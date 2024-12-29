Диарея: причины, симптомы и их облегчение

Диарея или "расстройство желудка" — это состояние, которое характеризуется жидким водянистым стулом и частыми позывами к опорожнению кишечника.

Издание Health Line рассказало, что у этого состояния может быть много разных причин, от инфекций до хронических заболеваний или пищевой непереносимости.

Виды диареи

Диарея может быть острой или хронической:

Острая диарея длится 1-2 дня. Чаще она вызвана вирусными или бактериальными инфекциями, полученными через пищу или воду. Хроническая диарея длится более 3-4 недель. Она может быть следствием:

синдрома раздраженного кишечника (СРК);

воспалительных заболеваний кишечника (IBD);

состояний, таких как целиакия, влияющие на усвоение питательных веществ.

Причины диареи

Диарея может возникать по разным обстоятельствам. Основные причины:

Вирусные инфекции (ротавирус, норовирус, вирусный гастроэнтерит);

Бактериальные инфекции (сальмонелла, кишечная палочка);

Паразитарные инфекции;

Пищевая непереносимость (невосприятие лактозы);

Лекарственные препараты (побочные реакции);

Операции в желудке или желчном пузыре.

Наиболее распространенной причиной острой диареи в мире является ротавирус. Он влечет за собой около 40% случаев госпитализации детей до 5 лет. В странах с плохими санитарными условиями главной причиной диареи является загрязненная вода.

Симптомы диареи

Основными симптомами диареи являются:

частый жидкий стул;

сильные позывы к дефекации.

Другие возможные симптомы:

тошнота;

боль в животе;

спазмы;

вздутие живота;

обезвоживание;

усталость;

большой объем стула.

Обезвоживание и диарея

Быстрая потеря жидкости из-за диарея может привести к обезвоживанию. Симптомы обезвоживания:

сухость во рту;

сильная жажда;

нечастое мочеиспускание;

головные боли;

головокружение;

учащенное сердцебиение.

Если вы замечаете эти симптомы, обязательно обратитесь к врачу.

Особенности диареи у детей

Дети, особенно младшего возраста, очень чувствительны к диарее и обезвоживанию. Диарея является вторым по распространенности причиной смерти среди детей до 5 лет в мире. Немедленно обратитесь к врачу, если у ребенка есть следующие признаки:

уменьшение мочеиспускания;

сухость во рту;

отсутствие слез во время плача;

воспаление глаз;

сонливость или раздражительность.

Лечение диареи

Лечение направлено на восстановление утраченной жидкости.

Пейте больше жидкости. Вместо воды можно использовать напитки, восстанавливающие электролиты (спортивные напитки, специальные растворы).

В тяжелых случаях может потребоваться внутривенное введение жидкости.

Если диарея вызвана бактериальной инфекцией, врач может назначить антибиотики.

Лечение зависит от:

тяжести состояния;

частоты стула;

наличия сопутствующих симптомов;

возраста и общего состояния здоровья пациента.

Диагностика диареи

Чтобы определить причину диареи, врач может:

провести физический осмотр;

назначить анализы крови и мочи;

провести посев кала для обнаружения бактерий или паразитов;

рекомендовать диетические тесты для исключения пищевой непереносимости;

сделать колоноскопию или сигмоидоскопию для обследования кишечника.

Как предотвратить диарею

Соблюдение гигиены: мойте руки с мылом, особенно перед едой и после посещения туалета.

мойте руки с мылом, особенно перед едой и после посещения туалета. Безопасность питания: обрабатывайте еду должным образом, мойте фрукты и овощи, избегайте сырых или полусырых продуктов.

обрабатывайте еду должным образом, мойте фрукты и овощи, избегайте сырых или полусырых продуктов. Безопасное питье: пейте чистую воду, особенно во время путешествий.

Предотвращение диареи у путешественников

Избегайте водопроводной воды, кубиков льда и свежих продуктов, которые могли быть вымыты загрязненной водой.

Пейте только воду в бутылках и ешьте тщательно приготовленную еду.

При необходимости проконсультируйтесь с врачом по поводу профилактического приема антибиотиков.

Когда обращаться к врачу

Большинство случаев острой диареи проходят самостоятельно. Однако необходимо обратиться к врачу, если:

диарея длится более 2 дней;

есть признаки обезвоживания;

стул содержит кровь, гной или у него черный и смолистый вид;

наблюдается высокая температура или сильная рвота.

Для детей: немедленно обратитесь к врачу, если у ребенка есть симптомы обезвоживания или длительная диарея.

Диарея — распространенное состояние, обычно проходит самостоятельно, но может быть симптомом серьезных заболеваний. Своевременное обращение к врачу и правильное лечение помогут избежать осложнений. Помните о гигиене и безопасном питании, чтобы предотвратить развитие диареи.

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