Джетлаг или десинхроноз: что это, почему возникает и как с ним справиться / © Credits

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Это состояние временное, но может существенно испортить отпуск, деловую поездку или возвращение домой. Издание Medical News Today рассказало, что такое джетлаг, почему он возникает, какие симптомы его сопровождают и как помочь организму быстрее адаптироваться.

Что такое джетлаг (десинхроноз)

Джетлаг — это временное расстройство циркадного ритма сна, которое возникает в результате быстрого пересечения двух или более часовых поясов. Циркадные ритмы — это внутренние «биологические часы» организма, контролирующие сон, аппетит, температуру тела, гормональный баланс и другие жизненно важные процессы. Когда мы внезапно меняем временную зону, организм не успевает адаптироваться и эти часы сбиваются.

Джетлаг проявляется как нарушение сна (инсомния) или чрезмерная сонливость днем, а также может сопровождаться психологическими и физиологическими симптомами.

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Основные симптомы джетлага

Симптомы могут быть разными по интенсивности, но чаще включают:

трудности с засыпанием или ранние пробуждения

дневную сонливость

усталость, вялость, раздражительность

проблемы с концентрацией внимания

снижение работоспособности

головная боль

расстройства пищеварения (тошнота, вздутие, потеря аппетита)

легкая тревожность или депрессивное настроение

В некоторых случаях возможно нарушение мочевыделения ночью, головокружение, нарушение фазы REM-сна, отвечающей за восстановление нервной системы.

Почему возникает джетлаг: механизм и физиология

Наш организм синхронизируется с дневным ритмом света и тьмы. Этот процесс регулирует супрахиазматическое ядро (СХЯ) в головном мозге — центр, управляющий циркадным ритмом. Свет попадает на сетчатку глаз и по нервным сигналам СХЯ «решает», когда производить мелатонин — гормон сна.

Когда мы путешествуем на восток, день становится короче и у организма меньше времени, чтобы адаптироваться — именно поэтому джетлаг после путешествий на восток обычно ощущается сильнее. Путешествия на запад наоборот — «прибавляют» час, поэтому организму легче адаптироваться.

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Интересно, что разные системы организма адаптируются с разной скоростью. К примеру, сон и аппетит могут наладиться через 1–2 дня, а вот гормональный фон и температурные ритмы — всего за 4–6 дней.

Факторы, ухудшающие джетлаг

Возраст: с годами организм хуже справляется с изменениями циркадного ритма.

Недосып перед путешествием: истощенный организм сложнее адаптируется.

Высота полета и обезвоживание: меньше кислорода, сухой воздух — все это влияет на самочувствие.

Алкоголь и кофеин: могут нарушить качество сна и усилить обезвоживание.

Ночные изменения на работе или постоянные изменения расписания тоже влекут за собой «внутренний джетлаг».

Профилактика и советы, как уменьшить симптомы

Готовьтесь заранее:

За 2–3 дня до поездки начните смещать режим сна на 1–2 часа ближе к новому часовому поясу.

Избегайте ночных смен или переутомлений накануне.

Во время полета:

Пейте много воды, избегайте употребления алкоголя и кофе.

Двигайтесь в салоне самолета, делайте легкие упражнения или растяжку.

Используйте маску для сна и беруши, чтобы блокировать шум и свет.

По прибытии:

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Выйдите на солнечный свет как можно раньше — естественный свет помогает «перевести часы».

Избегайте дневного сна, особенно в первые дни (ограничьте его до 20 мин).

Делайте физические упражнения днем — это стимулирует энергию.

Ешьте по новому графику — это тоже сигнал для тела адаптироваться.

Вспомогательные средства:

Мелатонин — добавка, которая помогает сну, но принимать ее следует осторожно и кратковременно (до 5 дней).

Калькуляторы джетлага могут подсказать оптимальный график сна и света.

Некоторые используют средства для сна, но лучше сначала посоветоваться с врачом.

Существует ли лечение джетлага

На сегодняшний день нет лекарства, которое «вылечит» джетлаг. Однако исследователи изучают новые подходы, в частности:

Светотерапия — применение яркого света в нужное время.

Хронобиотики — вещества, регулирующие биоритмы, в частности мелатонин

Генная терапия (в перспективе) — влияние на гены, регулирующие циркадный ритм.

Кислородная терапия — поддержка мозга в условиях низкого давления.

Пока основными методами остаются регулирование освещения, сна, питания и физической активности.

Хотя джетлаг — это временное состояние, оно способно значительно снизить качество жизни во время путешествий. Особенно это важно для женщин, ведь гормональные колебания, стрессы и многозадачность могут усугубить симптомы.

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Правильная подготовка, здоровый образ жизни и внимательность к сигналам собственного тела помогут снизить влияние изменения часовых поясов. Если же много путешествий или симптомы длятся дольше недели — обратитесь к врачу-сомнологу или терапевту.