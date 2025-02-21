Деменция: симптомы, стадии и виды

Деменция – это общий термин, который описывает снижение когнитивных функций, таких как память, мышление, коммуникация и способность выполнять ежедневные задачи. Это состояние не является нормальной частью старения, хотя риск деменции с возрастом возрастает.
Основной причиной деменции являются дегенеративные заболевания мозга, включая болезнь Альцгеймера, сосудистую деменцию, деменцию с тельцами Леви и лобно-височную деменцию, рассказало издание MedicalNewsToday.
Симптомы деменции
Симптомы деменции могут варьироваться в зависимости от типа и стадии. К основным проявлениям относятся:
- Проблемы с памятью (особенно с кратковременной);
- Неоднократное повторение одних и тех же вопросов;
- Трудности с подбором слов и пониманием речи;
- Чувство растерянности, особенно в незнакомой ситуации;
- Проблемы с подсчетом денег, цифрами и планированием;
- Изменения личности, перепады настроения, замкнутость;
- Нарушение сна;
- Навязчивые мысли или действия.
Симптомы с течением времени прогрессируют и человек может сам их не замечать. Часто первыми признаками беспокойства становятся наблюдения родных и близких.
Стадии деменции
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) разделяет деменцию на три основные стадии:
Ранняя стадия
На этом этапе симптомы могут быть малозаметными. Человек может:
- Чаще забывать вещи;
- Терять чувство времени;
- Чувствовать себя растерянно в знакомых местах.
Средняя стадия
Симптомы становятся более выраженными:
- Забывание имен и событий;
- Трудность в общении;
- Дезориентация даже дома;
- Поведенческие изменения, такие как повторение одних и тех же вопросов;
- Потребность в помощи при выполнении повседневных дел.
Поздняя стадия
Человек нуждается в постоянном уходе, поскольку:
- Она не узнает близких;
- Утрачивает ориентацию в пространстве и времени;
- Может испытывать трудности с передвижением;
- Возникают изменения поведения, включая агрессию.
Виды деменции
- Болезнь Альцгеймера. Это наиболее распространенная форма деменции (70–80% случаев). Возникает из-за накопления в мозге патологических белков, нарушающих связи между нейронами.
- Сосудистая деменция. Развивается вследствие нарушения кровообращения в мозге (например после инсультов). Симптомы включают проблемы с памятью, вещанием и планированием действий.
- Деменция с тельцами Леви. Характеризуется колебаниями сознания, галлюцинациями и двигательными расстройствами, похожими на болезнь Паркинсона.
- Лобно-височная деменция. Поражает переднюю и боковые части мозга, что приводит к изменениям поведения, потере способности к самоконтролю и трудностям в общении.
- Смешанная деменция. Сочетает признаки нескольких видов деменции, например болезни Альцгеймера и сосудистой деменции.
Диагностика деменции
Врачи используют разные методы диагностики:
- Когнитивные тесты (оценка памяти, внимания, ориентации в пространстве);
- Анализы крови для исключения других причин деменции;
- магнитно-резонансная томография (МРТ) или компьютерная томография (КТ) для выявления изменений в структуре мозга;
- Оценка истории болезни и наблюдение за поведением пациента.
Лечение деменции
К сожалению, большинство форм деменции неизлечимы. Однако есть методы, которые помогают замедлить прогрессирование болезни и облегчить симптомы:
- Медикаментозное лечение: ингибиторы холинэстеразы и мемантин могут улучшить когнитивные функции;
- Когнитивная терапия: упражнения для памяти и внимания, развязывание головоломок;
- Физическая активность: регулярные физические перегрузки замедляют прогрессирование заболевания;
- Психологическая поддержка: консультации со специалистами, социальное взаимодействие.
Профилактика деменции
Деменция не всегда неизбежна и некоторые факторы могут снизить риск ее развития:
- регулярная физическая активность;
- Соблюдение здорового питания (средиземноморская диета);
- Контроль уровня сахара в крови, артериального давления и холестерина;
- Отказ от курения и ограничение алкоголя;
- Постоянная умственная нагрузка (чтение, обучение, социальная активность).
Деменция – это серьезное расстройство, которое требует ранней диагностики и комплексного подхода к лечению. Благодаря правильному уходу и профилактике можно значительно улучшить качество жизни людей с этим заболеванием и близких.
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