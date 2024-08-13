Действительно ли суп так полезен, как нам говорили бабушки

У супов действительно есть свои преимущества, но не стоит делать их основным и обязательным блюдом вашего рациона.

Украинский генетик Александр Коляда поделился со своими подписчиками мыслями о том, действительно ли суп так полезен, как нам об этом часто говорили в детстве и должен ли он быть обязательной частью нашего рациона. Этот вопрос оказывается достаточно сложным, поскольку оценка пользы супа может зависеть от того, с чем его сравнивать.

Если сравнивать суп с салатом, то можно отметить, что салат более полезен для нашего здоровья. Салаты, особенно состоящие из разнообразных овощей, обеспечивают большое количество клетчатки, витаминов и минералов при низком содержании калорий и жиров.

Миска салата действительно может быть полезнее обычного супа. Во-первых, салат нужно жевать, а это оказывает положительный эффект на процессы пищеварения. Жевание способствует выработке слюны, которая помогает в расщеплении пищи и облегчает усвоение питательных веществ.

В свою очередь суп – это те же, но уже сваренные овощи. С одной стороны, они потеряли часть своих витаминов из-за термической обработки, с другой стороны, они немного гомогенизированы – переработаны в определенную кашу.

Следовательно, нам не хватает в этом случае самого процесса жевания, ведь это один из самых полезных процессов для организма и физиологии, а мы эим довольно часто пренебрегаем, потому что едим на ходу или перед телевизором, телефоном, забывая прожевать пищу около 10-20, а лучше 30 раз. В результате этого мы можем получить избыточное количество калорий, ведь не обращаем внимание на то, что съели достаточно много.

Коляда подчеркнул, что суп может быть полезным, но его польза зависит от используемых ингредиентов. Например, супы на основе овощей и нежирных бульонов могут быть хорошим источником витаминов и минералов, тогда как жирные супы или содержащие много соли или сыра могут не быть столь полезными. Важно учитывать состав супа и его вклад в общий рацион. С другой стороны, от потребления супов могут быть и положительный эффекты, такие как поддержание гидратации, легкость в усвоении и различные питательные ингредиенты.

Следовательно, не нужно слепо верить, что горячий суп является необходимой ежедневной частью рациона для здоровья. Следует сосредоточиться на сбалансированном питании, включая разнообразные здоровые продукты, чтобы обеспечить организму все необходимые нутриенты.

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