

Нарушение сна;

Навязчивые мысли или действия.

Симптомы с течением времени прогрессируют и человек может сам их не замечать. Часто первыми признаками беспокойства становятся наблюдения родных и близких.

Стадии деменции

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) разделяет деменцию на три основные стадии:

Ранняя стадия

На этом этапе симптомы могут быть малозаметными. Человек может:

Чаще забывать вещи;

Терять чувство времени;

Чувствовать себя растерянно в знакомых местах.

Средняя стадия

Симптомы становятся более выраженными:

Забывание имен и событий;

Трудность в общении;

Дезориентация даже дома;

Поведенческие изменения, такие как повторение одних и тех же вопросов;

Потребность в помощи при выполнении повседневных дел.

Поздняя стадия

Человек нуждается в постоянном уходе, поскольку:

Она не узнает близких;

Утрачивает ориентацию в пространстве и времени;

Может испытывать трудности с передвижением;

Возникают изменения поведения, включая агрессию.

Виды деменции

Болезнь Альцгеймера. Это наиболее распространенная форма деменции (70–80% случаев). Возникает из-за накопления в мозге патологических белков, нарушающих связи между нейронами.

Это наиболее распространенная форма деменции (70–80% случаев). Возникает из-за накопления в мозге патологических белков, нарушающих связи между нейронами. Сосудистая деменция . Развивается вследствие нарушения кровообращения в мозге (например после инсультов). Симптомы включают проблемы с памятью, вещанием и планированием действий.

. Развивается вследствие нарушения кровообращения в мозге (например после инсультов). Симптомы включают проблемы с памятью, вещанием и планированием действий. Деменция с тельцами Леви. Характеризуется колебаниями сознания, галлюцинациями и двигательными расстройствами, похожими на болезнь Паркинсона.

Характеризуется колебаниями сознания, галлюцинациями и двигательными расстройствами, похожими на болезнь Паркинсона. Лобно-височная деменция . Поражает переднюю и боковые части мозга, что приводит к изменениям поведения, потере способности к самоконтролю и трудностям в общении.

. Поражает переднюю и боковые части мозга, что приводит к изменениям поведения, потере способности к самоконтролю и трудностям в общении. Смешанная деменция. Сочетает признаки нескольких видов деменции, например болезни Альцгеймера и сосудистой деменции.

Диагностика деменции

Врачи используют разные методы диагностики:

Когнитивные тесты (оценка памяти, внимания, ориентации в пространстве);

Анализы крови для исключения других причин деменции;

магнитно-резонансная томография (МРТ) или компьютерная томография (КТ) для выявления изменений в структуре мозга;

Оценка истории болезни и наблюдение за поведением пациента.

Лечение деменции

К сожалению, большинство форм деменции неизлечимы. Однако есть методы, которые помогают замедлить прогрессирование болезни и облегчить симптомы:

Медикаментозное лечение: ингибиторы холинэстеразы и мемантин могут улучшить когнитивные функции;

ингибиторы холинэстеразы и мемантин могут улучшить когнитивные функции; Когнитивная терапия: упражнения для памяти и внимания, развязывание головоломок;

упражнения для памяти и внимания, развязывание головоломок; Физическая активность: регулярные физические перегрузки замедляют прогрессирование заболевания;

регулярные физические перегрузки замедляют прогрессирование заболевания; Психологическая поддержка: консультации со специалистами, социальное взаимодействие.

Профилактика деменции

Деменция не всегда неизбежна и некоторые факторы могут снизить риск ее развития:

регулярная физическая активность;

Соблюдение здорового питания (средиземноморская диета);

Контроль уровня сахара в крови, артериального давления и холестерина;

Отказ от курения и ограничение алкоголя;

Постоянная умственная нагрузка (чтение, обучение, социальная активность).

Деменция – это серьезное расстройство, которое требует ранней диагностики и комплексного подхода к лечению. Благодаря правильному уходу и профилактике можно значительно улучшить качество жизни людей с этим заболеванием и близких.

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