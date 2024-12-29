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Диарея: причины, симптомы и их облегчение

Диарея: причины, симптомы и их облегчение

Диарея: причины, симптомы и их облегчение / Фото: Credits

Диарея или "расстройство желудка" — это состояние, которое характеризуется жидким водянистым стулом и частыми позывами к опорожнению кишечника.

Издание Health Line рассказало, что у этого состояния может быть много разных причин, от инфекций до хронических заболеваний или пищевой непереносимости.

Виды диареи

Диарея может быть острой или хронической:

  1. Острая диарея длится 1-2 дня. Чаще она вызвана вирусными или бактериальными инфекциями, полученными через пищу или воду.
  2. Хроническая диарея длится более 3-4 недель. Она может быть следствием:
  • синдрома раздраженного кишечника (СРК);
  • воспалительных заболеваний кишечника (IBD);
  • состояний, таких как целиакия, влияющие на усвоение питательных веществ.

Причины диареи

Диарея может возникать по разным обстоятельствам. Основные причины:

  • Вирусные инфекции (ротавирус, норовирус, вирусный гастроэнтерит);
  • Бактериальные инфекции (сальмонелла, кишечная палочка);
  • Паразитарные инфекции;
  • Пищевая непереносимость (невосприятие лактозы);
  • Лекарственные препараты (побочные реакции);
  • Операции в желудке или желчном пузыре.

Наиболее распространенной причиной острой диареи в мире является ротавирус. Он влечет за собой около 40% случаев госпитализации детей до 5 лет. В странах с плохими санитарными условиями главной причиной диареи является загрязненная вода.

Симптомы диареи

Основными симптомами диареи являются:

  • частый жидкий стул;
  • сильные позывы к дефекации.

Другие возможные симптомы:

  • тошнота;
  • боль в животе;
  • спазмы;
  • вздутие живота;
  • обезвоживание;
  • усталость;
  • большой объем стула.

Обезвоживание и диарея

Быстрая потеря жидкости из-за диарея может привести к обезвоживанию. Симптомы обезвоживания:

  • сухость во рту;
  • сильная жажда;
  • нечастое мочеиспускание;
  • головные боли;
  • головокружение;
  • учащенное сердцебиение.

Если вы замечаете эти симптомы, обязательно обратитесь к врачу.

Особенности диареи у детей

Дети, особенно младшего возраста, очень чувствительны к диарее и обезвоживанию. Диарея является вторым по распространенности причиной смерти среди детей до 5 лет в мире. Немедленно обратитесь к врачу, если у ребенка есть следующие признаки:

  • уменьшение мочеиспускания;
  • сухость во рту;
  • отсутствие слез во время плача;
  • воспаление глаз;
  • сонливость или раздражительность.

Лечение диареи

Лечение направлено на восстановление утраченной жидкости.

  • Пейте больше жидкости. Вместо воды можно использовать напитки, восстанавливающие электролиты (спортивные напитки, специальные растворы).
  • В тяжелых случаях может потребоваться внутривенное введение жидкости.
  • Если диарея вызвана бактериальной инфекцией, врач может назначить антибиотики.

Лечение зависит от:

  • тяжести состояния;
  • частоты стула;
  • наличия сопутствующих симптомов;
  • возраста и общего состояния здоровья пациента.

Диагностика диареи

Чтобы определить причину диареи, врач может:

  • провести физический осмотр;
  • назначить анализы крови и мочи;
  • провести посев кала для обнаружения бактерий или паразитов;
  • рекомендовать диетические тесты для исключения пищевой непереносимости;
  • сделать колоноскопию или сигмоидоскопию для обследования кишечника.

Как предотвратить диарею

  • Соблюдение гигиены: мойте руки с мылом, особенно перед едой и после посещения туалета.
  • Безопасность питания: обрабатывайте еду должным образом, мойте фрукты и овощи, избегайте сырых или полусырых продуктов.
  • Безопасное питье: пейте чистую воду, особенно во время путешествий.

Предотвращение диареи у путешественников

  • Избегайте водопроводной воды, кубиков льда и свежих продуктов, которые могли быть вымыты загрязненной водой.
  • Пейте только воду в бутылках и ешьте тщательно приготовленную еду.
  • При необходимости проконсультируйтесь с врачом по поводу профилактического приема антибиотиков.

Когда обращаться к врачу

Большинство случаев острой диареи проходят самостоятельно. Однако необходимо обратиться к врачу, если:

  • диарея длится более 2 дней;
  • есть признаки обезвоживания;
  • стул содержит кровь, гной или у него черный и смолистый вид;
  • наблюдается высокая температура или сильная рвота.

Для детей: немедленно обратитесь к врачу, если у ребенка есть симптомы обезвоживания или длительная диарея.

Диарея — распространенное состояние, обычно проходит самостоятельно, но может быть симптомом серьезных заболеваний. Своевременное обращение к врачу и правильное лечение помогут избежать осложнений. Помните о гигиене и безопасном питании, чтобы предотвратить развитие диареи.

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