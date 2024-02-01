Доктора рекомендуют: рецепт настойки, которая успокаивает боль в горле и ускоряет выздоровление

Если говорить о кулинарии, то эти два продукта, возможно, не являются классической парой, но на самом деле это сочетание несет в себе много преимуществ для вашего здоровья.

Сочетание, казалось бы, несочетаемых вкусов стало трендом самых модных ресторанов, но чеснок с медом вы не найдете даже в самом оригинальном из них. Тем не менее шумиха вокруг пользы чеснока и меда вполне реальна. Каждый ингредиент содержит антиоксидантные и противомикробные соединения, которые помогают вам чувствовать себя лучше при кашле или насморке. И они могут быть еще более эффективными, если использовать их вместе.

О пользе меда с чесноком Womans world рассказала Лаури Райт, директор программ питания Университета Южной Флориды.

Польза чеснока и меда

Когда у вас простуда или другая инфекция, ваша иммунная система запускает воспалительную реакцию, чтобы бороться с болезнью. И именно из-за воспаления может болеть горло, насморк или ощущаться ломота теле, объясняет доктор Райт.

Вот тут-то и могут прийти на помощь мед и чеснок. Чеснок сам по себе является известным усилителем иммунитета. А когда вы добавляете мед к чесноку, вы увеличиваете пользу.

Фактически, как показали исследования, принимая всего 1-2 ч. л. меда облегчает дискомфорт в горле. А антиоксидантные соединения в чесноке, согласно исследованию, могут помочь вам быстрее справиться с простудой.

Кроме того, чеснок и мед несут в себе массу других преимуществ для здоровья.

Чем полезен чеснок

Чеснок / Фото: Credits

Чеснок содержит более 2000 соединений, 500 из которых оказывают какое-то потенциальное влияние на здоровье, утверждает Майкл Фенстер, доктор медицинских наук.

Большинство исследований чеснока было посвящено приему экстрактов или добавок чеснока. Но эксперты говорят, что использование свежих зубчиков чеснока в пищу — лучший вариант, который все равно может принести большую пользу.

Вы получите синергетический эффект чеснока в сочетании с другими продуктами, богатыми антиоксидантами, такими как фрукты, овощи и цельнозерновые продукты, подчеркивает доктор Райт. Кроме того, чесночные добавки могут взаимодействовать с такими лекарствами, как разжижители крови, но в случае свежего чеснока это не проблема. Старайтесь включать в свой ежедневный рацион 1–2 зубчика свежего чеснока, чтобы укрепить свое здоровье.

Чеснок улучшает здоровье сердца

Исследования неизменно показывают, что диета, богатая чесноком, снижает общий уровень холестерина, но особенно эффективно снижает уровень плохого холестерина ЛПНП. Исследование показало, что употребление всего одного зубчика чеснока в день может снизить общий уровень холестерина до 9%.

Чеснок также полезен для вашего кровяного давления. Согласно исследованию, регулярное употребление чеснока снижает систолическое АД (верхнее число) до 5 пунктов, а диастолическое АД (нижнее число) до 2 пунктов.

Успокаивает боли при артрите

Тем из нас, у кого артрит, антиоксиданты в чесноке могут помочь уменьшить боль, говорит доктор Райт. По данным исследования, у женщин с остеоартритом коленного сустава, которые ежедневно принимали чеснок, наблюдалось уменьшение боли на 26% и снижение скованности на 13% уже через 12 недель.

Балансирует уровень сахара в крови

Перепады уровня сахара в крови могут вызвать чувство голода и склонность к тяге к еде, не говоря уже о повышении риска развития диабета 2 типа. Но аллицин, антиоксидантное соединение в чесноке, может помочь сохранить уровень глюкозы более стабильным. Фактически, согласно исследованию, он снижает уровень сахара в крови натощак до 3 пунктов за 2 недели и до 32 пунктов за 24 недели.

Чем полезен мед

Мед / Фото: Credits

Мед гораздо полезнее сахара - с этим никто не спорит. Но давайте конкретизируем, чем именно полезен мед.

Защищает от хронических заболеваний

Мед обладает противомикробными, антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, говорит Джинджер Халтин, магистр медицинских наук. Это может помочь сохранить ваши клетки здоровыми и бороться с повреждениями, которые со временем могут привести к хроническим заболеваниям, таким как болезни сердца и диабет 2 типа, говорится в исследовании.

Улучшает здоровье кишечника

Мед делает больше, чем просто щекочет ваши вкусовые рецепторы. Он полезен и для кишечника. Мед полон пребиотиков. Эти полезные соединения питают полезные бактерии в кишечнике, поддерживая здоровый микробиом. Они настолько хорошо питают кишечник, что исследователи, утверждают, что диета, богатая пребиотиками, может поддержать здоровую иммунную систему и даже улучшить ваше настроение.

Как приготовить мед с чесноком

Чтобы воспользоваться целебными свойствами чеснока и меда, доктор Фенстер предлагает готовить мед, настоянный на чесноке.

Ингредиенты

300 г (около 1 стакана) зубчиков чеснока, очищенных и слегка раздавленных;

250 мл (около 1 стакана) сырого, желательно местного и органического меда. Избегайте пастеризованного или обработанного меда;

несколько веточек любимой травы (по желанию).

Приготовление

Поместите очищенные зубчики чеснока в банку с широким горлышком (это значительно облегчит удаление зубчиков). Добавьте столько меда, чтобы полностью покрыть чеснок. Вы можете добавить травы, такие как свежий тимьян. Как и в случае с зубчиками чеснока, убедитесь, что травы полностью покрыты медом и погружены в него. Накройте банку крышкой, но не закрывайте ее полностью, если вы не используете банки с самовентиляцией. Храните в прохладном темном месте от нескольких дней до нескольких недель. Дайте чесноку забродить. Он будет готов, когда вы начнете замечать маленькие пузырьки на поверхности меда. Если вы храните его в прохладном темном месте, вы можете использовать его в течение нескольких месяцев.

Как принимать чесночно-медовый эликсир

Как только чесночно-медовый настой будет готов, вы можете принимать его при первых признаках простуды. Нужно пить ложку этого меда пару раз в день, чтобы облегчить боль в горле, — говорит доктор Райт. Или добавьте зубчик маринованного измельченного чеснока и ложку меда в кружку, наполненную горячей водой, и приготовьте успокаивающий чесночный чай.

Вы также можете использовать мед и чеснок для кулинарных целей. По словам доктора Фенстера, чесночный вкус меда придает приятную сладко-острую нотку таким вещам, как маринады и заправки для салатов. Вы также можете вынуть зубчики чеснока и использовать их в пикантных блюдах, таких как соте или соусы. Чеснок по-прежнему будет иметь чесночный вкус, но он также будет иметь мягкую сладость меда.

Этот контент не заменяет профессиональную медицинскую консультацию или диагностику. Всегда консультируйтесь со своим врачом, прежде чем применять какой-либо план лечения или профилактики или менять систему питания.

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