Диетическое питание при панкреатите: что можно, а что нельзя

Диета является одним из наиболее важных терапевтических факторов при заболевании поджелудочной железы. Основное правило диеты при панкреатите – уменьшение жиров.

Панкреатическая диета – особый вид легкоусвояемого питания, рекомендуемого людям, борющимся с воспалением поджелудочной железы. В основе диеты лежит уменьшение в рационе количества жира, клетчатки и тяжело усваиваемой пищи. При хроническом панкреатите целью диеты является обезболивание, предотвращение потери веса и дефицита питательных веществ.

Врач семейной медицины Кристина Шевченко рассказывает о том, что можно и что нельзя есть при воспалении поджелудочной железы.

Диета после острого панкреатита

Питание при остром панкреатите можно разделить на три этапа. Первый этап начинается в больнице и длится около месяца. Прежде всего цель диеты – максимально успокоить поджелудочную железу, поэтому в первые несколько дней нельзя принимать пищу и жидкость перорально. Пациенту внутривенно вводят необходимое количество жидкости и препаратов для поддержания организма.

В первый месяц необходимо значительно снизить жирность своего рациона. Прием пищи следует принимать регулярно, 4-5 раз в день, следя за тем, чтобы ее не было слишком много. Из диеты исключаются жареные продукты, жирные мясные бульоны, слоеное тесто, жирная рыба, любые виды соусов. Обязательно исключить алкоголь!

Не рекомендуется употреблять в пищу трудноусвояемые продукты с большим количеством пищевых волокон: хлеб, лук, капусту, фасоль, некоторые виды круп. Из жидкости разрешаются кисель, некрепкий чай, фруктовые компоты.

У некоторых пациентов после острого панкреатита развиваются углеводные нарушения, а в нескольких процентах случаев развивается диабет. Поэтому адекватный рацион питания важен не только в период выздоровления, но и после него.

Острый панкреатит протекает тяжело, с внезапно усиливающейся болью в верхней части живота, сопровождающейся рвотой и лихорадкой. Также может наблюдаться учащение пульса и иногда желтуха.

Диета при хроническом панкреатите

При хроническом панкреатите развивается прогрессирующее поражение поджелудочной железы, присутствуют расстройства пищеварения. Хронический панкреатит вызывает необратимые изменения в органе, поэтому диету и лечение необходимо соблюдать всю оставшуюся жизнь. Подсчитано, что у 30-40% пациентов, хронический панкреатит приводит к развитию сахарного диабета. В 75% у пациентов диагностируются нарушения углеводного обмена. Если заболевание развивается в результате злоупотребления алкоголем, возникает вторичный сахарный диабет.

Не совсем ясно, является ли хронический панкреатит естественным следствием повторяющихся эпизодов острого панкреатита или это отдельные заболевания. Обе формы панкреатита постепенно повреждают поджелудочную железу, в результате чего она становится неспособной секретировать достаточное количество гормонов и ферментов.

Хроническое воспаление поджелудочной требует соблюдения диеты, при которой больной будет употреблять минимальное количество жиров, углеводов и белка. В данном случае жиров должно быть не более 50 г в сутки. Но вместе с тем полностью ограничивать употребление жиров не рекомендуется, поскольку это может значительно снизить усвоение организмом полезных витаминов, таких как А, D и Е.

Людям с хроническим панкреатитом, у которых уже развивается диабет, следует исключить продукты, содержащие простые сахара – сахар, мед, сладкие джемы и фруктовые сиропы. Настоятельно рекомендуется употреблять овощи и фрукты в запеченном, отварном виде или приготовленные на гриле.

Следует помнить, что даже небольшое количество алкоголя может обострить болезнь. Кроме того, у многих пациентов при наличии хронического панкреатита отмечается недостаточность веса, поэтому диета должна базироваться не только на исключении жиров, но и на присутствии в рационе питания достаточного количества калорий – не менее 2000. Питание должно быть регулярным и дробным – 5-6 приемов пищи одинаковой калорийности. При синдроме мальабсорбции используется заместительная терапия препаратами поджелудочной железы и добавление витаминов A, D, E и K, витаминов группы B и фолиевой кислоты.

Недавние исследования показывают, что длительный прием антиоксидантов, таких как витамин C, E, ß-каротин и селен, может способствовать снижению частоты симптомов хронического панкреатита.

Что можно и чего нельзя. Рекомендуемые и не рекомендуемые продукты:

Можно:

Овсяные и пшеничные хлопья, кукурузные хлопья, рис, макаронные изделия твердых сортов, сухари, хрустящие хлебцы, цельнозерновой хлеб.

Нельзя:

Магазинные сладости, выпечка из слоеного и песочного теста.

Можно:

Телятина постная, курица, индейка, кролик, перепела, морской окунь, треска, камбала, форель, тунец, судак, хек, минтай.

Нельзя:

Мясо свинины и баранины, жирные сорта птицы и рыбы (особенно рыбные консервы).

Можно:

Молодой и обычный картофель, морковь, крестоцветные овощи, зелень, в небольшом количестве ягоды и фрукты (которые не содержат большого количества кислоты). Лучше всего подойдут бананы, персики и абрикосы без кожуры, сладкие сорта слив, клубника, малина.

Нельзя:

Жареные овощи, салаты, приправленные майонезом, лук сырой, горох, бобы, все виды орехов.

Можно:

Обезжиренное молоко, кисломолочные продукты, обезжиренный йогурт, нежирный творог и сыр до 3%-ной жирности, сметана 10%-ной жирности в небольших количествах.

Нельзя:

Плавленый сырок, жирные сорта твердого сыра, сыры с плесенью.

Можно:

Зеленый или черный чай (обязательно не крепкий), молочные напитки из нежирного молока, компоты из сухофруктов, а также из свежих ягод, лечебные минеральные воды.

Нельзя:

Кофе, газированные сладкие напитки, крепкий чай.

Даже легкое воспаление поджелудочной железы требует полного отказа от употребления алкоголя!

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