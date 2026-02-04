Дорогое - не значит долговечное: правда о футболках, пальто и зачем платить больше / © Associated Press

Зайдите в любой массмаркет или люксовый бутик и увидите одинаковое неописуемое обещание, что качество равно долговечности. Нас убеждают, что высокая цена означает лучшую ткань, крой и более долгую жизнь вещи. Но действительно ли это так, рассказало издание RTÉ.

Недавнее исследование Института текстиля и цвета Университета Лидса (LITAC) совместно с экологической организацией Wrap показало, что цена почти не имеет прямой связи с выносливостью одежды.

Эксперимент, который разрушил миф

Исследователи протестировали 47 футболок — от бюджетных до люксовых. Каждую из них 50 раз стирали при 30°C и сушили в машине, а затем оценивали по нескольким критериям: образование колтунов, выцветание, усадка и общий вид.

Результат оказался неожиданным. Самая дорогая футболка, дизайнерская модель, заняла лишь 28-е место по износостойкости. В то же время футболка из супермаркета показала значительно лучший результат. Шесть из десяти самых выносливых моделей стоили меньше средней цены.

Поэтому с уверенностью можно сказать, что долговечность — не роскошь для избранных. Ее можно получить в любом ценовом сегменте.

Почему мы до сих пор путаем цену с качеством

Несмотря на такие данные, мода продолжает жить по законам восприятия, а не функциональности. Цены в сегменте люкс стремительно выросли, но практичность, не всегда вместе с ними. Сегодня базовая вещь без сложного дизайна может стоить сотни гривен и одновременно иметь этикетку «только химчистка» или «не стирать».

Парадокс очевиден, хрупкость продают как эксклюзивность, а деликатность — как признак статуса. Зато настоящая выносливость — демократическое качество, которое редко коррелирует с логотипом.

Материал решает, но не все

На выносливость одежды в значительной степени влияет ткань. Синтетические волокна, такие как полиэстер или нейлон, лучше держат форму, реже рвутся и быстрее сохнут. Именно поэтому их часто используют в спортивной и рабочей одежде.

Впрочем, такая долговечность имеет экологическую цену. Синтетика — это пластик, который разлагается десятилетиями и образует микропластик при каждой стирке. Натуральные ткани, такие как хлопок и шерсть, более приятные к телу и биоразлагаемые, но требуют больше ресурсов для производства.

Современная индустрия ищет компромисс, а именно упрощает состав тканей для переработки, но часто жертвует прочностью. Универсального решения не существует, долговечность всегда является балансом между дизайном, материалом и назначением вещи.

Эмоциональная долговечность

Есть еще один важный аспект — эмоциональная привязанность. Даже самая дешевая футболка может выдержать десятки раз стирки, но захотим ли мы носить ее годами. А вот любимый жакет, связанный с воспоминаниями, мы скорее отдадим в ремонт, перекрасим или перешьем.

Это эмоциональная долговечность — связь между человеком и вещью, которая не дает нам выбросить ее раньше времени. Именно она часто определяет реальный «срок службы» одежды.

Итак, долговечность не всегда стоит дорого, по крайней мере в финансовом смысле. Она измеряется не брендом, а разумным дизайном, ответственными материалами и нашим отношением к вещам.

«Самая стойкая» одежда — это не всегда новая или не всегда дорогая. Часто это та, которая уже висит в шкафу и до сих пор имеет для нас ценность. Потому что настоящее постоянство начинается не с производства, а с уважения к материалу, труду и к вещам, которые мы выбираем дольше носить.