Действительно ли полезна клизма: рассказывает проктолог

Для устранения запоров и очищения толстой кишки используют клизмы, однако у них могут быть побочные действия, такие как нарушение баланса кишечных бактерий и воздействие на электролитный баланс вашего организма.

Клизмы – это ректальные инъекции жидкости, предназначенные для очистки или стимуляции опорожнения кишечника. Они используются для лечения хронических запоров и подготовки людей к определенным медицинским тестам и операциям. Специально для подписчиков LUKI проктолог Анастасия Пристая рассказала, есть ли польза от клизмы, когда ее следует делать, а когда нет.

Запор – это состояние, при котором замедляется естественное движение каловых масс, они становятся жесткими, сухими и тяжелыми для выведения. Для многих людей это может быть хронической проблемой, требующей вмешательства, например клизмы или ректального введения слабительного.

Клизмы также могут быть предназначены для промывания толстой кишки перед диагностическими тестами или операциями. Ваш кишечник должен быть опорожнен перед этими процедурами, чтобы уменьшить риск инфицирования и предотвратить попадание кала.

Некоторые сторонники клизм утверждают, что они помогают им в потере веса, выведении токсинов и тяжелых металлов из тела, а также, что клизмы улучшают кожу, иммунитет, артериальное давление и уровень энергии.

Клизмы – наиболее эффективный метод облегчения хронических запоров в медицинских условиях, хотя их использование связано с многочисленными рисками, особенно при самостоятельном применении в домашних условиях и вы должны учитывать эти риски и принять определенные меры предосторожности перед их использованием.

Риски клизмы:

Клизмы могут нарушить кишечные бактерии и электролитный баланс организма. Клизмы, используемые при подготовке к медицинским процедурам, значительно разрушают кишечные бактерии, хотя эффект, кажется, временный.

Нарушения электролитного баланса наблюдались во время различных типов клизм, таких как клизмы большого объема для очистки и содержащие минералы. Например, клизмы с английской солью могут повлечь смерть от передозировки магния.

Чрезмерное использование клизм для промывания толстой кишки может привести к сильному обезвоживанию, которое может быть смертельным.

Раствор для клизмы может повредить кишечник. Лимонный сок, яблочный уксус и кофейные клизмы обладают высокой кислотностью и научных доказательств их эффективности или безопасности нет. Их кислотность и состав могут нанести вред вашему кишечнику и привести к ожогам прямой кишки, воспалениям, инфекциям и даже смерти.

Клизмы с кислой перекисью водорода могут привести к воспалению толстой кишки, кровавой диарее, рвоте и долгосрочным осложнениям.

У некоторых людей травяные клизмы могут вызвать внутреннее кровотечение и, как следствие, необходимо будет переливание крови, а возможно, и удаление части толстой кишки.

Грязные или неправильно использованные инструменты могут вызвать инфекцию и повреждения.

Неправильное использование инструмента также может привести к физическому повреждению прямой кишки, заднего прохода или толстой кишки.

Для устранения запоров и очищения толстой кишки используют клизмы, растворы на водной или масляной основе вводят в кишечник через прямую кишку, чтобы вывести отходы. Мягкие клизмы, такие как вода несут меньший риск, но вам следует проконсультироваться с врачом, прежде чем делать их дома.

Читайте также: