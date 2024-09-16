Диета при ревматоидном артрите: что есть и чего избегать

Если вы живете с ревматоидным артритом (РА), усталость, боль и скованность суставов могут сделать даже простые задачи сложными. И поскольку соблюдение противовоспалительной диеты облегчает симптомы, вы должны знать, что есть и чего избегать в своем повседневном рационе.

Когда дело доходит до диеты при ревматоидном артрите, главное - сосредоточиться на сбалансированности и качестве.

Издание Womans World расспросило врача, чем вы можете наслаждаться, что есть в умеренных количествах и чего избегать, чтобы уменьшить риск будущих вспышек РА.

Какая диета рекомендована при ревматоидном артрите

Ревматоидный артрит – это аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система ошибочно атакует здоровые ткани, что приводит к воспалению суставов и боли. Кроме того, ревматоидный артрит может вызвать усталость, лихорадку и поражать сердце, легкие и кожу.

Пища может быть не таким значимым фактором риска, как курение, но то, что вы едите, влияет на воспаление и здоровье кишечника, которые являются ключевыми для лечения ревматоидного артрита, говорит доктор Баумгаертель.

Вместо того чтобы сосредотачиваться на ограничениях, отмечает врач, подумайте о том, что можно съесть красочную тарелку фруктов, овощей, цельного зерна и нежирных белков, что может обеспечить широкий спектр питательных веществ, чтобы контролировать воспаление.

Упакованные и обработанные продукты питания могут содержать добавки или ингредиенты, которые могут спровоцировать воспаление в организме, поэтому их лучше избегать.

Что есть и пить во время диеты при ревматоидном артрите

Омега-3 жирные кислоты

Белок и кальций : потребляйте много бобов, бобовых, тофу, яиц, молочных продуктов и нежирного мяса, такого как курица и индейка, советует доктор Баумгертель. Это хорошие источники необходимых питательных веществ, поддерживающих мышцы и суставы. Богатые кальцием продукты, такие как шпинат, листовая капуста, брокколи и бок-чой, также приносят пользу здоровью костей.

: потребляйте много бобов, бобовых, тофу, яиц, молочных продуктов и нежирного мяса, такого как курица и индейка, советует доктор Баумгертель. Это хорошие источники необходимых питательных веществ, поддерживающих мышцы и суставы. Богатые кальцием продукты, такие как шпинат, листовая капуста, брокколи и бок-чой, также приносят пользу здоровью костей. Омега-3 жирные кислоты: жирная рыба, например лосось, грецкие орехи и семена льна, богатые омега-3 жирными кислотами, которые, как показывают исследования, уменьшают воспаление. Если вы не любите морепродукты, можете извлечь пользу от добавок рыбьего жира.

жирная рыба, например лосось, грецкие орехи и семена льна, богатые омега-3 жирными кислотами, которые, как показывают исследования, уменьшают воспаление. Если вы не любите морепродукты, можете извлечь пользу от добавок рыбьего жира. Вода: Гидратация напрямую не связана с обострениями ревматоидного артрита, но употребление достаточного количества воды может уменьшить воспаление и сохранить ваши суставы мягкими, говорит доктор Баумгаертель. Существует общая рекомендация выпивать восемь стаканов воды в день, но может колебаться в зависимости от ваших потребностей. И заметьте, что фрукты и овощи тоже содержат воду. Бонус: противовоспалительные напитки, такие как зеленый чай и клюквенный сок, также причисляются к вашему ежедневному потреблению воды.

Гидратация напрямую не связана с обострениями ревматоидного артрита, но употребление достаточного количества воды может уменьшить воспаление и сохранить ваши суставы мягкими, говорит доктор Баумгаертель. Существует общая рекомендация выпивать восемь стаканов воды в день, но может колебаться в зависимости от ваших потребностей. И заметьте, что фрукты и овощи тоже содержат воду. Бонус: противовоспалительные напитки, такие как зеленый чай и клюквенный сок, также причисляются к вашему ежедневному потреблению воды. Еда, богатая клетчаткой: добавление цельных зерен, таких как коричневый рис, киноа и овес, может обеспечить клетчатку, необходимую для здоровья пищеварения. Цельные зерна также способствуют общему уменьшению воспаления, стабилизируя уровень сахара в крови и способствуя здоровью кишечника.

Что следует ограничить или избегать во время диеты при ревматоидном артрите

Соль / Фото: Credits

Обработанные продукты питания: они могут спровоцировать воспаление, поскольку часто содержат нездоровые жиры, добавлен сахар и рафинированные углеводы. Они также могут увеличить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний среди больных РА.

они могут спровоцировать воспаление, поскольку часто содержат нездоровые жиры, добавлен сахар и рафинированные углеводы. Они также могут увеличить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний среди больных РА. Насыщенные жиры: насыщенные жиры, часто содержащиеся в красном мясе и обезжиренных молочных продуктах, могут усилить воспаление. Замените их растительными белками или нежирным мясом, предлагает доктор Баумгаертель.

насыщенные жиры, часто содержащиеся в красном мясе и обезжиренных молочных продуктах, могут усилить воспаление. Замените их растительными белками или нежирным мясом, предлагает доктор Баумгаертель. Алкоголь и соль: избыток алкоголя может усугубить воспаление, а избыток соли может привести к задержке жидкости, усиливая боль в суставах. Уменьшение потребления алкоголя и натрия может облегчить симптомы РА.

Два мифы о диете при ревматоидном артрите

Есть некоторые диетические мифы, которые могут обмануть людей с ревматоидным артритом. Доктор Баумгаэртель помогает выяснить две распространенные проблемы:

Миф: нельзя есть пасленовые овощи. Некоторые считают, что пасленовые (например, помидоры, баклажаны и перец) ухудшают ревматоидный артрит, но это зависит от человека. Слушайте свое тело, но не исключайте их, если они не ухудшают ваше состояние.

Миф: вы должны полностью исключить углеводы и молочные продукты. Исключение углеводов или молочных продуктов из рациона не вылечит ревматоидный артрит. Баланс важнее суровых ограничений, говорит доктор Баумгаэртель. Углеводы нужны для энергии, а молочные продукты – для здоровья костей.

Средиземноморская диета является золотым стандартом лечения ревматоидного артрита

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Если вы ищете общий план питания, который следует придерживаться, средиземноморская диета является отличным вариантом для людей с ревматоидным артритом. В ней много фруктов, овощей, цельного зерна, бобовых и здоровых жиров, таких как оливковое масло первого отжима, говорит доктор Баумгаэртель.

В любом случае, прежде чем вносить коррективы в систему питания, посоветуйтесь со своим лечащим врачом.

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