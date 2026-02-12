- Дата публикации
Действительно ли нам нужно спать 8 часов каждую ночь и правда ли, режим важнее количества
Мы все слышали, что 8 часов сна — это обязательно для восстановления и ясного мышления. Но новое исследование показывает, что важнее не столько количество сна, сколько его регулярность.
Ежедневно нас бомбардируют советами вроде, «Спи 8 часов!». Цифра стала символом здорового образа жизни, а любые отклонения, будто нарушение правил, об этом рассказало издание RTÉ. Но новое исследование, которое провели с более 60 000 людей в возрасте 40-69 лет, ставит этот миф под сомнение. Оказалось, что самый главный признак хорошего сна — регулярность, а не количество часов.
Регулярность важнее 8 часов
Ученые создали индекс регулярности сна, который учитывает:
когда человек ложится спать и просыпается
продолжительность сна
фрагментацию сна (прерванные или непрерывные ночи)
Результаты впечатляют: высокая регулярность сна снижает риск смерти от всех причин на 30%, включая риск развития рака и сердечно-сосудистых болезней — ведущей причины смертности.
Нам годами навязывали идею восьми часов. Большинство людей спят от 7 до 8 часов, но многие просто не могут дотянуть до этой цифры. Это исследование показывает, что регулярность сна важнее, чем заставить себя спать 8 часов.
Когда ложиться спать
Регулярность важна, но время, когда вы ложитесь спать, тоже имеет значение. Ложиться за час или два до полуночи лучше, чем после.
Для ночных смен и тех, кто ложится после полуночи, регулярный сон — это хорошо, но он не заменяет естественный ночной ритм.
Слишком долгий сон также вреден. Мы можем спать слишком много и это негативно влияет на здоровье.
Правила «правильного» сна
Ложитесь и просыпайтесь в одно и то же время — даже в выходные.
Не пытайтесь «догонять» пропущенный сон: организм любит рутину, а не хаотичные отклонения.
Сон должен быть ночью, а не днем.
Не превышайте допустимую продолжительность сна, ведь слишком много сна вредит не меньше, чем его недостаток.
Регулярный сон помогает восстановить биологические часы, улучшает концентрацию и эмоциональное состояние, а также снижает риск серьезных болезней.
Забудьте об идеальных 8 часах, если они не вписываются в ваш ритм жизни. Гораздо важнее придерживаться стабильного времени сна, ложиться до полуночи и избегать хаотичных «догонялок» сна в выходные.
Регулярность сна — это настоящий секрет долголетия и хорошего самочувствия. Поэтому в следующий раз, когда ваш будильник зазвенит, вспомните, что не количество часов, а ваша рутина творит чудеса для здоровья.