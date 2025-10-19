Домашние средства, которые помогут избавиться от неприятного запаха изо рта / © Credits

К счастью, есть несколько домашних способов, о которых рассказало издание Medical News Today и которые помогут освежить дыхание, а некоторые из них даже подтверждены научными исследованиями.

Вода

Сухость во рту — один из главных виновников неприятного запаха. Слюна естественным образом смывает остатки пищи и контролирует количество бактерий. Если ее недостаточно, бактерии активнее выделяют газы, которые создают запах.

Совет: ежедневно пейте достаточно воды, примерно 2,7 л для женщин и 3,7 л для мужчин, учитывая воду из пищи и напитков.

Зеленый чай

Зеленый чай богат EGCG — антиоксидант, который снижает количество бактерий, которые вызывают запах. Он подавляет рост вредных бактерий во рту и уменьшает выделение газов.

Совет: пейте 1-2 чашки зеленого чая в день или используйте его как ополаскиватель.

Травяные ополаскиватели

Комбинация чайного дерева, гвоздики и базилика может не только освежить дыхание, но и уменьшить зубной налет и воспаление десен. Такие травы эффективнее некоторых коммерческих ополаскивателей в уменьшении вредных бактерий.

Как приготовить: 2-3 капли эфирного масла чайного дерева растворите в столовой ложке масла-носителя, добавьте в стакан теплой воды, полощите рот 30 секунд, но не глотайте.

Корица

Эфирное масло корицы обладает мощными антибактериальными свойствами. Оно уменьшает уровень бактерий, которые выделяют сероводород, основную причину неприятного запаха.

Совет: добавляйте несколько капель корицы в домашние зубные пасты или полоскания.

Сильные по запаху травы и специи

После чеснока, лука или других «ароматных» блюд можно освежить дыхание с помощью:

Фенхеля

Звездчатого аниса

Гвоздики

Кардамона

Корицы, тертого имбиря

Мяты, петрушки, кинзы, розмарина, тимьяна

Эти растения не только маскируют запах, но и обладают антибактериальными свойствами.

Пробиотический йогурт

Пробиотики — это «хорошие» бактерии, которые уменьшают количество вредных бактерий во рту. Йогурт с пробиотиками может так же эффективно снижать количество бактерий, которые вызывают запах, как жевательная резинка с ксилитом.

Совет: выбирайте йогурт с живыми культурами бактерий, ежедневно по 150-200 г.

Кефир

Кефир содержит еще больше пробиотиков, чем йогурт. Исследования показывают, что регулярное употребление кефира может значительно снизить количество бактерий Streptococcus mutans и Lactobacillus — главных виновников неприятного запаха.

Совет: 100 мл кефира дважды в день и дыхание будет свежим.

Когда обратиться к врачу

Постоянный запах изо рта может сигнализировать о проблемах с зубами или деснами, а иногда и о более серьезных заболеваниях:

инфекции синусов

хронические легочные заболевания

проблемы с пищеварением

почечные или печеночные заболевания

диабет

Неприятный запах — это распространенная проблема, которую довольно просто решить. Домашние средства, такие как вода, зеленый чай, травяные ополаскиватели, пробиотики и специи, помогут освежить дыхание и поддержать здоровье ротовой полости. Но если запах не проходит, не откладывайте визит к стоматологу или врачу, ваше здоровье всегда важнее маскировочных средств.