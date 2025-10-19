- Дата публикации
Домашние средства, которые помогут избавиться от неприятного запаха изо рта
Неприятный запах изо рта — деликатная, но очень распространенная проблема. Он может испортить первое впечатление, повлиять на уверенность в общении и даже сигнализировать о проблемах со здоровьем.
К счастью, есть несколько домашних способов, о которых рассказало издание Medical News Today и которые помогут освежить дыхание, а некоторые из них даже подтверждены научными исследованиями.
Вода
Сухость во рту — один из главных виновников неприятного запаха. Слюна естественным образом смывает остатки пищи и контролирует количество бактерий. Если ее недостаточно, бактерии активнее выделяют газы, которые создают запах.
Совет: ежедневно пейте достаточно воды, примерно 2,7 л для женщин и 3,7 л для мужчин, учитывая воду из пищи и напитков.
Зеленый чай
Зеленый чай богат EGCG — антиоксидант, который снижает количество бактерий, которые вызывают запах. Он подавляет рост вредных бактерий во рту и уменьшает выделение газов.
Совет: пейте 1-2 чашки зеленого чая в день или используйте его как ополаскиватель.
Травяные ополаскиватели
Комбинация чайного дерева, гвоздики и базилика может не только освежить дыхание, но и уменьшить зубной налет и воспаление десен. Такие травы эффективнее некоторых коммерческих ополаскивателей в уменьшении вредных бактерий.
Как приготовить: 2-3 капли эфирного масла чайного дерева растворите в столовой ложке масла-носителя, добавьте в стакан теплой воды, полощите рот 30 секунд, но не глотайте.
Корица
Эфирное масло корицы обладает мощными антибактериальными свойствами. Оно уменьшает уровень бактерий, которые выделяют сероводород, основную причину неприятного запаха.
Совет: добавляйте несколько капель корицы в домашние зубные пасты или полоскания.
Сильные по запаху травы и специи
После чеснока, лука или других «ароматных» блюд можно освежить дыхание с помощью:
Фенхеля
Звездчатого аниса
Гвоздики
Кардамона
Корицы, тертого имбиря
Мяты, петрушки, кинзы, розмарина, тимьяна
Эти растения не только маскируют запах, но и обладают антибактериальными свойствами.
Пробиотический йогурт
Пробиотики — это «хорошие» бактерии, которые уменьшают количество вредных бактерий во рту. Йогурт с пробиотиками может так же эффективно снижать количество бактерий, которые вызывают запах, как жевательная резинка с ксилитом.
Совет: выбирайте йогурт с живыми культурами бактерий, ежедневно по 150-200 г.
Кефир
Кефир содержит еще больше пробиотиков, чем йогурт. Исследования показывают, что регулярное употребление кефира может значительно снизить количество бактерий Streptococcus mutans и Lactobacillus — главных виновников неприятного запаха.
Совет: 100 мл кефира дважды в день и дыхание будет свежим.
Когда обратиться к врачу
Постоянный запах изо рта может сигнализировать о проблемах с зубами или деснами, а иногда и о более серьезных заболеваниях:
инфекции синусов
хронические легочные заболевания
проблемы с пищеварением
почечные или печеночные заболевания
диабет
Неприятный запах — это распространенная проблема, которую довольно просто решить. Домашние средства, такие как вода, зеленый чай, травяные ополаскиватели, пробиотики и специи, помогут освежить дыхание и поддержать здоровье ротовой полости. Но если запах не проходит, не откладывайте визит к стоматологу или врачу, ваше здоровье всегда важнее маскировочных средств.