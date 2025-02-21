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Деменция: симптомы, стадии и виды

Деменция: симптомы, стадии и виды

Деменция: симптомы, стадии и виды / Фото: Associated Press

Деменция – это общий термин, который описывает снижение когнитивных функций, таких как память, мышление, коммуникация и способность выполнять ежедневные задачи. Это состояние не является нормальной частью старения, хотя риск деменции с возрастом возрастает.

Основной причиной деменции являются дегенеративные заболевания мозга, включая болезнь Альцгеймера, сосудистую деменцию, деменцию с тельцами Леви и лобно-височную деменцию, рассказало издание MedicalNewsToday.

Симптомы деменции

Симптомы деменции могут варьироваться в зависимости от типа и стадии. К основным проявлениям относятся:

  • Проблемы с памятью (особенно с кратковременной);
  • Неоднократное повторение одних и тех же вопросов;
  • Трудности с подбором слов и пониманием речи;
  • Чувство растерянности, особенно в незнакомой ситуации;
  • Проблемы с подсчетом денег, цифрами и планированием;
  • Изменения личности, перепады настроения, замкнутость;
  • Нарушение сна;
  • Навязчивые мысли или действия.

Симптомы с течением времени прогрессируют и человек может сам их не замечать. Часто первыми признаками беспокойства становятся наблюдения родных и близких.

Стадии деменции

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) разделяет деменцию на три основные стадии:

Ранняя стадия

На этом этапе симптомы могут быть малозаметными. Человек может:

  • Чаще забывать вещи;
  • Терять чувство времени;
  • Чувствовать себя растерянно в знакомых местах.

Средняя стадия

Симптомы становятся более выраженными:

  • Забывание имен и событий;
  • Трудность в общении;
  • Дезориентация даже дома;
  • Поведенческие изменения, такие как повторение одних и тех же вопросов;
  • Потребность в помощи при выполнении повседневных дел.

Поздняя стадия

Человек нуждается в постоянном уходе, поскольку:

  • Она не узнает близких;
  • Утрачивает ориентацию в пространстве и времени;
  • Может испытывать трудности с передвижением;
  • Возникают изменения поведения, включая агрессию.

Виды деменции

  • Болезнь Альцгеймера. Это наиболее распространенная форма деменции (70–80% случаев). Возникает из-за накопления в мозге патологических белков, нарушающих связи между нейронами.
  • Сосудистая деменция. Развивается вследствие нарушения кровообращения в мозге (например после инсультов). Симптомы включают проблемы с памятью, вещанием и планированием действий.
  • Деменция с тельцами Леви. Характеризуется колебаниями сознания, галлюцинациями и двигательными расстройствами, похожими на болезнь Паркинсона.
  • Лобно-височная деменция. Поражает переднюю и боковые части мозга, что приводит к изменениям поведения, потере способности к самоконтролю и трудностям в общении.
  • Смешанная деменция. Сочетает признаки нескольких видов деменции, например болезни Альцгеймера и сосудистой деменции.

Диагностика деменции

Врачи используют разные методы диагностики:

  • Когнитивные тесты (оценка памяти, внимания, ориентации в пространстве);
  • Анализы крови для исключения других причин деменции;
  • магнитно-резонансная томография (МРТ) или компьютерная томография (КТ) для выявления изменений в структуре мозга;
  • Оценка истории болезни и наблюдение за поведением пациента.

Лечение деменции

К сожалению, большинство форм деменции неизлечимы. Однако есть методы, которые помогают замедлить прогрессирование болезни и облегчить симптомы:

  • Медикаментозное лечение: ингибиторы холинэстеразы и мемантин могут улучшить когнитивные функции;
  • Когнитивная терапия: упражнения для памяти и внимания, развязывание головоломок;
  • Физическая активность: регулярные физические перегрузки замедляют прогрессирование заболевания;
  • Психологическая поддержка: консультации со специалистами, социальное взаимодействие.

Профилактика деменции

Деменция не всегда неизбежна и некоторые факторы могут снизить риск ее развития:

  • регулярная физическая активность;
  • Соблюдение здорового питания (средиземноморская диета);
  • Контроль уровня сахара в крови, артериального давления и холестерина;
  • Отказ от курения и ограничение алкоголя;
  • Постоянная умственная нагрузка (чтение, обучение, социальная активность).

Деменция – это серьезное расстройство, которое требует ранней диагностики и комплексного подхода к лечению. Благодаря правильному уходу и профилактике можно значительно улучшить качество жизни людей с этим заболеванием и близких.

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