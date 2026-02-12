Действительно ли нам нужно спать 8 часов каждую ночь и правда ли, режим важнее количества

Действительно ли нам нужно спать 8 часов каждую ночь / © Credits

Ежедневно нас бомбардируют советами вроде, «Спи 8 часов!». Цифра стала символом здорового образа жизни, а любые отклонения, будто нарушение правил, об этом рассказало издание RTÉ. Но новое исследование, которое провели с более 60 000 людей в возрасте 40-69 лет, ставит этот миф под сомнение. Оказалось, что самый главный признак хорошего сна — регулярность, а не количество часов.

Регулярность важнее 8 часов

Ученые создали индекс регулярности сна, который учитывает:

когда человек ложится спать и просыпается

продолжительность сна

фрагментацию сна (прерванные или непрерывные ночи)

Результаты впечатляют: высокая регулярность сна снижает риск смерти от всех причин на 30%, включая риск развития рака и сердечно-сосудистых болезней — ведущей причины смертности.

Нам годами навязывали идею восьми часов. Большинство людей спят от 7 до 8 часов, но многие просто не могут дотянуть до этой цифры. Это исследование показывает, что регулярность сна важнее, чем заставить себя спать 8 часов.

Когда ложиться спать

Регулярность важна, но время, когда вы ложитесь спать, тоже имеет значение. Ложиться за час или два до полуночи лучше, чем после.

Для ночных смен и тех, кто ложится после полуночи, регулярный сон — это хорошо, но он не заменяет естественный ночной ритм.

Слишком долгий сон также вреден. Мы можем спать слишком много и это негативно влияет на здоровье.

Правила «правильного» сна

Ложитесь и просыпайтесь в одно и то же время — даже в выходные. Не пытайтесь «догонять» пропущенный сон: организм любит рутину, а не хаотичные отклонения. Сон должен быть ночью, а не днем. Не превышайте допустимую продолжительность сна, ведь слишком много сна вредит не меньше, чем его недостаток.

Регулярный сон помогает восстановить биологические часы, улучшает концентрацию и эмоциональное состояние, а также снижает риск серьезных болезней.

Забудьте об идеальных 8 часах, если они не вписываются в ваш ритм жизни. Гораздо важнее придерживаться стабильного времени сна, ложиться до полуночи и избегать хаотичных «догонялок» сна в выходные.

Регулярность сна — это настоящий секрет долголетия и хорошего самочувствия. Поэтому в следующий раз, когда ваш будильник зазвенит, вспомните, что не количество часов, а ваша рутина творит чудеса для здоровья.