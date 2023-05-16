Дофамин – гормон "бабочек в животе": как работает и чем угрожает его избыток или недостаток

Дофамин – влияет на самочувствие, энергию и мотивацию. Он также отвечает за ощущение счастья – знаменитые "бабочки в животе" – результат действия дофамина.
Дофамин играет чрезвычайно важную роль в организме человека — он влияет на правильное функционирование, в частности, системы кровообращения, пищеварительного тракта и центральной нервной системы. Он важен как для физического состояния тела, так и для душевного комфорта человека.
Дофамин — что это за гормон и как он работает, рассказывает врач семейной медицины Кристина Шевченко.
Что такое дофамин
Допамин, или дофамин, – это химическое соединение из группы катехоламинов, которое естественным образом встречается в нашем организме. Она производится нервными клетками головного и спинного мозга.
Дофамин как нейротрансмиттер влияет на многие процессы в организме человека — в зависимости от того, где он активен. Он оказывает влияние на кровяное давление, координацию и мышечный тонус, регулирует работу желез внутренней секреции, а также секрецию гормона роста, пролактина и гонадотропина. Он оказывает непосредственное влияние на самочувствие человека и уровень его жизненной энергии. Кроме того, регулирует психические и эмоциональные процессы. Уровень дофамина в организме оказывает влияние на психику, гормональный баланс, лактацию и даже сексуальное удовольствие.
Дофамин влияет и на лимбическую систему человека — именно он позволяет контролировать психические и эмоциональные процессы, отвечает за склонность к зависимости или неврологическим расстройствам. Изменение активности и количества дофаминовых нейронов в мозге человека влияет на неврологические осложнения, такие как шизофрения, психические расстройства или болезнь Паркинсона.
Как работает дофамин и что нам дает
Основные задачи дофамина в нашем организме:
- Участвует в процессах запоминания и обучения.
- Регулирует состояние мотивации поведения человека, а также процессы, связанные с получением эмоционального вознаграждения.
- Обеспечивает правильную передачу и обработку эмоциональных раздражителей.
- Отвечает за привыкание организма к активным веществам.
- Усиливает чувство эйфории при влюбленности.
- Регулирует инициацию движений, а также моторно-сенсорную координацию и пространственное обучение.
- Во многом отвечает за сексуальное удовольствие.
- Усиливает кровоснабжение почек, повышает скорость клубочковой фильтрации в почках.
- Снижает уровень активности лимфоцитов.
- Регулирование секреции других гормонов (например, пролактина).
Кроме того, дофамин может отвечать за нарушение восприятия мира и даже галлюцинации.
Почему дофамин называют гормоном счастья и стресса
Дофамин регулирует секрецию пролактина, поэтому ему приписывают свойства гормона счастья и гормона стресса одновременно. Это связано с тем, что повышенное высвобождение пролактина может наблюдаться во время сна, полового акта, интенсивных физических нагрузок, беременности и кормления грудью, а также в стрессовых ситуациях.
Дофамин участвует в процессе мотивации и активирует так называемый центр удовлетворения: поскольку его уровень повышается во время действий, которые доставляют нам удовольствие, он и побуждает нас их выполнять. Активность дофаминовых нейронов также наблюдается в ожидании этих действий. Стимуляция дофаминовых рецепторов может быть вызвана разными стимулами, такими как выигрыш в лотерею, половой контакт, употребление любимых продуктов.
Чем опасен дефицит дофамина
Причины дефицита дофамина в организме:
- токсическое действие препаратов;
- прогрессирующая болезнь Паркинсона;
- энцефалит;
- гипотиреоз;
- поражение головного мозга;
- выраженный дефицит магния
Симптомы, которые можно наблюдать при дефиците дофамина:
- внутренние треморы и страхи;
- симптомы, напоминающие жажду;
- ослабление мотивации, ухудшение самочувствия, общий упадок;
- апатия, депрессия, отсутствие воли к жизни;
- мышечное перенапряжение
Слишком низкая концентрация дофамина в человеческом организме может способствовать развитию синдрома дефицита внимания. Следует отметить, что слишком низкая концентрация допамина в организме – достаточно серьезное нарушение, которое, по мнению ученых, также может привести к болезни Паркинсона.
Примечательно, что снижение естественной выработки дофамина часто связано с возрастом и состоянием всего человеческого организма. Низкий уровень естественного дофамина в прогрессирующем с возрастом организме может вызвать ряд неврологических симптомов, которые первоначально приписывали другим заболеваниям. Вот почему так важно поддерживать тело в относительно хорошей физической форме на протяжении многих лет.
А что, если слишком много дофамина?
Состояние повышенного уровня дофамина не является естественным для человеческого организма и считается своего рода патологией. Как дефицит дофамина, так и его избыток отрицательно сказываются на здоровье. Многие ученые считают, что избыток дофамина может вызвать шизофрению или хорею – серьезные заболевания нервной системы.
Последствия повышенного уровня дофамина:
- проблемы с концентрацией внимания;
- бред и галлюцинации;
- нервозность и скачущие мысли;
- вторичная гипертензия;
- отсутствие способности объективно оценивать реальность.
Лечение избытка дофамина в организме заключается во внешнем приеме больным препаратов, блокирующих секрецию этого гормона.
Применение дофамина в медицине
Острая почечная недостаточность, септический шок или кардиогенный шок являются наиболее частыми показаниями для введения допамина. Допамин также используется для поддержания лечения пациентов после операции на сердце, пациентов с болезнью Паркинсона или застойной сердечной недостаточностью.
Это препарат, применяемый только по назначению врача-специалиста, и его дозировка должна подбираться индивидуально для пациента, поскольку эффект лечения дофамином тесно связан с полученной дозой.
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