Еда вместо лекарств — фрукты, которые помогают работе кишечника и легкому опорожнению

Запор — тема, о которой не принято говорить вслух, но с которой сталкивается гораздо больше людей, чем кажется на первый взгляд. Однако хорошая новость заключается в том, что иногда решение можно найти не в аптечке, а в обычной фруктовой корзине.

Станислава Бондаренко
Яблоки

Яблоки / © Associated Press

Природные слабительные — это не радикальный метод, но деликатная поддержка организма. В основе клетчатка и вода, которые вместе смягчают каловые массы, стимулируют перистальтику кишечника и помогают наладить регулярное пищеварение. Издание Tua Saúde собрало перечень природных «мягких помощников» для пищеварения и это тот случай, когда простые ежедневные привычки способны изменить самочувствие.

Фрукты в этом процессе — настоящие супергерои. Они не только вкусные, но и содержат активные компоненты, которые естественным путем «включают» кишечник. Однако важно помнить, что не все фрукты одинаково работают и даже полезные продукты могут иметь обратный эффект, если их неправильно употреблять.

  • Чернослив. Классика, проверенная годами, благодаря клетчатке и сорбиту он притягивает воду в кишечник и облегчает стул. Оптимально — 4-5 штук в день.

  • Яблоки. Содержат пектин — растворимую клетчатку, которая стимулирует работу кишечника. Лучше всего есть сырыми и вместе с кожурой.

  • Инжир. Богатый клетчаткой и природными ферментами. Свежий или замоченный сушеный, он отличный вариант для ежедневного рациона.

  • Ягоды. Малина, ежевика — это не только антиоксиданты, но и большое количество клетчатки плюс высокое содержание воды. Идеальны для мягкого эффекта.

  • Папайя. Известный «друг пищеварения», особенно сорт Formosa, он содержит еще больше клетчатки.

  • Вишни. Легкие, сочные, с умеренным количеством клетчатки, они идеальны для ежедневного перекуса.

  • Сливы. Свежие или сушеные, они являются универсальным вариантом для поддержания кишечника.

  • Апельсины. Ценность не в соке, а в мякоти и волокнах. Именно они стимулируют пищеварение.

  • Авокадо. Неожиданный герой, который имеет много клетчатки плюс полезные жиры, которые облегчают прохождение пищи через кишечник.

  • Бананы. Работают по-разному, например, спелые — стимулируют, а недозрелые — могут наоборот замедлять пищеварение.

  • Киви. Два плода в день и вы получаете не только клетчатку, но и дневную норму витамина С.

  • Джекфрут. Экзотический, но эффективный, потому что богат клетчаткой.

  • Розовое яблоко. Малокалорийный фрукт с высоким содержанием клетчатки, это настоящая находка для тех, кто следит за весом.

  • Груши. Особенно эффективны с кожурой, к тому же помогают быстрее почувствовать сытость.

Фрукты, которые могут навредить

Иногда даже «здоровые» продукты могут усугубить ситуацию, например:

  • очищенные яблоки и груши

  • зеленый банан

  • гуаява или кешью

У некоторых людей они могут замедлять пищеварение, все очень индивидуально.

Что еще работает, кроме фруктов

Правильное пищеварение — это не только меню, также важны и привычки, когда это возможно, ешьте овощи сырыми, выбирайте цельнозерновые продукты, добавляйте семена, например, чиа, лен или тыкву, пейте не менее 1,5 л воды ежедневно и двигайтесь, потому что даже легкая активность стимулирует кишечник.

Забота о пищеварении — это не сложные системы или дорогие добавки, а внимательность к базовым вещам, таким как то, что мы едим, как двигаемся и достаточно ли пьем воды. Фрукты могут стать вашим самым простым и приятным способом вернуть баланс. Иногда достаточно добавить несколько правильных продуктов в ежедневный рацион и организм сам «вспомнит», как легко и правильно работать.

