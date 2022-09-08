Движение - это жизнь: факторы риска венозной патологии во время войны

Война - ситуация максимального напряжения всех жизненных функций организма, со значительными рисками развития проблем со здоровьем, в частности, нарушений функции венозной системы.

"Неволшебный круг" факторов риска венозных заболеваний во время войны. Почему именно круг и как между собой связаны болезни вен, стресс и наш образ жизни, рассказывает врач-флеболог, сосудистый хирург клиники пластической хирургии Grace Clinic Владимир Герасимов.

Движение - это жизнь

Наша венозная система устроена природой очень сложно. Поскольку мы передвигаемся вертикально, природа предусмотрела разные механизмы, которые позволят нам жить в таких условиях. Сменила форму стопы, функциональность суставов, мышечный корсет позвоночника. Но особую трансформацию претерпела наша сосудистая система, в частности, вены на ногах.

Три развитые системы вен в ногах, тесно связанных между собой, обеспечивают перемещение крови снизу вверх. А так называемое периферическое сердце - мышцы голеней, которые мы заставляем работать, когда ходим, пронизаны сетью мышечных вен и венозными синусами - "мешочками", в которые во время расслабления мышц заходит кровь, а во время сокращения - выталкивается вверх. Возвращению крови вниз препятствуют венозные клапаны. Это третья изюминка нашей венозной системы. Клапаны обеспечивают ток крови в одном направлении - снизу вверх. Это как система "шлюзов" - мышцы голени сократились - кровь прошла через клапан, нажала на створки - он закрылся, мышцы сократились, вытолкнули кровь, и снова клапан открылся-закрылся. Чтобы одна из составляющих системы компенсации нашего "прямохождения" - венозная система ног - функционировала правильно, мы должны как можно больше двигаться.

Соответственно, если мы мало ходим, мы стимулируем застой крови в ногах, а это является основным фактором риска возникновения тромбов. Замедление кровотока в венах ног ведет к "слипанию" форменных частей крови и оседания их на клапанах вен. Это вызывает местную воспалительную реакцию стенки вены с повреждением внутренней оболочки, активно участвующей в системе свертывания крови. В свою очередь, повреждение стенки приводит к выделению активных веществ, непосредственно влияющих на баланс системы свертывания в сторону повышения свертывания крови.

Естественно, люди, уже имеющие проблемы с венозной системой ног, например, признаки хронических венозных расстройств, варикоз, признаки перенесенного тромбоза, находятся в группе повышенного риска развития различных осложнений, в частности, тромбоза.

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Гиподинамия и стресс - два наиболее значимых фактора риска развития болезней сосудов или их прогрессирования

В последние несколько месяцев участились случаи тромботических осложнений у наших военных. Причина - резкое изменение двигательной активности и повышенные физические нагрузки. Те военнослужащие, у которых до войны были признаки заболевания вен, испытывают значительно большие нагрузки на ноги, потому что вся амуниция - броник, рюкзак, автомат, разгрузка, боекомплект, каска - это дополнительные 30-40 кг нагрузки. Усугубляет ситуацию и длительное пребывание в окопе, отсутствие нормальных условий для отдыха и расслабления. Любые проявления сосудистой патологии, включая варикоз, не только снижают боеспособность солдата, но и создают реальную угрозу для его жизни и здоровья. Подтверждением этого является увеличение количества военнослужащих с осложнением варикозной болезни - тромбозом поверхностных вен (известнее как тромбофлебит), которое требует хирургического лечения. Сюда же наслаивается проблема недоступности специализированной медицинской помощи, соответственно, невозможность назначения своевременного лечения.

Следовательно, в случае нарушения венозного оттока гиподинамия значительно увеличивает негативное влияние венозного застоя. И оно только первое звено в цепи всех факторов риска венозной болезни.

Мы - то, что мы едим. При чем здесь варикоз?

Еще одним фактором образования в венах тромбов является нарушение водного баланса в ситуации пониженной активности. К этому ведет и состояние стресса, когда человек просто забывает пить - "голова занята другим" и, опять же, снижение двигательной активности. Во время стресса жажда маскируется под голод - кажется, что хочется есть, хотя на самом деле нужно пить. Дегидратация - важный фактор риска изменений в свертывающей системе крови. Следствие - сгущение крови и значительное повышение риска появления тромбов.

Сухие пайки, нерегулярное и несбалансированное питание, калорийная и сладкая пища приводят к запорам, которые также повышают нагрузку на венозную систему ног. Клетчатка улучшает работу кишечника. Это важно, поскольку напряжение ног во время осложненного стула может ухудшать состояние поврежденных клапанов.

Стресс и их роль в венозных заболеваниях

Стресс не только провоцирует неправильное и нерегулируемое питание, но и оказывает влияние на весь организм. Наша психика реагирует на любой стресс поэтапно: шоковая реакция, этап адреналиновой эйфории, дистресс (истощение), завершается все этапом плато. Наиболее опасен для физического и психического здоровья третий этап. Сколько он будет зависеть от многих факторов: возраста, наследственной способности психики выдерживать психотравмы, приобретенного уровня стрессоустойчивости, состояния соматического здоровья и т.д.

При стрессовых ситуациях работа эндокринной системы значительно изменяется. Находясь в хроническом стрессе, обычно человек страдает избытком гормона кортизола. Кортизол у нас выходит либо со слезами (стресс), либо с потом (физнагрузка). Если он не выводится из организма, скапливается, гормон начинает отрицательно влиять на всю нашу гормональную систему. "Боевая" концентрация кортизола отрицательно сказывается на углеводном обмене.

Чтобы "успокоиться", человек начинает употреблять сладости, выпечку, другие высококалорийные продукты. Так как они дают до 70% необходимой для любой деятельности энергии, формируют стратегический энергетический запас, который может использовать организм в экстремальных жизненных ситуациях. Сладкая и жирная пища вызывает выброс "гормонов счастья" и может вызвать привыкание. В то же время гормон стресса кортизол направляет отложение потребленных для улучшения настроения сладостей в наш организм - так формируется так называемый висцеральный жир.

Круг неблагоприятного воздействия указанных факторов риска замыкается так называемой эндотелиальной дисфункцией. Основная задача эндотелия - внутренняя выстилка сосудов, состоит в сбалансированном выделении биологически активных веществ, определяющих целостную работу системы кровообращения, регулировании реакции между сосудистой стенкой и кровью и обеспечении стабильности системы свертывания крови. Кроме того, он обладает антитромбогенными свойствами и участвует в регуляции тонуса сосудов.

К основным факторам, изменяющим активность эндотелия, относят изменение скорости кровотока дисбаланс активных веществ, непосредственно влияющих на сосуды. Следовательно, повреждение эндотелия характеризуется развитием провоспалительного и протромботического состояния. Венозный застой вызывает воспаление стенки вены, что в свою очередь приводит к ее структурным изменениям и микроповреждениям эндотелия. Со своей стороны, негативное влияние гормонов стресса стимулирует нарушение баланса веществ и опять же влияют на систему свертывания крови.

Вредные привычки и варикоз

Достаточно привычным способом избавиться от стресса для нас есть потребление алкогольных напитков. Кто-то успокаивается с помощью табака и увеличивает его ежедневную дозу. Эти вредные привычки оказывают негативное влияние на сосудистую систему. Вследствие влияния на тонус сосудов, перераспределения жидкости в сосудистом русле и тканях, что делает кровь более густой, снижается эластичность сосудистой стенки и происходит колебание АД. В результате повышается риск образования тромбов.

Вот такой сложный "замкнутый круг" факторов риска развития проблем со здоровьем, в частности, со стороны сосудистой системы, мы имеем в условиях военного положения.

Что можно порекомендовать в этой ситуации?

Людям с наличием признаков заболевания вен необходимо соблюдать режим компрессионной терапии , носить компрессионные медицинские изделия. В принципе, независимо от объема поражения вен, достаточно обеспечить компрессию голеней, то есть носить гольфы. В случае, когда есть расширенные вены, необходим 2-й класс компрессионных изделий, если с профилактической целью - достаточно 1-го класса.

, носить компрессионные медицинские изделия. В принципе, независимо от объема поражения вен, достаточно обеспечить компрессию голеней, то есть носить гольфы. В случае, когда есть расширенные вены, необходим 2-й класс компрессионных изделий, если с профилактической целью - достаточно 1-го класса. Активный двигательный режим . Необходимо избегать длительных неподвижных положений, меньше лежать, стоять, сидеть, а больше ходить пешком, совершать непродолжительные - 15-20 минут - прогулки хотя бы дважды в день.

. Необходимо избегать длительных неподвижных положений, меньше лежать, стоять, сидеть, а больше ходить пешком, совершать непродолжительные - 15-20 минут - прогулки хотя бы дважды в день. Лучший способ смягчить вредные последствия кратковременных, но сильных негативных эмоций - дать выход через двигательную активность . Физические перегрузки успокаивают, помогают переносить душевные травмы. Активность не только снимает мышечное напряжение, но и обеспечивает организм гормонами удовольствия - эндорфинами, позволяет сохранять оптимальную массу тела, тренирует сердце. Можно двигаться, заниматься фитнесом, регулярно выполнять физические упражнения. Активность человека - это уже эффективное лекарство от стресса. Не только физическая, но и любая целенаправленная деятельность, активный поиск смягчают стресс, предотвращает его переход в дистресс. И очень важно соблюдение этого баланса между отдыхом и возбуждением.

. Физические перегрузки успокаивают, помогают переносить душевные травмы. Активность не только снимает мышечное напряжение, но и обеспечивает организм гормонами удовольствия - эндорфинами, позволяет сохранять оптимальную массу тела, тренирует сердце. Можно двигаться, заниматься фитнесом, регулярно выполнять физические упражнения. Активность человека - это уже эффективное лекарство от стресса. Не только физическая, но и любая целенаправленная деятельность, активный поиск смягчают стресс, предотвращает его переход в дистресс. И очень важно соблюдение этого баланса между отдыхом и возбуждением. Достаточный питьевой режим . В зависимости от комплекции человек должен давать организму достаточное количество воды. Такой нормой считается 30-40 мл воды на 1 кг веса человека в день. В то же время необходимо учитывать воду, поступающую от жидкой пищи, а также наличие сопутствующей патологии, требующей снижения этой нормы (патология почек, сердца).

. В зависимости от комплекции человек должен давать организму достаточное количество воды. Такой нормой считается 30-40 мл воды на 1 кг веса человека в день. В то же время необходимо учитывать воду, поступающую от жидкой пищи, а также наличие сопутствующей патологии, требующей снижения этой нормы (патология почек, сердца). Коррекция питания - разнообразная пища с достаточной калорийностью, ограничение употребления сладкой, мучной, жирной и соленой пищи.

- разнообразная пища с достаточной калорийностью, ограничение употребления сладкой, мучной, жирной и соленой пищи. Ограничение употребления алкоголя .

. Нужно бросить или хотя бы ограничить курение .

. Борьба со стрессом. Вредное влияние стресса усиливается, если человек сосредоточен больше на случившемся и чем это грозит, чем на том, что можно сделать. В подобных случаях главным фактором стресса становится не столько событие или ситуация, которая его спровоцировала, сколько связано с этим эмоциональное состояние человека.

Важно:

1. Найти техники расслабления, помогающие "отключить" голову и наполняющие положительными эмоциями.

2. Использовать книготерапию и фильмотерапию. Сохранять положительное настроение.

3. Научиться "ставить жизнь на паузу". Правильным решением будет ограничение потока информации (телевидение, интернет), отвлечение от телефона.

Война - ситуация максимального напряжения всех жизненных функций организма, со значительными рисками развития проблем со здоровьем, в частности, нарушений функции венозной системы и тромботических осложнений. Но нужно каждому сделать эту ситуацию контролируемой, взять себя в руки и победить!

Владимир Герасимов – врач-флеболог, сосудистый хирург

Источники, использованы для статьи:

"Наши эмоции отображаются на спине" - вертебролог Алексей Казаков о том, как стресс влияет на мышечные спазмы

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