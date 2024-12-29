Диарея: причины, симптомы и их облегчение

Диарея или "расстройство желудка" — это состояние, которое характеризуется жидким водянистым стулом и частыми позывами к опорожнению кишечника.
Издание Health Line рассказало, что у этого состояния может быть много разных причин, от инфекций до хронических заболеваний или пищевой непереносимости.
Виды диареи
Диарея может быть острой или хронической:
- Острая диарея длится 1-2 дня. Чаще она вызвана вирусными или бактериальными инфекциями, полученными через пищу или воду.
- Хроническая диарея длится более 3-4 недель. Она может быть следствием:
- синдрома раздраженного кишечника (СРК);
- воспалительных заболеваний кишечника (IBD);
- состояний, таких как целиакия, влияющие на усвоение питательных веществ.
Причины диареи
Диарея может возникать по разным обстоятельствам. Основные причины:
- Вирусные инфекции (ротавирус, норовирус, вирусный гастроэнтерит);
- Бактериальные инфекции (сальмонелла, кишечная палочка);
- Паразитарные инфекции;
- Пищевая непереносимость (невосприятие лактозы);
- Лекарственные препараты (побочные реакции);
- Операции в желудке или желчном пузыре.
Наиболее распространенной причиной острой диареи в мире является ротавирус. Он влечет за собой около 40% случаев госпитализации детей до 5 лет. В странах с плохими санитарными условиями главной причиной диареи является загрязненная вода.
Симптомы диареи
Основными симптомами диареи являются:
- частый жидкий стул;
- сильные позывы к дефекации.
Другие возможные симптомы:
- тошнота;
- боль в животе;
- спазмы;
- вздутие живота;
- обезвоживание;
- усталость;
- большой объем стула.
Обезвоживание и диарея
Быстрая потеря жидкости из-за диарея может привести к обезвоживанию. Симптомы обезвоживания:
- сухость во рту;
- сильная жажда;
- нечастое мочеиспускание;
- головные боли;
- головокружение;
- учащенное сердцебиение.
Если вы замечаете эти симптомы, обязательно обратитесь к врачу.
Особенности диареи у детей
Дети, особенно младшего возраста, очень чувствительны к диарее и обезвоживанию. Диарея является вторым по распространенности причиной смерти среди детей до 5 лет в мире. Немедленно обратитесь к врачу, если у ребенка есть следующие признаки:
- уменьшение мочеиспускания;
- сухость во рту;
- отсутствие слез во время плача;
- воспаление глаз;
- сонливость или раздражительность.
Лечение диареи
Лечение направлено на восстановление утраченной жидкости.
- Пейте больше жидкости. Вместо воды можно использовать напитки, восстанавливающие электролиты (спортивные напитки, специальные растворы).
- В тяжелых случаях может потребоваться внутривенное введение жидкости.
- Если диарея вызвана бактериальной инфекцией, врач может назначить антибиотики.
Лечение зависит от:
- тяжести состояния;
- частоты стула;
- наличия сопутствующих симптомов;
- возраста и общего состояния здоровья пациента.
Диагностика диареи
Чтобы определить причину диареи, врач может:
- провести физический осмотр;
- назначить анализы крови и мочи;
- провести посев кала для обнаружения бактерий или паразитов;
- рекомендовать диетические тесты для исключения пищевой непереносимости;
- сделать колоноскопию или сигмоидоскопию для обследования кишечника.
Как предотвратить диарею
- Соблюдение гигиены: мойте руки с мылом, особенно перед едой и после посещения туалета.
- Безопасность питания: обрабатывайте еду должным образом, мойте фрукты и овощи, избегайте сырых или полусырых продуктов.
- Безопасное питье: пейте чистую воду, особенно во время путешествий.
Предотвращение диареи у путешественников
- Избегайте водопроводной воды, кубиков льда и свежих продуктов, которые могли быть вымыты загрязненной водой.
- Пейте только воду в бутылках и ешьте тщательно приготовленную еду.
- При необходимости проконсультируйтесь с врачом по поводу профилактического приема антибиотиков.
Когда обращаться к врачу
Большинство случаев острой диареи проходят самостоятельно. Однако необходимо обратиться к врачу, если:
- диарея длится более 2 дней;
- есть признаки обезвоживания;
- стул содержит кровь, гной или у него черный и смолистый вид;
- наблюдается высокая температура или сильная рвота.
Для детей: немедленно обратитесь к врачу, если у ребенка есть симптомы обезвоживания или длительная диарея.
Диарея — распространенное состояние, обычно проходит самостоятельно, но может быть симптомом серьезных заболеваний. Своевременное обращение к врачу и правильное лечение помогут избежать осложнений. Помните о гигиене и безопасном питании, чтобы предотвратить развитие диареи.
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