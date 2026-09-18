Действительно ли растяжка помогает стать выше? / © Credits

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Если вы мечтаете дотянуться до верхней полки или просто хотите выглядеть стройнее и выше, не обязательно искать «волшебные» упражнения для роста. Как объясняют специалисты Cleveland Clinic, растяжка не удлиняет кости, зато помогает расслабить напряженные мышцы, расправить плечи и выпрямить спину. А хорошая осанка действительно способна визуально добавить несколько сантиметров.

Растяжка улучшает осанку

Если годами сидеть за компьютером, наклоняться над телефоном или ходить с опущенными плечами, тело постепенно привыкает к такой позе. Это создает дополнительную нагрузку на шею, спину и плечи.

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Спортівний врач Лорен Вичман отмечает, что работа с напряжёнными мышцами и регулярные упражнения могут помочь приучить тело к правильной осанке. Среди простых упражнений:

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втягивание подбородка

растяжка плеч у дверного проема

растяжка сгибателей бедра

сведение лопаток

мягкая растяжка шеи

Еще один вариант — поза «гора». Для этого нужно встать ровно, поставить стопы на ширине бедер, напрячь корпус, отвести плечи назад и вниз, слегка опустить подбородок и вытянуть позвоночник. После этого поднять руки над головой, как будто пытаетесь стать ещё выше, и сделать несколько медленных глубоких вдохов.

Главное — регулярность. Несколько минут упражнений в течение дня могут постепенно помочь избавиться от привычки сутулиться.

От чего зависит рост

Рост определяется, прежде всего, работой зон роста в костях. В детстве они позволяют костям удлиняться и расширяться, но в период полового созревания постепенно закрываются.

Большую роль играет генетика, а на достижение максимального потенциала роста также влияют питание, гормон роста, качество сна, условия окружающей среды и некоторые заболевания. Поэтому после завершения роста костей растяжка не сделает человека физически выше. Но она может помочь лучше держать спину, меньше сутулиться и увереннее «нести» себя.

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Растяжка — это не способ вырасти, а способ выпрямиться. Регулярные упражнения для шеи, спины, плеч и бедер в сочетании с силовыми тренировками помогают формировать более здоровую осанку. А иногда именно ровная спина и расправленные плечи создают тот самый эффект «плюс несколько сантиметров», к которому мы стремимся.

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