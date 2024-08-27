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Действительно ли прогулка после еды полезна для здоровья

Действительно ли прогулка после еды полезна для здоровья

Действительно ли прогулка после еды полезна для здоровья / Фото: Credits

В современном мире стало модным совершать короткую прогулку после каждого приема пищи, но есть ли в этом какая-то польза, попробуем разобраться.

Издание HealthLine рассказало о влиянии короткой прогулки после еды на наш организм, о ее пользе и возможных побочных действиях. К примеру, она способствует улучшению пищеварения, потере веса и оказывает положительное влияние на наше здоровье.

Потенциальные преимущества

Улучшение пищеварения

Физические движения помогают активизировать работу желудка и кишечника, способствуют более быстрому продвижению пищи через пищеварительную систему. Ходьба, эквивалентная 10 часам в неделю, может помочь предотвратить рак пищеварительной системы, к которой относятся:

  • Рот;
  • Горло;
  • Пищевод;
  • Желудок;
  • Тонкая и толстая кишка;
  • Поджелудочная железа;
  • Желчный пузырь;
  • Печень.

Улучшение уровня сахара в крови

Еще одним важным преимуществом прогулок после еды является улучшение уровня сахара в крови. Это особенно полезно для людей с сахарным диабетом I и II типов. Регулярная прогулка после еды может помочь избежать резких скачков уровня сахара, обеспечивая лучший контроль над его показателями. Прогулка в течение 10 минут после каждого приема пищи более эффективна для контроля уровня сахара в крови, чем ходьба в течение 30 минут за один раз.

Уменьшение риска возникновения сердечных заболеваний

Регулярная физическая активность может снизить артериальное давление и уровень холестерина, а также уменьшить риск развития инсульта или инфаркта. Рекомендуется 30 минут физических упражнений средней интенсивности не менее 5 дней в неделю. Выполняя три 10-минутные прогулки в день после еды, вы можете легко выполнить эту рекомендацию.

Снижение веса

Для похудения необходимо добиться дефицита калорий, то есть сжигать больше, чем потреблять. Прогулка после еды может помочь приблизиться к этому дефициту калорий.

Урегулирование артериального давления

Прогулка после еды может снизить систолическое артериальное давление, даже если у вас стойкая гипертензия.

Потенциальные побочные действия

Хотя у нее очень мало негативных побочных эффектов, следует отметить кое-что.

Расстройство желудка

Некоторые люди могут чувствовать дискомфорт в желудке во время прогулки после еды. Симптомы включают:

  • Диарея;
  • Тошнота;
  • Газы;
  • Вздутие живота.

Это может быть вызвано тем, что недавно употребленная пища еще не полностью переварилась и ее движение по желудку создает неудобства для пищеварения. Если вы чувствуете любой из этих симптомов, попробуйте подождать 10–15 минут после еды, прежде чем ходить и не торопитесь.

Продолжительность прогулки

Если прогулка длится около 10 минут, у вас будут преимущества, минимизируя риск негативных эффектов, таких как расстройство желудка. Также короткую прогулку легче вписать в ежедневный график. Выполняя три 10-минутные прогулки в течение дня, вы можете легко достичь 30 минут ежедневной физической активности.

Интенсивность прогулки

Прогулка должна быть умеренной, не забывайте, что происходит процесс пищеварения и у вас повышенный риск получить расстройство желудка, если вы слишком интенсивно двигаетесь. Таким образом, поддерживайте интенсивность движения, ориентируясь на повышение частоты сердечных сокращений без одышки. Быстрая ходьба со скоростью не более 5 км в час обеспечит вам полезный эффект, снизив вероятность расстройства желудка.

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