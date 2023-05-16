Дофамин – гормон "бабочек в животе": как работает и чем угрожает его избыток или недостаток

Дофамин – влияет на самочувствие, энергию и мотивацию. Он также отвечает за ощущение счастья – знаменитые "бабочки в животе" – результат действия дофамина.

Дофамин играет чрезвычайно важную роль в организме человека — он влияет на правильное функционирование, в частности, системы кровообращения, пищеварительного тракта и центральной нервной системы. Он важен как для физического состояния тела, так и для душевного комфорта человека.

Дофамин — что это за гормон и как он работает, рассказывает врач семейной медицины Кристина Шевченко.

Что такое дофамин

Допамин, или дофамин, – это химическое соединение из группы катехоламинов, которое естественным образом встречается в нашем организме. Она производится нервными клетками головного и спинного мозга.

Дофамин как нейротрансмиттер влияет на многие процессы в организме человека — в зависимости от того, где он активен. Он оказывает влияние на кровяное давление, координацию и мышечный тонус, регулирует работу желез внутренней секреции, а также секрецию гормона роста, пролактина и гонадотропина. Он оказывает непосредственное влияние на самочувствие человека и уровень его жизненной энергии. Кроме того, регулирует психические и эмоциональные процессы. Уровень дофамина в организме оказывает влияние на психику, гормональный баланс, лактацию и даже сексуальное удовольствие.

Дофамин влияет и на лимбическую систему человека — именно он позволяет контролировать психические и эмоциональные процессы, отвечает за склонность к зависимости или неврологическим расстройствам. Изменение активности и количества дофаминовых нейронов в мозге человека влияет на неврологические осложнения, такие как шизофрения, психические расстройства или болезнь Паркинсона.

Как работает дофамин и что нам дает

Основные задачи дофамина в нашем организме:

Участвует в процессах запоминания и обучения.

Регулирует состояние мотивации поведения человека, а также процессы, связанные с получением эмоционального вознаграждения.

Обеспечивает правильную передачу и обработку эмоциональных раздражителей.

Отвечает за привыкание организма к активным веществам.

Усиливает чувство эйфории при влюбленности.

Регулирует инициацию движений, а также моторно-сенсорную координацию и пространственное обучение.

Во многом отвечает за сексуальное удовольствие.

Усиливает кровоснабжение почек, повышает скорость клубочковой фильтрации в почках.

Снижает уровень активности лимфоцитов.

Регулирование секреции других гормонов (например, пролактина).

Кроме того, дофамин может отвечать за нарушение восприятия мира и даже галлюцинации.

Дофамин – что это за гормон и как он работает / Фото: Credits

Почему дофамин называют гормоном счастья и стресса

Дофамин регулирует секрецию пролактина, поэтому ему приписывают свойства гормона счастья и гормона стресса одновременно. Это связано с тем, что повышенное высвобождение пролактина может наблюдаться во время сна, полового акта, интенсивных физических нагрузок, беременности и кормления грудью, а также в стрессовых ситуациях.

Дофамин участвует в процессе мотивации и активирует так называемый центр удовлетворения: поскольку его уровень повышается во время действий, которые доставляют нам удовольствие, он и побуждает нас их выполнять. Активность дофаминовых нейронов также наблюдается в ожидании этих действий. Стимуляция дофаминовых рецепторов может быть вызвана разными стимулами, такими как выигрыш в лотерею, половой контакт, употребление любимых продуктов.

Чем опасен дефицит дофамина

Причины дефицита дофамина в организме:

токсическое действие препаратов;

прогрессирующая болезнь Паркинсона;

энцефалит;

гипотиреоз;

поражение головного мозга;

выраженный дефицит магния

Симптомы, которые можно наблюдать при дефиците дофамина:

внутренние треморы и страхи;

симптомы, напоминающие жажду;

ослабление мотивации, ухудшение самочувствия, общий упадок;

апатия, депрессия, отсутствие воли к жизни;

мышечное перенапряжение

Слишком низкая концентрация дофамина в человеческом организме может способствовать развитию синдрома дефицита внимания. Следует отметить, что слишком низкая концентрация допамина в организме – достаточно серьезное нарушение, которое, по мнению ученых, также может привести к болезни Паркинсона.

Примечательно, что снижение естественной выработки дофамина часто связано с возрастом и состоянием всего человеческого организма. Низкий уровень естественного дофамина в прогрессирующем с возрастом организме может вызвать ряд неврологических симптомов, которые первоначально приписывали другим заболеваниям. Вот почему так важно поддерживать тело в относительно хорошей физической форме на протяжении многих лет.

А что, если слишком много дофамина?

Состояние повышенного уровня дофамина не является естественным для человеческого организма и считается своего рода патологией. Как дефицит дофамина, так и его избыток отрицательно сказываются на здоровье. Многие ученые считают, что избыток дофамина может вызвать шизофрению или хорею – серьезные заболевания нервной системы.

Последствия повышенного уровня дофамина:

проблемы с концентрацией внимания;

бред и галлюцинации;

нервозность и скачущие мысли;

вторичная гипертензия;

отсутствие способности объективно оценивать реальность.

Лечение избытка дофамина в организме заключается во внешнем приеме больным препаратов, блокирующих секрецию этого гормона.

Применение дофамина в медицине

Острая почечная недостаточность, септический шок или кардиогенный шок являются наиболее частыми показаниями для введения допамина. Допамин также используется для поддержания лечения пациентов после операции на сердце, пациентов с болезнью Паркинсона или застойной сердечной недостаточностью.

Это препарат, применяемый только по назначению врача-специалиста, и его дозировка должна подбираться индивидуально для пациента, поскольку эффект лечения дофамином тесно связан с полученной дозой.

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