Почему крутит ноги на дождь: как погода влияет на боль в суставах / © Credits

Осенние дожди приносят аромат мокрых листьев, свежесть воздуха и, к сожалению, для многих людей с проблемами суставов, повышенный дискомфорт. Издание Orthopedic and Sports Medicine рассказало, что с приходом влажной погоды резко возрастает количество обращений с болью в коленях, плечах, бедрах и даже в пальцах рук. Причин этого может быть несколько и все они связаны с погодой.

Как погода влияет на суставы

Снижение атмосферного давления. Когда давление падает, а это типично перед дождями, ткани вокруг суставов могут слегка расширяться. Это создает дополнительное давление на нервные окончания, отсюда боль и ощущение скованности.

Высокая влажность. Повышенная влажность влияет на синовиальную жидкость — естественную «смазку» наших суставов. Она становится гуще, а это уменьшает скольжение и вызывает неприятные ощущения при движении.

Снижение температуры. Холод сжимает мышцы, замедляет кровообращение и делает суставы менее гибкими. Отсюда — утренняя скованность и желание остаться под одеялом.

Кто больше всего чувствует изменение погоды

Люди с остеоартритом — когда хрящ уже изношен, любое расширение тканей дает о себе знать болью.

Пациенты с ревматоидным артритом — воспаление усиливается из-за изменения давления и влажности.

Те, у кого были травмы или операции — рубцы и измененные ткани особенно чувствительны к колебаниям погоды.

Пожилые люди — из-за естественного старения тканей и снижения кровообращения.

Искусственные суставы

Многие думают, что после эндопротезирования боль исчезает навсегда. Отчасти это так — протезы не реагируют на погоду, как кости или хрящи. Но мягкие ткани, мышцы и нервы вокруг — все еще «живые» и могут откликаться на перепады давления. Впрочем, большинство пациентов отмечают, что после замены сустава погодозависимость значительно уменьшается.

Как облегчить боль во время дождей

Движение — лучшее лекарство. Не нужно марафонов. Достаточно легких упражнений, таких как, йога, пилатес, прогулки и плавание. Движение стимулирует кровообращение и смазывает суставы.

Тепло спасает. Держите тело в тепле, одевайтесь в несколько слоев одежды, не сидите во влажной одежде. Помогают грелки, теплые ванны и компрессы.

Ешьте противовоспалительное . Куркума, имбирь, жирная рыба, орехи, ягоды — все, что уменьшает воспаление. Меньше соли и фастфуда, больше зелени.

Физиотерапия и массаж. Легкий массаж улучшает микроциркуляцию и уменьшает отек. Профессиональная физиотерапия укрепляет мышцы вокруг сустава и боль становится контролируемой.

Добавьте поддержку. По рекомендации врача можно принимать добавки с глюкозамином, хондроитином или коллагеном. Они поддерживают эластичность тканей и помогают уменьшить воспаление.

Пейте воду. Даже небольшое обезвоживание влияет на синовиальную жидкость. Стакан воды — самое простое «смазочное средство» для суставов.

Когда обращаться к врачу

Если боль не проходит несколько дней, сустав отекает, краснеет или появляется лихорадка, следует обратиться к ортопеду. Такие симптомы могут свидетельствовать о воспалении или инфекции, которую нужно лечить.

Современные решения против хронической боли

Современная ортопедия предлагает безопасные, эффективные варианты для тех, кто страдает от постоянной боли:

Инъекции гиалуроновой кислоты или плазмы (PRP) для улучшения смазки сустава.

Артроскопия — малоинвазивная операция для очистки или восстановления поврежденных тканей.

Эндопротезирование — если боль и ограничение движения мешают нормальной жизни.

Атмосферные перепады не избежать, но собственный контроль над телом, движением и теплом может сделать чудеса. Поэтому когда за окном дождь и низкое давление, не спешите обвинять погоду, сделайте чай с имбирем, потянитесь и дайте своим суставам немного заботы.