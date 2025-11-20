Действительно ли гранат — это главный продукт против старения / © Associated Press

И вот наконец-то наука заговорила громко и уверенно, об этом рассказало издание Science Daily. Как оказалось, напрямую гранат не содержит молекулу молодости, но он содержит ее предшественник, который наши кишечные бактерии способны превращать в вещество под названием уролитин А.

Именно эта молекула запускает один из ключевых механизмов борьбы со старением — митофагию, то есть «уборку» поврежденных митохондрий внутри клеток. Потеря способности обновлять митохондрии — один из главных триггеров старения. Из-за этого ослабевают мышцы, ухудшается работа тканей, появляются возрастные болезни, в том числе Паркинсона.

И тут на сцену выходит уролитин А — молекула, которая единственной среди известных природных веществ способна перезапускать этот процесс.

Что может сделать гранатовый сок

Гранат содержит только предшественники уролитина А. Чтобы получить эффект, их должны переработать кишечные бактерии, но здесь есть нюанс, часть людей самостоятельно в достаточном количестве вырабатывает уролитин А, часть — мало, а некоторые не вырабатывают его вообще.

Это зависит от микробиома, поэтому один и тот же сок может работать на кого-то фантастически, а кому-то не дать ничего.

Решение

Сейчас ученые создали стандартизированную форму уролитина А, в точной дозировке, которая обеспечивает воспроизводимый эффект независимо от микробиома. Сегодня уже продолжаются клинические исследования на людях в европейских больницах. И первые результаты имеют многообещающий вид.

Почему это открытие — переломный момент

Очень интересно, что биологически далекие виды, нематоды, грызуны и потенциально люди, одинаково реагируют на уролитин А. Это указывает на то, что молекула работает с базовым, фундаментальным механизмом жизни, который сформировался в ходе эволюции.

Более того, в природе предшественники уролитина А содержатся не только в гранатах, но и в орехах и некоторых ягодах. То есть это «сотрудничество» между растениями, бактериями и животными — результат миллионов лет совместной эволюции.

Получается, пищевые молекулы могут занять нишу, которую фармакология не могла освоить десятилетиями: здоровое замедление старения без побочных эффектов от лекарств.

Что это значит для нас сегодня

Пока рано называть уролитин А «элиткремом для мышц» или «новым витамином молодости». Но это — один из самых сильных научно доказанных кандидатов в сфере антиэйджа за последние годы. Скоро мы можем получить возможность реально замедлять старение мышц, без тренировок до истощения, а помогая клеткам обновляться естественным путем. Но пока ученые работают над клиническими исследованиями, мы можем разнообразить питание растительными продуктами, поддерживать здоровый микробиом, следить за обновлениями науки и, конечно, время от времени наслаждаться

Гранат — не волшебный фрукт, но он стал ключом к открытию, которое может изменить наш подход к старению. Уролитин А — молекула, которая перезапускает клеточное очищение митохондрий и мы можем влиять на процессы, которые долго считались неизбежными.