Действительно ли, когда вы пьете антибиотики, обязательно употребление пробиотиков

Антибиотики — одно из важнейших изобретений медицины, которое спасло миллионы жизней. Они эффективно борются с бактериальными инфекциями, но в то же время могут влиять и на наш микробиом — совокупность «полезных» бактерий, обитающих в кишечнике. Именно поэтому в аптеке вместе с рецептом на антибиотики нам часто предлагают купить и пробиотики. Но действительно ли это необходимо, рассказала врач Виктория Хоменко

Что происходит с микрофлорой во время приема антибиотиков

Антибиотики не различают «плохие» и «хорошие» бактерии. Они уничтожают и те, и другие. Как следствие — микробиом теряет многообразие, а восстановление его может занять от нескольких недель до нескольких месяцев. В это время могут возникать проблемы с пищеварением, снижение иммунитета или даже развитие антибиотик-ассоциированной диареи.

Помогают ли пробиотики

Пробиотики могут быть полезны для стационарных пациентов с высоким риском антибиотик-ассоциированной диареи.

В большинстве случаев для здоровых людей регулярное употребление пробиотиков во время или после антибиотиков не ускоряет восстановление собственной микрофлоры. Более того, есть данные, что чужеродные бактерии из капсул могут даже замедлять естественные процессы восстановления кишечника.

Существуют риски: у людей с ослабленным иммунитетом, например, после тяжелых болезней или операций, пробиотики способны вызвать нежелательные осложнения.

Советы врача

не стоит принимать пробиотики «на всякий случай»;

их назначение должно быть обоснованным и сделанным именно врачом, а не фармацевтом в аптеке;

в большинстве случаев достаточно рационального питания.

Как поддержать микробиом без пробиотиков

Вместо баночек с добавками диетологи советуют сосредоточиться на ежедневном рационе:

Клетчатка (овощи, фрукты, цельнозерновые продукты, бобовые) — главное «топливо» для полезных бактерий.

Ферментированные продукты (квашеная капуста, йогурт без сахара, кефир, кимчи, комбуча, маринованные овощи) — естественный источник пробиотических культур.

Разнообразное меню с растительной пищей помогает создать условия для восстановления микробиома после курса лекарств.

Пробиотики — не волшебная таблетка и не обязательное дополнение к антибиотикам. Их применение имеет смысл в определенных клинических случаях и только по назначению врача. Для большинства людей лучший способ восстановить микрофлору — это сбалансированное питание с достаточным количеством клетчатки и ферментированных продуктов.