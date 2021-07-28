День борьбы с гепатитом С: мифы и правда о заболевании

День борьбы с гепатитом С: мифы и правда о заболевании

28 июля ежегодно в мире отмечается День борьбы с вирусными гепатитами. Это большая проблема, потому что, по данным Всемирной организации здравоохранения, хронической инфекцией гепатита С страдает 71 миллион человек, но лишь 20% из них знают о своей болезни. По оценкам экспертов, в Украине 1,3 миллиона человек инфицированы гепатитом С. Зато под медицинским наблюдением находится лишь 87 269 человек.

Чтобы развенчать самые распространенные мифы о гепатите С, мы спросили Ирину Дижу, врача-инфекциониста, эксперта, БО "100% Жизни"

МИФ: вирусные гепатиты встречаются редко

В мире около 71 млн человек инфицированы вирусным гепатитом С и около 257 млн человек живут с вирусным гепатитом В. 9 человек из 10 инфицированных вирусным гепатитом не знают о своей болезни. Заболеваемость гепатитом С среди общего населения в Украине - около 5-7%, а распространенность среди лиц, которые употребляют наркотические вещества инъекционно, - около 50%.

МИФ: вирусный гепатит С самоизлечим, поэтому мне лечиться не надо

Конечно, при остром гепатите С бывают случаи самоизлечения. Но этот процент составляет около 15%. Зато у 85% инфицированных болезнь переходит в хроническую форму, которая за 10-20 лет при отсутствии специфического лечения переходит в цирроз печени, а у 2-7% процентов - в рак печени. Почти 400 000 человек умирают, по оценкам ВОЗ, ежегодно от последствий гепатита С, и почти 700 000 - от последствий гепатита В.

МИФ: гепатит С — это цирроз печени

Гепатит С - вирусное заболевание, которое поражает преимущественно клетки печени, в меньшей степени другие органы. Цирроз печени является отдаленным последствием вирусного гепатита С, если вовремя не пролечиться.

МИФ: гепатитом С можно заразиться в общественном туалете

Вирусный гепатит С передается только при контакте с кровью и через биологические жидкости, такие как сперма и вагинальный секрет. Заразиться при бытовых контактах невозможно.

МИФ: гепатит С — венерическое заболевание

Гепатит С может передаваться половым путем, но риск заражения очень низкий, около 0-3%. Но при наличии крови и/или сопутствующих инфекционных болезней (ВИЧ, венерические заболевания) риск получить гепатит С растет.

МИФ: у меня нет гепатита, потому что у меня не болит печень

Течение хронического вирусного гепатита С обычно протекает бессимптомно или проявляется недомоганием и слабостью. Серьезные симптомы возникают на поздних этапах, когда развивается цирроз печени и наступает декомпенсация функции печени. Регулярное тестирование на гепатиты способствует раннему выявлению болезни и успешному лечению.

МИФ: хронический вирусный гепатит С не лечится

Современные противовирусные препараты прямого действия вылечивают гепатит С в 95%. Всемирная организация здравоохранения рекомендует врачам предлагать лечение всем пациентам с диагнозом гепатит С в возрасте 12 лет и старше, независимо от уровня фиброза печени, за исключением беременных женщин. Лечение препаратами прямого противовирусного действия длится 12 месяцев.

МИФ: у лекарств от гепатита С тяжелые побочные реакции

На самом деле в современных препаратах иногда отмечаются лишь незначительные побочные эффекты, такие как слабость и незначительная головная боль, в целом препараты хорошо переносятся и имеют немногочисленные противопоказания, например, беременность. Поэтому до начала лечения следует сделать тест на беременность и не планировать беременность в течение лечения, используя контрацепцию.

МИФ: в Украине невозможно вылечить гепатит С бесплатно

В 2016 году ВОЗ разработала Глобальную стратегию по элиминации вирусных гепатитов B и C, Украина также присоединилась к всемирной борьбе с вирусными гепатитами. В 2019 году в Украине принята Государственная стратегия противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДу, туберкулезу и вирусным гепатитам до 2030 года, согласно которой запланировано пролечить до 80% больных вирусными гепатитами. Благодаря сотрудничеству Минздрава, международных организаций и неправительственных организаций, в 2019 году были закуплены современные препараты для лечения вирусного гепатита С. В каждой области есть один или несколько профильных медицинских учреждений по лечению гепатита С, где можно получить консультацию инфекциониста, подать заявление на получение бесплатного лечения и пролечиться.

В этом году ожидается 49 786 курсов от гепатита С. Так, на 2020 год собрана самая большая заявка для лечения гепатита С за всю историю лечения в Украине – 15 010 курсов и 12 879 за счет экономии государственных средств. Ежегодно будет расти количество бесплатных для населения курсов лечения, которые обеспечивает Государство. Как получить лечение гепатита С по Государственной программе, вы можете узнать по ссылке.

Карта учреждений здравоохранения, где можно получить услуги по тестированию и лечение на гепатит С:

МИФ: после успешного лечения гепатита С невозможно заразиться повторно

К сожалению, даже после успешного лечения гепатита С можно повторно заразиться, поскольку существует несколько генотипов вируса. Поэтому следует ответственно относиться к своему здоровью и уменьшать риски инфицирования.

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