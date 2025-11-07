ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Актуальная тема
Количество просмотров
220
Время на прочтение
3 мин

Почему крутит ноги на дождь: как погода влияет на боль в суставах

Смена погоды действительно влияет на состояние суставов и особенно ощутима в сезон повышенной влажности. Попробуем разобраться, почему так происходит, кто в группе риска и что поможет пережить «мокрый сезон» без боли.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Почему крутит ноги на дождь: как погода влияет на боль в суставах

Почему крутит ноги на дождь: как погода влияет на боль в суставах / © Credits

Осенние дожди приносят аромат мокрых листьев, свежесть воздуха и, к сожалению, для многих людей с проблемами суставов, повышенный дискомфорт. Издание Orthopedic and Sports Medicine рассказало, что с приходом влажной погоды резко возрастает количество обращений с болью в коленях, плечах, бедрах и даже в пальцах рук. Причин этого может быть несколько и все они связаны с погодой.

Как погода влияет на суставы

  • Снижение атмосферного давления. Когда давление падает, а это типично перед дождями, ткани вокруг суставов могут слегка расширяться. Это создает дополнительное давление на нервные окончания, отсюда боль и ощущение скованности.

  • Высокая влажность. Повышенная влажность влияет на синовиальную жидкость — естественную «смазку» наших суставов. Она становится гуще, а это уменьшает скольжение и вызывает неприятные ощущения при движении.

  • Снижение температуры. Холод сжимает мышцы, замедляет кровообращение и делает суставы менее гибкими. Отсюда — утренняя скованность и желание остаться под одеялом.

Кто больше всего чувствует изменение погоды

  • Люди с остеоартритом — когда хрящ уже изношен, любое расширение тканей дает о себе знать болью.

  • Пациенты с ревматоидным артритом — воспаление усиливается из-за изменения давления и влажности.

  • Те, у кого были травмы или операции — рубцы и измененные ткани особенно чувствительны к колебаниям погоды.

  • Пожилые люди — из-за естественного старения тканей и снижения кровообращения.

Искусственные суставы

Многие думают, что после эндопротезирования боль исчезает навсегда. Отчасти это так — протезы не реагируют на погоду, как кости или хрящи. Но мягкие ткани, мышцы и нервы вокруг — все еще «живые» и могут откликаться на перепады давления. Впрочем, большинство пациентов отмечают, что после замены сустава погодозависимость значительно уменьшается.

Как облегчить боль во время дождей

  • Движение — лучшее лекарство. Не нужно марафонов. Достаточно легких упражнений, таких как, йога, пилатес, прогулки и плавание. Движение стимулирует кровообращение и смазывает суставы.

  • Тепло спасает. Держите тело в тепле, одевайтесь в несколько слоев одежды, не сидите во влажной одежде. Помогают грелки, теплые ванны и компрессы.

  • Ешьте противовоспалительное. Куркума, имбирь, жирная рыба, орехи, ягоды — все, что уменьшает воспаление. Меньше соли и фастфуда, больше зелени.

  • Физиотерапия и массаж. Легкий массаж улучшает микроциркуляцию и уменьшает отек. Профессиональная физиотерапия укрепляет мышцы вокруг сустава и боль становится контролируемой.

  • Добавьте поддержку. По рекомендации врача можно принимать добавки с глюкозамином, хондроитином или коллагеном. Они поддерживают эластичность тканей и помогают уменьшить воспаление.

  • Пейте воду. Даже небольшое обезвоживание влияет на синовиальную жидкость. Стакан воды — самое простое «смазочное средство» для суставов.

Когда обращаться к врачу

Если боль не проходит несколько дней, сустав отекает, краснеет или появляется лихорадка, следует обратиться к ортопеду. Такие симптомы могут свидетельствовать о воспалении или инфекции, которую нужно лечить.

Современные решения против хронической боли

Современная ортопедия предлагает безопасные, эффективные варианты для тех, кто страдает от постоянной боли:

  • Инъекции гиалуроновой кислоты или плазмы (PRP) для улучшения смазки сустава.

  • Артроскопия — малоинвазивная операция для очистки или восстановления поврежденных тканей.

  • Эндопротезирование — если боль и ограничение движения мешают нормальной жизни.

Атмосферные перепады не избежать, но собственный контроль над телом, движением и теплом может сделать чудеса. Поэтому когда за окном дождь и низкое давление, не спешите обвинять погоду, сделайте чай с имбирем, потянитесь и дайте своим суставам немного заботы.

Дата публикации
Количество просмотров
220
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie