Детское ожирение и мужские пенисы: что показало новое исследование

Речь идет не о драматических различиях, а о деликатном, но статистически заметном эффекте, который связан с тем, как лишний вес влияет на гормоны во время полового созревания.

Издание Journal of Sexual Medicine опубликовало исследование команды ученых из Медицинского университета Ханоя, которая обследовала 290 мужчин, проходивших репродуктивные проверки между 2023 и 2024 годами. Цель — выяснить, есть ли связь между ожирением до начала пубертата, примерно в 10 лет, и длиной пениса во взрослом возрасте.

Исследователи измеряли:

рост, вес, объемы талии и бедер;

анатомические параметры пениса в спокойном и эрегированном состоянии;

а также оценивали, каким был детский вес участников с помощью 3D-моделей.

Результаты

В среднем длина эрегированного пениса у исследуемых мужчин составляла 14,4 см, что полностью соответствует мировым средним показателям (13-14 см).

Но ученые заметили:

те, кто имел ожирение в детстве, имели немного короче пенис в спокойном и эрегированном состояниях;

взрослый индекс массы тела (ИМТ) не влиял на размеры, то есть если мужчина набрал вес уже после пубертата, это не уменьшало орган анатомически, только визуально скрывало его через жировую ткань в области лобка;

объем талии во взрослом возрасте коррелировал с более короткой видимой длиной, тогда как более широкие бедра — наоборот, с немного большими измерениями при эрегированной.

Объяснение ученых

Главная причина — гормональная. Во время полового созревания уровень тестостерона определяет развитие мужских половых органов. Если ребенок имеет ожирение, его организм вырабатывает меньше тестостерона и больше эстрогенов — женских гормонов, которые образуются в жировой ткани.

В итоге можно сказать, что детское ожирение влияет на рост пениса, тогда как ожирение во взрослом возрасте больше влияет на его внешний вид, а не на реальный размер. То есть речь не о «дефекте» или «аномалии», а о физиологическом эффекте развития гормональной системы, который можно предупредить здоровым образом жизни еще в детстве.

Важность исследования для мужчин

Эта работа подчеркивает проблему, о которой часто забывают, что детское ожирение — это не только «лишние килограммы», а гормональные и репродуктивные последствия в будущем. Тем более, что каждый пятый ребенок в мире имеет избыточный вес или ожирение, и эта цифра растет.

Среди последствий — ранняя утомляемость, проблемы со сном, снижение самооценки, повышенный риск диабета и влияние на половое развитие.

Это исследование не о размерах, а о здоровье, гормональном балансе и уверенности в себе. Размер полового органа — это лишь физическая деталь, а не мерило мужественности.