Действительно ли нам нужна вибрационная платформа, горячая вода утром и касторовое масло в пупок / © Credits

Сегодня лента рекомендаций знает о нас все: когда мы хотим похудеть, когда устали, когда ищем «детокс». Инфлюенсеры советуют «волшебные» инструменты, от вибрационных платформ до антивоспалительных диет.

Журналисты издания RTÉ попробовали разобраться в этом вопросе, чтобы отделить науку от маркетинга. И, спойлер: большинство ответов значительно проще, чем нам кажется.

Горячая вода утром

Тренд «Chinese Baddie» в TikTok популяризирует традиционные китайские оздоровительные практики, а именно, пить теплую воду и есть термически обработанные овощи вместо сырых салатов.

Есть ли разница между теплой и холодной водой

С медицинской точки зрения — нет. Главное — гидратация, а не температура. Теплая вода может:

быть более приятной для желудка

стимулировать желание больше пить

создавать ощущение «ритуала заботы»

Но она не имеет особых лечебных свойств по сравнению с холодной.

Сырые или вареные овощи

Тут есть нюанс. Термическая обработка:

разрушает клеточные стенки

смягчает клетчатку

делает пищу более легкой для пищеварения.

Если у вас чувствительный желудок, то тушеные или запеченные овощи могут переноситься лучше. Однако универсального правила нет. Ключевое здесь то, что подходит именно вашему организму.

Вибрационные платформы

Соцсети обещают лучшую циркуляцию, лимфодренаж, сжигание жира и «перезагрузку» нервной системы. Медицина же говорит, что вибрационные платформы используются в физиотерапии и реабилитации, ведь они стимулируют мышцы и кровообращение:

это не магический жиросжигатель

это не детокс-машина

это не очистка лимфы

Тот же эффект для циркуляции можно получить, если:

прыгать

танцевать

растягиваться

просто активно двигаться.

И это все бесплатно.

Протеин и «файбермаксинг»

Протеин стал новым героем здорового питания. Батончики, порошки, дополнительные порции, кажется, без него мышцы просто не вырастут. Однако, если подумать, большинство людей могут покрыть потребность, если едят 2 порции белковых продуктов в день, а это может быть мясо, рыба, яйца, бобовые или орехи.

Белок важен для:

восстановление мышц

иммунитета

энергии

Необходимо помнить, что «больше» не означает «лучше». Избыток — не гарантия лучшего результата.

Клетчатка

Вот здесь действительно есть проблема, ведь взрослым нужно 24-35 г клетчатки в день, но большинство людей не достигают этой нормы. Клетчатка:

улучшает работу кишечника

снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний

помогает контролировать уровень сахара в крови

Поэтому если и употреблять что-то, то овощи, цельнозерновые продукты и бобовые.

Антивоспалительная диета

Существует мнение, что антивоспалительная диета может помочь справиться с симптомами эндометриоза. Однако здесь все сложнее, потому что есть данные, которые говорят о том, что питание может влиять на симптомы хронического воспаления, в частности при эндометриозе, но:

это не лечение

это вспомогательный инструмент

не хватает масштабных качественных исследований.

То есть такая диета может поддерживать самочувствие, но не заменяет медицинской терапии.

Касторовое масло в пупок

Тренд мазать касторовое масло в пупок происходит из аюрведических традиций. Идея — нанести касторовое масло в пупок на ночь, чтобы:

улучшить пищеварение

уменьшить вздутие

наладить сон

С научной точки зрения — доказательств нет. Однако есть другой аспект, что теплое масло и массаж живота дарят расслабление. А расслабление само по себе может:

снижать напряжение

улучшать сон

облегчать спазмы

То есть работает не «очищение», а эффект релакса.

Соцсети продают нам сложные решения, однако здоровье, как правило, строится на простом:

регулярное движение

сбалансированное питание

достаточная гидратация

сон

консультации с врачом, а не с ИИ

Если что-то звучит слишком экстремально, дорого и «слишком хорошо, чтобы быть правдой»? скорее всего, так и есть. Настоящие здоровые привычки — это не вирусный тренд, а ежедневные маленькие действия, которые без фанатизма поддерживают ваше тело.