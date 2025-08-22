Эксперты развенчали мифы об инсульте: что нужно знать об этой болезни

Мозг / © Credits

Реклама

Несмотря на масштаб проблемы, инсульт до сих пор окутан мифами. Многие путают его с инфарктом, считают «болезнью пожилых» или думают, что он всегда оставляет человека парализованным. Такая дезинформация опасна, ведь она мешает вовремя распознать симптомы и спасти жизнь.

Издание Medical News Today рассказало о 10 самых распространенных мифах об инсульте и объяснило, как на самом деле выглядит болезнь.

Миф 1. Инсульт — проблема сердца

На самом деле: инсульт — это болезнь мозга. Он возникает из-за перекрытия или разрыва сосуда, который питает мозг, а не сердце. Люди часто путают инсульт с инфарктом, ведь оба связаны с проблемами кровообращения. Но разница принципиальная: инфаркт поражает сердце, а инсульт — мозг.

Реклама

Миф 2. Инсульт нельзя предупредить

На самом деле: до 80% инсультов можно избежать.

Факторы риска включают:

повышенное давление,

курение,

высокий уровень холестерина,

ожирение,

диабет,

сердечная аритмия.

Контроль этих факторов — здоровое питание, регулярная физическая активность, отказ от сигарет и чрезмерного алкоголя — способен значительно снизить риск.

Миф 3. Инсульт не передается по наследству

На самом деле: генетика тоже играет роль. Если в семье были случаи гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваний или инсультов, риск возрастает. Но решающее значение имеет образ жизни, даже при наследственной предрасположенности правильный уход за здоровьем может уменьшить опасность.

Реклама

Миф 4. Симптомы инсульта трудно узнать

На самом деле: есть простое правило F.A.S.T.:

F (Face) — лицо. Улыбка становится асимметричной.

A (Arms) — руки. Одна рука ослабевает и «падает».

S (Speech) — речь. Человек начинает говорить нечетко.

T (Time) — время. Надо немедленно вызвать «скорую».

Другие симптомы: внезапная головная боль, головокружение, проблемы со зрением или речью.

Миф 5. Инсульт не лечится

На самом деле: чем быстрее человек попадет в больницу, тем выше шансы на восстановление.

Введение препарата, который растворяет тромб, возможно в первые часы.

Механическое удаление тромба позволяет восстановить кровоток в крупных артериях.

Оперативное вмешательство помогает при кровоизлияниях.

Важно: каждая минута имеет значение. Чем дольше мозг без кислорода, тем больше повреждения.

Реклама

Миф 6. Инсульт бывает только у пожилых людей

На самом деле: инсульт может случиться в любом возрасте.

В мире около 15% ишемических инсультов происходят у молодых людей и подростков.

В Украине врачи также фиксируют все больше случаев среди людей до 40 лет.

Причины: стресс, сидячий образ жизни, ожирение, курение, диабет.

Миф 7. Все инсульты проявляются симптомами

На самом деле: существуют так называемые «тихие инсульты». Они не имеют ярких симптомов и проявляются только на МРТ. Однако они опасны, ведь увеличивают риск деменции, когнитивных расстройств и последующих тяжелых инсультов.

Миф 8. «Мини-инсульт» не страшен

На самом деле: транзиторная ишемическая атака (ТІА), которую часто называют мининсультом, — это серьезный сигнал. Симптомы проходят за несколько минут или часов, но риск настоящего инсульта после ТІА возрастает в разы. Игнорировать такие признаки нельзя.

Реклама

Миф 9. Инсульт всегда оставляет паралич

На самом деле: последствия зависят от того, какой участок мозга поражен. Это может быть:

паралич или слабость конечностей,

нарушение речи,

проблемы со зрением,

когнитивные расстройства.

Около 40% людей после инсульта имеют умеренные или тяжелые последствия, но часть полностью восстанавливается.

Миф 10. Восстановление после инсульта происходит быстро

На самом деле: реабилитация длится месяцы и даже годы.

10% больных почти полностью выздоравливают.

25% восстанавливаются с незначительными нарушениями.

40% имеют стойкие поражения.

Самый важный период — первые 2-3 месяца, когда интенсивная реабилитация дает наилучший результат. Но даже после полугода прогресс возможен.

Реклама

Инсульт — это не приговор. Но знание симптомов и быстрое реагирование могут спасти жизнь и здоровье. А профилактика — регулярные осмотры, контроль давления, здоровое питание и отказ от вредных привычек — способна уберечь от трагедии.