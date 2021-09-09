Электроэнцефалография: когда и зачем проводится диагностика

Электроэнцефалография, или ЭЭГ, – тест, который регистрирует биоэлектрическую активность головного мозга. Основные показания – эпилепсия, головные боли, нарушение сна.

Электроэнцефалография – один из наиболее информативных видов исследования функции головного мозга. Такая диагностика значительно облегчает разделение функциональных и органических заболеваний мозга, а иногда позволяет обнаружить болезненный процесс в определенном месте. ЭЭГ – безопасный и неинвазивный тест, которые легко переносят даже маленькие дети. Узнайте, когда и как проводится электроэнцефалография и как выглядит подготовка к исследованию.

Врач семейной медицины Кристина Шевченко рассказала о том, зачем проводится электроэнцефалография и что она показывает.

Электроэнцефалография, или ЭЭГ: что это такое

Чтобы понять, что такое ЭЭГ и электроэнцефалография, нужно понимать, что нервная система генерирует разные диапазоны электромагнитных волн. Устройство, позволяющее записывать и изучать такие мозговые волны, имеет название – электроэнцефалограф. Аппарат состоит из электродов, которые при правильном размещении на поверхности головы регистрируют изменения электрического потенциала кожи, вызванного активностью нервных клеток коры головного мозга. Такие небольшие изменения электрического потенциала в ходе исследования усиливаются при помощи компьютера, являющегося частью электроэнцефалографа, и отображаются в виде характерных линий – электроэнцефалограммы.

Среди исследовательских методов в нейрофизиологии именно электроэнцефалограмма (ЭЭГ) выделяется больше всего. Она имеет самую длинную историю клинического применения, самую низкую стоимостью, полную неинвазивностью и самое высокое временное разрешение.

Электроэнцефалография – это диагностический метод, который используется для изучения спонтанной биоэлектрической активности мозга с помощью электроэнцефалографа. Метод заключается в правильном расположении электродов на поверхности кожи головы. Расположение электродов, конечно, не случайно – они должны быть расположены в нужных местах и ​​на правильном расстоянии друг от друга.

Первым шагом в исследовании является получение записи в состоянии покоя. Для этого пациент лежит или сидит неподвижно с закрытыми глазами. Затем используются различные методы стимуляции, например, пациент открывает глаза и делает 30-40 глубоких вдохов/выдохов в минуту. Также может использоваться фотостимуляция, т.е. воздействие световых вспышек разной частоты. В более редких случаях, врачом назначается прием специальных лекарственных средств, для получения максимально информативного результата диагностики.

Что может выявить ЭЭГ?

ЭЭГ-исследование позволяет не только диагностировать заболевания нервной системы, но и отслеживать их течение, а также оценивать эффективность лечения.

Электроэнцефалография особенно полезна при диагностике эпилептических припадков, но ее ценность отмечается и в случае исследования нарушений сна или головных болей. ЭЭГ активно применяется для мониторинга комы, при подозрении на инфекцию нервной системы, у пациентов после инсульта, травматических поражениях центральной нервной системы и др.

Врач, анализирующий электроэнцефалограмму, описывает весь ход записи и интерпретирует ее на основе клинической картины. Помните, что анализ результатов ЭЭГ сложен и требует специальных знаний, поэтому не пытайтесь истолковать свои записи с помощью информации, найденной в интернете.

Как подготовиться к ЭЭГ?

На электроэнцефалограмму следует явиться с вымытыми волосами, перед исследованием не следует использовать лаки, гели и другие укладочные средства. Чтобы исследование прошло максимально комфортно, примерно за 40-60 минут рекомендуется употребить легкий завтрак. Лучше всего ЭЭГ проводить в утреннее время.

Обратите внимание! В течение суток перед ЭЭГ нельзя принимать препараты, стимулирующие или угнетающие центральную нервную систему, например, седативные или снотворные средства. За сутки до проведения ЭЭГ обязательно следует исключить употребление алкоголя и напитков, содержащих кофеин.

Электроэнцефалография в диагностике эпилепсии

Одним из наиболее частых показаний к ЭЭГ является подозрение на развитие эпилепсии – группы хронических неврологических расстройств, характеризующихся эпилептическими припадками. В большинстве случаев причина заболевания неизвестна, но у многих людей заболевание развивается в результате черепно-мозговой травмы, инсульта, опухоли головного мозга, а также на фоне употребления наркотиков и алкоголя.

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Стоит отметить, что эпилептический приступ может принимать разные формы. Не всегда заболевание сопровождается теми признаками, которые представляют себе большинство людей – генерализованные судороги всего тела с потерей сознания. У некоторых пациентов эпилепсия – только субъективные ощущения, например, колебания одной конечности или потеря сознания на несколько секунд (что бывает в основном у детей). Электроэнцефалография – это основной и один из важнейших тестов, необходимых в процессе диагностики эпилепсии. ЭЭГ позволяет локализовать эпилептический очаг, что дает возможность поставить правильный диагноз, оценить прогноз и начать наиболее адекватное лечение.

Когда врач может назначить ЭЭГ?

ЭЭГ-исследование может рекомендоваться в достаточно разнообразных ситуациях, особенно при выявлении признаков нарушения работы центральной нервной системы.

Итак, ЭЭГ может назначаться в таких случаях:

эпилепсия или подозрение на болезнь;

нарушение сна;

изменение сознания;

частые головные боли;

заболевания нервной системы;

повторяющиеся обмороки;

отравление нейротоксинами.

Кроме того, ЭЭГ довольно часто встречается в педиатрической практике. Исследование назначается детям при подозрении на эпилепсию, а также при серьезных проблемах с обучением и концентрацией внимания или в случае задержки психомоторного развития.

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