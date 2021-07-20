Диарея путешественников: лечение и профилактика 

Диарея путешественников – одна из самых распространенных проблем со здоровьем у туристов в тропиках и в других развивающихся странах. Помимо загрязненной воды источником заражения могут быть свежие фрукты, овощи, моллюски и любые продукты питания, продаваемые уличными торговцами.

Врач семейной медицины Кристина Шевченко рассказывает, что стоит узнать о принципах профилактики диареи путешественников и борьбы с ее симптомами.

Что такое диарея путешественников

Проклятие фараонов или месть Монтесумы – популярные названия острой желудочно-кишечной инфекции у путешественников.

Диарея путешественников – это комплекс симптомов, чаще всего связанных с желудочно-кишечными инфекциями у туристов.

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Диарея путешественников чаще всего возникает в результате плохой гигиены рук или употребления зараженной пищи, а также напитков. Наиболее распространенными источниками заражения являются: вода, загрязненная микробами, морепродукты, овощи, фрукты, еда, продаваемая уличными торговцами, а также мороженое и десерты местного производства с добавлением непастеризованного молока или сливок.

Часто диарея также является результатом стресса, который сопровождает поездку. Не следует недооценивать диарею путешественников: она доставляет не только беспокойство и снижает комфорт отдыха, но также может представлять потенциальную опасность – приводить к обезвоживанию организма.

В каких странах выше риск подхватить диарею путешественника

Наибольший риск заражения возникает при поездках в Центральную Америку, Южную Америку, Южную Азию и большинство африканских стран. Заболеваемость среди туристов в таких странах часто превышает 40%.

В других странах, например, в Китае, Японии или на юге Европы, риск диареи путешественников ниже и затрагивает примерно 10-15% туристов.

Наиболее распространенными бактериями, вызывающими диарею у туристов, являются: Escherichia coli, Salmonella, Shigella, Campylobacter и Yersinia. Giardia lamblia, Entamoeba histolytica, Cryptosporidium parvum, а также вирусы Norwalk, адено- и ротавирусы также часто вызывают диарею, особенно у детей.

Симптомы диареи у путешественников

Расстройство ЖКТ у туристов появляется внезапно, обычно в течение первых нескольких дней после прибытия на новое место. Течение диареи может варьироваться от легкой до тяжелой, требующей госпитализации. Легкая диарея характеризуется жидким стулом примерно три раза в день, а острая диарея – более 10 походами в туалет.

Могут развиваться и другие симптомы, такие как: боли в животе, иногда повышенная температура, тошнота и рвота.

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Реже наблюдается постепенное ухудшение симптомов диареи. Иногда наблюдается вздутие живота, кровь или слизь в стуле. Такие признаки могут быть связаны с паразитарной инфекцией, например, амебиазом.

В большинстве случаев диарея путешественников легкая, и симптомы исчезают в течение нескольких дней. Однако почти половина пациентов вынуждены менять туристические или бизнес-планы во время путешествий.

Как избавиться от диареи путешественника

Во всех случаях диареи первым делом следует избегать обезвоживания, то есть пить большое количество воды без газа. Особенно рекомендуются солевые составы для пероральной регидратации, содержащие глюкозу и электролиты. Такие средства выпускаются в виде порошка для растворения в кипяченой воде, отпускаются в аптеке без рецепта и предназначены для восстановления водно-электролитного баланса, который сильно нарушается при рвоте, а также диарее.

Если диарея продолжается более трех дней, врач может назначить прием антибиотиков, как правило, широкого спектра действия или же с учетом типа бактериальной инфекции.

Основной причиной продолжительной диареи путешественников является инфицирование простейшими, что требует специального лечения и противопаразитарной терапии. В таких ситуациях необходима лабораторная диагностика, включающая микроскопическое исследование стула, а иногда и специализированные анализы крови. В редких случаях наблюдаются хронические осложнения диареи путешественников, такие как реактивный артрит или синдром раздраженного кишечника.

Важно! У некоторых путешественников понос может стать следствием вирусной инфекции, поэтому антибиотики в данном случае не назначаются. Рекомендуется обильное питье, диета и прием энтеросорбентов.

Как предотвратить диарею путешественника:

не забывайте часто мыть руки: особенно перед едой и приготовлением пищи! Если вы пользуетесь общественным туалетом, следует дополнительно продезинфицировать руки антибактериальным средством;

во время поездок пейте только бутилированную воду, изначально запечатанную, ту, которая продается в магазинах;

избегайте сладких газированных напитков из автоматов со льдом неизвестного происхождения;

не ешьте мороженое и любые непастеризованные молочные продукты или десерты с молоком или сливками;

не пробуйте еду у уличных торговцев. Такая еда может быть совершенно безвредной для местных жителей, но для туристов стать причиной инфекционной диареи;

тщательно мойте и очищайте фрукты и овощи перед употреблением. Также не рекомендуется употреблять крайне экзотические фрукты, особенно те, о которых ничего не слышали;

перед поездкой в ​​страны так называемого повышенного риска, например, в тропические, стоит проконсультироваться с врачом относительно профилактики возможных заболеваний. Специалист также посоветуют необходимое вакцинирование.

Профилактика антибиотиками не рекомендуется из-за негативного воздействия на микрофлору кишечника и побочных эффектов.

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