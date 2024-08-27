Действительно ли прогулка после еды полезна для здоровья

В современном мире стало модным совершать короткую прогулку после каждого приема пищи, но есть ли в этом какая-то польза, попробуем разобраться.
Издание HealthLine рассказало о влиянии короткой прогулки после еды на наш организм, о ее пользе и возможных побочных действиях. К примеру, она способствует улучшению пищеварения, потере веса и оказывает положительное влияние на наше здоровье.
Потенциальные преимущества
Улучшение пищеварения
Физические движения помогают активизировать работу желудка и кишечника, способствуют более быстрому продвижению пищи через пищеварительную систему. Ходьба, эквивалентная 10 часам в неделю, может помочь предотвратить рак пищеварительной системы, к которой относятся:
- Рот;
- Горло;
- Пищевод;
- Желудок;
- Тонкая и толстая кишка;
- Поджелудочная железа;
- Желчный пузырь;
- Печень.
Улучшение уровня сахара в крови
Еще одним важным преимуществом прогулок после еды является улучшение уровня сахара в крови. Это особенно полезно для людей с сахарным диабетом I и II типов. Регулярная прогулка после еды может помочь избежать резких скачков уровня сахара, обеспечивая лучший контроль над его показателями. Прогулка в течение 10 минут после каждого приема пищи более эффективна для контроля уровня сахара в крови, чем ходьба в течение 30 минут за один раз.
Уменьшение риска возникновения сердечных заболеваний
Регулярная физическая активность может снизить артериальное давление и уровень холестерина, а также уменьшить риск развития инсульта или инфаркта. Рекомендуется 30 минут физических упражнений средней интенсивности не менее 5 дней в неделю. Выполняя три 10-минутные прогулки в день после еды, вы можете легко выполнить эту рекомендацию.
Снижение веса
Для похудения необходимо добиться дефицита калорий, то есть сжигать больше, чем потреблять. Прогулка после еды может помочь приблизиться к этому дефициту калорий.
Урегулирование артериального давления
Прогулка после еды может снизить систолическое артериальное давление, даже если у вас стойкая гипертензия.
Потенциальные побочные действия
Хотя у нее очень мало негативных побочных эффектов, следует отметить кое-что.
Расстройство желудка
Некоторые люди могут чувствовать дискомфорт в желудке во время прогулки после еды. Симптомы включают:
- Диарея;
- Тошнота;
- Газы;
- Вздутие живота.
Это может быть вызвано тем, что недавно употребленная пища еще не полностью переварилась и ее движение по желудку создает неудобства для пищеварения. Если вы чувствуете любой из этих симптомов, попробуйте подождать 10–15 минут после еды, прежде чем ходить и не торопитесь.
Продолжительность прогулки
Если прогулка длится около 10 минут, у вас будут преимущества, минимизируя риск негативных эффектов, таких как расстройство желудка. Также короткую прогулку легче вписать в ежедневный график. Выполняя три 10-минутные прогулки в течение дня, вы можете легко достичь 30 минут ежедневной физической активности.
Интенсивность прогулки
Прогулка должна быть умеренной, не забывайте, что происходит процесс пищеварения и у вас повышенный риск получить расстройство желудка, если вы слишком интенсивно двигаетесь. Таким образом, поддерживайте интенсивность движения, ориентируясь на повышение частоты сердечных сокращений без одышки. Быстрая ходьба со скоростью не более 5 км в час обеспечит вам полезный эффект, снизив вероятность расстройства желудка.
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