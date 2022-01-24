Девять мифов об онкологии: рассказывает врач

Существует множество народных поверий, рецептов и мифов, связанных с лечением онкологических заболеваний. Большинство из них ложны, не имеющие доказательной базы и могут причинить больному серьезный ущерб. Но некоторые народные наблюдения и советы находят подтверждение в реальной жизни.

Подробнее о мифах и правде об онкологии рассказала Елена Муса – врач - онколог-химиотерапевт Житомирского центра "Медибор".

Миф 1: рак может быть самцом или самкой

В народе бытует мнение, что онкологическое заболевание может быть мужского и женского рода, то есть рак и "рачица". При этом считается, что "рачица" (самка) гораздо опаснее и агрессивнее, чем рак (самец). Именно поэтому многие пациенты спрашивают у врачей: "У меня рак или "рачица""? Хотя такое утверждение не верно, поскольку опухоли не делятся на мужские и женские.

По-видимому, подобное утверждение появилось потому, что существуют разные виды опухолей. Например, есть рак, а есть саркома – заболевание тяжелее и агрессивнее, чем рак. И потому в народе считается, что болезнь женского рода (саркома) гораздо опаснее мужского (рак). Кроме того, существуют другие виды онкологических заболеваний, например, аденокарцинома. Это заболевание легче саркомы, несмотря на то, что ее название тоже женского рода. А еще есть лимфосаркома, или лимфома (рак лимфатических узлов), которая также часто успешно лечится и может не давать рецидивов несколько десятков лет. Хотя название болезни тоже женского рода. Поэтому нет смысла делить онкологические заболевания на "он" и "она". А утверждение, что опухоль женского рода тяжелее и опаснее мужского рода, не имеет оснований.

Миф 2: если отказаться от сахара, молока и мяса, опухоль уменьшится

Это неправда. Даже если больной совсем перестанет питаться, опухоль будет забирать из организма все питательные вещества, которые ему необходимы, вплоть до того, что начнет пожирать сам организм. То есть организм истощается и страдает, а опухоль продолжает расти. Как следствие, наступает лейкопения (падение уровня лейкоцитов) и серьезное снижение иммунитета. Практика показывает, что голодание не дает ничего хорошего. Например, бывает, что пациент вынужден голодать, если у него на фоне лечения развивается тошнота и рвота, но это не улучшает состояние онкологии. Даже наоборот: на фоне интоксикации врачи иногда отмечают прогресс заболевания, то есть быстрое развитие опухоли.

Не существует ни научного подтверждения, ни всемирных рекомендаций по ограничению сладкого, молока и мяса, которое приводит к улучшению состояния больного. Ограничение сладостей действительно нужно пациентам, но вовсе не потому, что они повлияют на опухоль, а для того чтобы уменьшить нагрузку на поджелудочную железу и печень. По этой же причине мясо лучше употреблять в вареном виде, а не жирных сортов. Цельное молоко лучше заменить кисломолочными продуктами, чтобы разгрузить поджелудочную железу. Если употреблять птицу, то лучше домашнюю. Все эти рекомендации не связаны непосредственно с опухолью, а оказывают влияние на общее состояние организма пациента.

Миф 3: пациентам с онкологическими заболеваниями нельзя подходить к газовой плите

Не ясно, откуда взялся этот миф. Информация о том, что природный газ каким-либо образом влияет на развитие опухоли, не существует. Другое дело, что пациентам с онкологией следует избегать высокой температуры в помещении, так как повышенная температура ускоряет обменные процессы в организме и является стимулятором для развития опухоли. Поэтому долгое пребывание на кухне у горячей плиты действительно может повредить пациенту, а газ здесь ни при чем. Вот почему врачи категорически запрещают какие-либо компрессы на согревающие опухоли. Например, если женщина простудила грудь и у нее возникло уплотнение воспалительного характера, то согревающий компресс может помочь, но если согревать злокачественную опухоль, то это приведет к ускорению ее развития.

Однако женщине, которая болеет онкологией, совсем не обязательно полностью отказываться от приготовления пищи для своей семьи. Готовить на кухне можно, но лучше всего – быстрые и простые блюда, которые не требуют постоянного и долгого нахождения у горячей плиты. К примеру, можно готовить борщ, гарниры, тушить овощи, периодически подходя к плите на несколько минут. Но если вы решили пожарить на всю семью блинов, простояв у раскаленной сковороды минут 40, то лучше отказаться от этой затеи. Словом, готовить еду нужно, но не долго и с перерывами.

Миф 4: пациентам с онкологией нельзя посещать баню

Это верно. В бане человек длительное время находится в помещении с высокой температурой и прогревает свое тело, что может привести к ускорению развития опухоли. Не рекомендуются также активные массажи, согревающие и повышающие температуру тела. А легкий массаж совсем не повредит. Так же не помешает поход к врачу, который вправит вывих или позвонок. Эти манипуляции не ведут к существенному повышению температуры тела и поэтому не опасны.

