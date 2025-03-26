Диспепсия, гастрит, язва: о чем может свидетельствовать боль в желудке

В межсезонье из-за смены светового дня, биоритмов и привычного питания многие жалуются на дискомфорт в верхней части живота.

А люди с хроническими заболеваниями желудка в межсезонье часто жалуются на обострение состояния. Что с этим делать, рассказывает гастроэнтеролог клиники "Оксфорд Медикал" Татьяна Чеверда

Идентифицируем, что болит

Тем, кто далёк от медицины, сложно определить точно, какой орган начал давать сбой. Обычно боли в животе сверху ассоциируются с проблемами желудка, поэтому мы сразу ставим себе диагноз и по совету фармацевта покупаем таблетки.

Однако на этом участке расположены и другие органы – печень, желчный пузырь, поджелудочная железа. И только врач в процессе обследования дифференцирует, действительно ли ваши жалобы связаны с желудком.

Татьяна Чеверда объясняет, что на самом деле боли в верхней части живота могут сигнализировать о разных заболеваниях. Например, о камнях в желчном пузыре, проблемах с сердцем, синдроме Титце, воспалении почек или межреберной невралгии.

Чтобы не навредить самолечению, лучше обратиться к гастроэнтерологу: он соберет анамнез, пропальпирует живот и при необходимости назначит дополнительные обследования. Их размер зависит от конкретной ситуации. Только тогда специалист установит предварительный диагноз и назначит лечение.

Гастрит VS диспепсия

Общий термин "диспепсия" применяют при нарушениях пищеварения. Ее основные симптомы:

боль или жжение в верхней части живота;

ощущение раннего насыщения, переполнения после или во время еды;

тошнота;

дискомфорт, тяжесть в эпигастрии.

Это состояние часто определяют специалисты первичного звена – семейные врачи. Однако важное условие диагноза: со стороны слизистой не должно быть изменений.

Заболевание преимущественно связано с неправильным питанием и стрессом, причем второй фактор даже превалирует над первым. Бесконтрольное прием нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП) также является распространенной причиной диспепсии, ведь они влияют на слизистую желудка.

А вот гастрит определяют только в случае воспаления слизистой, и в 90% случаев он связан с инфекцией хеликобактера. Болезнь может сопровождаться болевым синдромом и диспепсическими явлениями (например, дискомфортом и тошнотой), а может проходить без появления симптомов. По сути, это морфологический диагноз, который устанавливается только после эндоскопического исследования.

Часто после гриппа, ОРВИ, простуды пациенты жалуются на проблемы с желудком, рассказывает врач. Во-первых, из-за употребления препаратов от температуры, отрицательно действующих на слизистую. Во-вторых – сам вирус может приводить к возникновению или усилению имеющихся функциональных расстройств. И человек уже думает, что у него что-то страшное – язва или гастрит, а это просто функциональная диспепсия по причине вируса”.

Так что, если после ОРВИ появились нарушения пищеварения, есть смысл не терпеть дискомфорт, а показаться гастроэнтерологу для назначения адекватного лечения. К тому же врач подскажет, что убрать из рациона, чтобы лишний раз не провоцировать диспепсические явления.

Факторы появления дискомфорта в желудке

Эксперт привела топ факторов, которые могут вызвать диспепсию:

кофе более 5 чашек, особенно натощак;

избыток цитрусовых, например, лимонов во время простуды;

изменения рациона (употребление острой, жирной пищи, увеличение потребления консервированной продукции);

несоблюдение режима питания;

вредные привычки (курение, алкоголь);

прием лекарств: из распространенных препаратов – высокие дозы витамина С и НПВП, например ибупрофена.

Примечательно, что дискомфортные явления и обострение гастроэнтерологических заболеваний характерны для периода межсезонья. Это объясняется дисбалансом организма под влиянием внешних факторов. Да, с изменением времени года и активности солнца, а значит, режима дня, питания и сна, меняется нервная регуляция. А с ней напрямую связана работа желудочно-кишечного тракта и уровень кислотности.

Плюс в весенний и осенний периоды повышается заболеваемость гриппом и вирусными инфекциями, что требует употребления НПВП. К тому же происходит дисбаланс нейромедиаторов в головном мозге, что влияет на нашу активность, выбор продуктов и в целом пищевое поведение.

Овладейте стрессом и питайтесь осознанно

Одним из факторов расстройства желудочно-кишечного тракта есть неудовлетворительное психологическое состояние. Врач акцентирует, что до 70% ее пациентов – это люди с психосоматическими расстройствами.

Так как профилактику эксперт рекомендует:

релаксационные техники, медитацию, при необходимости сеансы психолога, когнитивно-поведенческую терапию, занятия йогой или другие виды работы с телом, которые помогают бороться со стрессом;

рациональное питание. Базовые знания по нутрициологии, хотя бы правила составления здоровой тарелки позволят сознательно выбирать продукты;

питаться регулярно, не пропуская приемов пищи, чтобы поддерживать стабильную работу пищеварительного тракта;

соблюдать режим отдыха, в частности сна, ведь он влияет на нервную систему, регулирующую кислотность и моторику желудка;

иметь умеренные физические нагрузки; гулять на свежем воздухе;

отказаться от вредных привычек.

По словам гастроэнтерологии, важно знать свой организм: что он переносит хорошо, а что плохо, и потреблять только то, что ему не вредит. В период обострения откажитесь от продуктов, вызывающих симптоматику. При появлении дискомфортных явлений своевременно обращайтесь к врачу, не занимайтесь самолечением. Если вам приходится принимать лекарства, влияющие на желудок, специалист подберет препараты, уменьшающие их негативное действие.

Диагностика и лечение

Диагноз по поводу заболевания желудка устанавливается на основе:

жалоб пациента;

теста на бактерии хеликобактер пилори (варианты: дыхательный, в кале, вместе с биопсией);

гастроскопии.

Важно! При диспепсии молодым пациентам (женщинам до 45 лет, мужчинам – до 35) гастроскопия назначается только при наличии тревожных симптомов, таких как резкое похудение, частая рвота, анемия, общая слабость, изменение цвета стула, ведь для психики это достаточно травматическая процедура.

При диспепсических явлениях врач анализирует питание человека и советует, какие продукты следует изъять из рациона. Обычно то, что увеличивает кислотность. Контролируется и количество приемов пищи, и промежуток между ними. Нерегулярное питание приводит к нарушениям, поэтому завтрак не позднее 1,5 часов после пробуждения обязателен.

Гастрит устанавливается после морфологического исследования: во время гастроскопии делается биопсия, и морфолог определяет, есть ли воспалительные клетки. Если их нет, это многофункциональная диспепсия.

Для лечения гастрита и язвы, ассоциированных с НР-инфекцией, применяются ингибиторы протонной помпы, снижающие кислотность, препараты висмута и антибиотики. Существует несколько схем лечения хеликобактерии. Обычно предполагается прием 2 антибиотиков в течение 2 недель.

При язвенных поражениях желудка дополнительно рекомендуется перетертая пища. А на болевой синдром назначается симптоматическое лекарство.

Как выбрать хорошего гастроэнтеролога

Специалист должен знать все современные методы диагностики и лечения, поскольку медицинская информация постоянно обновляется.

Но самое главное, по мнению эксперта, врач должен внимательно слушать пациента и применять персонифицированный подход. Например, это касается рекомендаций по питанию: если человек хорошо переносит нежелательные для употребления продукты, не следует их полностью избегать.

Читайте также: