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Джетлаг, или десинхроноз: что это, почему возникает и как с ним справиться
Быстрые авиаперелеты, особенно через несколько часовых поясов, стали привычной частью современной жизни. Однако после таких странствий многие люди сталкиваются с нарушением сна, усталостью, раздражительностью или даже желудочными расстройствами. Все это — проявления десинхроноза, более известного как джетлаг.
Это состояние временное, но может существенно испортить отпуск, деловую поездку или возвращение домой. Издание Medical News Today рассказало, что такое джетлаг, почему он возникает, какие симптомы его сопровождают и как помочь организму быстрее адаптироваться.
Что такое джетлаг (десинхроноз)
Джетлаг — это временное расстройство циркадного ритма сна, которое возникает в результате быстрого пересечения двух или более часовых поясов. Циркадные ритмы — это внутренние «биологические часы» организма, контролирующие сон, аппетит, температуру тела, гормональный баланс и другие жизненно важные процессы. Когда мы внезапно меняем временную зону, организм не успевает адаптироваться и эти часы сбиваются.
Джетлаг проявляется как нарушение сна (инсомния) или чрезмерная сонливость днем, а также может сопровождаться психологическими и физиологическими симптомами.
Основные симптомы джетлага
Симптомы могут быть разными по интенсивности, но чаще включают:
трудности с засыпанием или ранние пробуждения
дневную сонливость
усталость, вялость, раздражительность
проблемы с концентрацией внимания
снижение работоспособности
головная боль
расстройства пищеварения (тошнота, вздутие, потеря аппетита)
легкая тревожность или депрессивное настроение
В некоторых случаях возможно нарушение мочевыделения ночью, головокружение, нарушение фазы REM-сна, отвечающей за восстановление нервной системы.
Почему возникает джетлаг: механизм и физиология
Наш организм синхронизируется с дневным ритмом света и тьмы. Этот процесс регулирует супрахиазматическое ядро (СХЯ) в головном мозге — центр, управляющий циркадным ритмом. Свет попадает на сетчатку глаз и по нервным сигналам СХЯ «решает», когда производить мелатонин — гормон сна.
Когда мы путешествуем на восток, день становится короче и у организма меньше времени, чтобы адаптироваться — именно поэтому джетлаг после путешествий на восток обычно ощущается сильнее. Путешествия на запад наоборот — «прибавляют» час, поэтому организму легче адаптироваться.
Интересно, что разные системы организма адаптируются с разной скоростью. К примеру, сон и аппетит могут наладиться через 1–2 дня, а вот гормональный фон и температурные ритмы — всего за 4–6 дней.
Факторы, ухудшающие джетлаг
Возраст: с годами организм хуже справляется с изменениями циркадного ритма.
Недосып перед путешествием: истощенный организм сложнее адаптируется.
Высота полета и обезвоживание: меньше кислорода, сухой воздух — все это влияет на самочувствие.
Алкоголь и кофеин: могут нарушить качество сна и усилить обезвоживание.
Ночные изменения на работе или постоянные изменения расписания тоже влекут за собой «внутренний джетлаг».
Профилактика и советы, как уменьшить симптомы
Готовьтесь заранее:
За 2–3 дня до поездки начните смещать режим сна на 1–2 часа ближе к новому часовому поясу.
Избегайте ночных смен или переутомлений накануне.
Во время полета:
Пейте много воды, избегайте употребления алкоголя и кофе.
Двигайтесь в салоне самолета, делайте легкие упражнения или растяжку.
Используйте маску для сна и беруши, чтобы блокировать шум и свет.
По прибытии:
Выйдите на солнечный свет как можно раньше — естественный свет помогает «перевести часы».
Избегайте дневного сна, особенно в первые дни (ограничьте его до 20 мин).
Делайте физические упражнения днем — это стимулирует энергию.
Ешьте по новому графику — это тоже сигнал для тела адаптироваться.
Вспомогательные средства:
Мелатонин — добавка, которая помогает сну, но принимать ее следует осторожно и кратковременно (до 5 дней).
Калькуляторы джетлага могут подсказать оптимальный график сна и света.
Некоторые используют средства для сна, но лучше сначала посоветоваться с врачом.
Существует ли лечение джетлага
На сегодняшний день нет лекарства, которое «вылечит» джетлаг. Однако исследователи изучают новые подходы, в частности:
Светотерапия — применение яркого света в нужное время.
Хронобиотики — вещества, регулирующие биоритмы, в частности мелатонин
Генная терапия (в перспективе) — влияние на гены, регулирующие циркадный ритм.
Кислородная терапия — поддержка мозга в условиях низкого давления.
Пока основными методами остаются регулирование освещения, сна, питания и физической активности.
Хотя джетлаг — это временное состояние, оно способно значительно снизить качество жизни во время путешествий. Особенно это важно для женщин, ведь гормональные колебания, стрессы и многозадачность могут усугубить симптомы.
Правильная подготовка, здоровый образ жизни и внимательность к сигналам собственного тела помогут снизить влияние изменения часовых поясов. Если же много путешествий или симптомы длятся дольше недели — обратитесь к врачу-сомнологу или терапевту.