Миф 5: если долго находиться на солнце, может возникнуть рак

Правда. Кожа человека очень восприимчива к солнечным лучам и при накоплении ультрафиолетового излучения находящиеся в клетках пигменты могут переродиться в злокачественные образования. Родимое пятно или обычная родинка могут превратиться в меланому, которую называют "королевой" опухолей. Меланома опасна тем, что быстро прогрессирует, дает метастазы и часто бывает смертельной. Хотя с виду она не выглядит ужасно: просто потемнело пятнышко или родинка, а бывают и беспигментные меланомы, которые даже не увидишь.

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С другой стороны, полностью игнорировать солнечное излучение тоже нельзя. Хотя бы потому, что благодаря ультрафиолетовому излучению в коже образуется очень важный для человека витамин Д. Просто необходимо соблюдать меру и не переусердствовать с загаром. Летом загорать можно утром и вечером, а днем солнца лучше избегать. К тому же не забывать о головных уборах и защитных очках от солнца. Особенно осторожными следует быть людям, у которых диагностирован онкологическое заболевание. Им лучше совсем не загорать.

Миф 6: живое нефильтрованное пиво повышает лейкоциты

На фоне прохождения химио- и лучевой терапии у пациентов снижаются все показатели крови, в том числе лейкоциты. И некоторые пациенты действительно умудряются повысить лейкоциты живым нефильтрованным пивом. Например, были случаи, когда мужчины, имеющие низкий уровень лейкоцитов, вечером выпивали пива, а утром сдавали анализ и оказывалось, что количество лейкоцитов пришло в норму. Это, конечно, не означает, что нужно всем налегать на пиво, но такой факт был зафиксирован.

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Кроме пива существует целый ряд продуктов, которые могут поднять уровень лейкоцитов: чеснок, сало, рыба жирных сортов, икра, орехи. Отлично увеличивает лейкоциты отвар овса. Принимая такой отвар, пациенты быстрее выходят из интоксикации после химиотерапии. Понятно, что пиво и овес – отнюдь не панацея, и эти средства повышения лейкоцитов не всегда срабатывают, но в некоторых случаях они действительно помогают.

Миф 7: красное вино способствует повышению гемоглобина

Что касается повышения гемоглобина с помощью красного вина, то на практике такого не случалось. Несмотря на то, что в вине содержится железо, оно не усваивается из-за алкоголя, который там находится. Поэтому принимать вино как средство повышения уровня эритроцитов не целесообразно.

Миф 8: гриб "радуга" может вылечить рак

Люди настолько уверены в лечебных свойствах гриба "радуга" (или "дева"), что иногда даже отказываются от химиотерапии и начинают самолечение этим грибом. Или принимают его при прохождении химиотерапии. В лекарственной практике нет случаев, чтобы от приема гриба нормализовалось состояние пациента. В данном случае скорее гриб играет роль плацебо: если пациент очень сильно в него верит, то на какой-то период может наступить эффект мнимого благополучия. Но вылечить онкологическое заболевание этим грибом (или другими подобными) точно невозможно! После употребления грибов, которые часто настаивают на водке или спирте, у пациента начинается интоксикация.

Стоит такому пациенту зайти в кабинет врача, как специалист уже знает, что тот принимает грибы: запах кожи и пота человека становятся "грибными". Беда в том, что от употребления грибов очень страдает печень и повышаются все печеночные показатели: билирубин, АЛТ, АСТ. Для пациента это очень плохо. Поэтому врачу приходится прерывать процесс химиотерапии и проводить дезинтоксикационную терапию, чтобы привести в норму показатели печени. И только после этого можно продолжить лечение. Как результат, пропускаются необходимые сроки проведения химиотерапии. Ведь химиотерапия всегда проводится циклически и существуют четкие временные интервалы между курсами лечения. Если временные рамки нарушаются, то вся схема лечения становится не столь эффективной, как должно быть. Поэтому вреда от грибов для пациента больше, чем пользы.

Миф 9: биодобавки помогают перенести химиотерапию

Биодобавку можно принимать в любой период лечения, но при этом нужно обязательно посоветоваться с врачом. Дело в том, что во многих биодобавках содержатся иммуностимуляторы. Они не только стимулируют работу иммунитета, но и способствуют развитию опухоли. Кроме того, врачи применяют химиопрепараты, блокирующие витамины, а если человек будет принимать биодобавки с витаминами, то выходит конфликт препаратов. Словом, нужно точно знать, какие биодобавки можно применять в определенный период лечения, а какие не стоит.

Но есть такие, которые можно принимать постоянно. К примеру, хлорофилл. Это вытяжка из люцерны. Она поддерживает уровень лейкоцитов. А еще помогает снизить неприятные запахи и ощущения у людей, у которых опухоль находится в полости рта и вызывает процессы гниения с соответствующим запахом. Эту биодобавку после консультации с врачом можно принимать с первого до последнего дня лечения и даже с целью профилактики. Что касается витаминных комплексов, некоторые из них можно принимать во время лечения, а некоторые - только после него. Главное – посоветоваться с врачом, чтобы самому не наделать глупостей и не ухудшить свое состояние.

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