Эндокринные заболевания: какие бывают и как распознать

Эндокринные заболевания: какие бывают и как распознать

Гипертиреоз, болезнь Хашимото, опухоли гипофиза, сахарный диабет – примеры эндокринных заболеваний. Нарушения эндокринной системы часто мешают нормальной жизни, а в некоторых случаях представляют прямую угрозу для здоровья.

К эндокринным заболеваниям относятся нарушения функционирования таких желез, как щитовидная и паращитовидная железы, гипофиз и гипоталамус, надпочечники, поджелудочная железа, яичники и семенники. Гормональные заболевания эндокринной системы влияют не только на щитовидную железу, а могут негативно сказываться на артериальное давление, репродуктивную функцию, обмен веществ и многое др. Специалисты, которые занимаются диагностикой и лечением заболеваний щитовидной железы – гинеколог, эндокринолог, а иногда и онколог.

Врач семейной медицины Кристина Шевченко рассказывает о эндокринных заболеваниях и их видах.

Эндокринные заболевания: что это такое

Эндокринная система выделяет гормоны – "химические посланники", которые позволяют клеткам тела общаться друг с другом. Благодаря этому находится под контролем гомеостаз, то есть процесс, обеспечивающий поддержание оптимальных внутренних условий организма.

Железы, составляющие эндокринную систему: щитовидная и паращитовидная железы, гипофиз и гипоталамус, надпочечники поджелудочная железа, семенники, яичники, яички.

Гормональные заболевания эндокринной системы относятся к ситуации, при которой нарушается секреция гормонов. Особую роль играют гормоны, вырабатываемые клетками передней доли гипофиза и гипоталамуса. Это так называемые тропные гормоны, и их задача – регулировать секрецию других гормонов в организме.

Что касается эндокринной системы, то можно выделить два основных типа эндокринных заболеваний:

Недостаточная активность – организм выделяет много тропных гормонов, потому что он пытается стимулировать работу бездействующей щитовидной железы.

Гиперактивность – щитовидная железа начинает активно вырабатывать тироксин и трийодтиронин, тем самым провоцируя развитие заболевания, многим известного как гипертиреоз.

Каковы причины эндокринных заболеваний

Эндокринные заболевания имеют разнообразную этиологию – природу развития. К причинам их возникновения могут относиться:

генетические предрасположенности;

действие некоторых препаратов;

онкологические заболевания;

нарушения развития желез;

воспалительные заболевания гипофиза и гипоталамуса;

дефицит йода;

бактериальные и грибковые инфекции;

прохождение иммуномодулирующеей терапии;

сосудистые нарушения;

факторы окружающей среды;

образ жизни, курение, стресс, отсутствие нормальной физической активности – факторы, которые также могут влиять на развитие заболеваний эндокринной системы.

Виды эндокринных заболеваний. Какие чаще всего диагностируются

Основная классификация эндокринных заболеваний учитывает тип эндокринной железы, пораженной нарушением функции. Самыми распространенными эндокринными заболеваниями считаются:

Заболевания щитовидной и паращитовидных желез:

Гипотиреоз – выработка слишком малого количества гормона щитовидной железы для нужд организма.

Гипертиреоз – происходит, когда железа чрезмерно активна и вырабатывает больше гормонов, чем нужно организму.

Воспаление щитовидной железы, вызванное бактериями, грибками или лекарствами. Также воспаление может развиться после родов или в результате генетической предрасположенности.

Новообразования щитовидной железы – группа опухолей, берущих начало в клетках щитовидной железы. Подавляющее большинство (около 90%) новообразований щитовидной железы – это доброкачественные опухоли, злокачественные встречаются крайне редко.

Заболевания надпочечников:

Болезнь Аддисона – первичная надпочечниковая недостаточность, заключается в дефиците кортизола, что является результатом повреждения надпочечников в результате аномального аутоиммунного ответа организма, инфекционных заболеваний, рака или нарушения обмена веществ.

Синдром Кушинга – заболевание, при котором надпочечники вырабатывают слишком много глюкокортикостероидов. Заболевание может быть вызвано опухолями надпочечников, а также применением глюкокортикостероидных препаратов в слишком больших дозах.

Феохромоцитома – опухоль, развивающаяся из тканей надпочечников, гиперактивно выделяет гормоны, повышающие артериальное давление.

Заболевания гипоталамуса и гипофиза:

Гипопитуитаризм – когда количество гормонов (одного или нескольких), выделяемых гипофизом, резко снижается. Патология может возникнуть в результате травм, воспалительных изменений или врожденных нарушений.

Опухоли гипофиза – новообразования, которое развивается как следствие аномального размножения клеток данной железы.

Заболевания поджелудочной железы:

Сахарный диабет – связан с нарушением секреции инсулина поджелудочной железой или развитием организма устойчивости к действию этого гормона.

Рак поджелудочной железы – злокачественная опухоль, которая изначально вызывает неспецифические симптомы.

Заболевания яичников:

Синдром поликистозных яичников, или Синдром Штейна-Левенталя – наиболее распространенная эндокринопатия (нарушение секреции гормонов).

Большинство женщин обнаруживают, что у них СПКЯ, к 20-30 годам, когда у них возникают проблемы с зачатием. СПКЯ считается самым распространенным эндокринным заболеванием среди женщин.

Заболевания яичек:

Гипогонадизм – медицинский термин, обозначающий расстройства репродуктивной системы, как у мужчин, так и у женщин. В зависимости от пола заболевание приводит к нарушению функции яичников или яичек и, как следствие, к торможению развития гендерных особенностей, потере фертильности и сексуальной дисфункции.

Эндокринное мужское бесплодие – развивается на фоне нарушения гормонального фона и характеризуется сбоем в правильном созревании, а также образовании сперматозоидов.

Как проявляются эндокринные заболевания, первые симптомы

Заболевания щитовидной и паращитовидных желез:

сухость кожи;

сонливость;

увеличение веса;

нарушения менструального цикла;

проблемы с беременностью;

учащенное сердцебиение;

дрожь в руках;

потеря веса;

увеличение щитовидной железы.

Заболевания надпочечников:

слабость;

отсутствие аппетита;

желание есть соленую пищу;

потеря веса;

головные боли;

эмоциональная неустойчивость;

депрессия без причины.

Заболевания гипоталамуса и гипофиза:

снижение либидо;

дефицит роста;

отсутствие половых волос.

Заболевания поджелудочной железы:

усталость;

сонливость;

повышенная жажда;

постоянное ощущение голода;

тошнота;

желтушность кожи.

Заболевания яичников:

гирсутизм;

угри;

нарушение менструального цикла и овуляции.

Заболевания яичек:

бесплодие;

отсутствие эрекции;

нарушение развития сперматозоидов.

Можно ли вылечить эндокринные заболевания

Некоторые эндокринные заболевания можно полностью вылечить, например, подострый тиреоидит. Однако обычно лечение эндокринных нарушений требует постоянной балансировки работы органа, например, с помощью заместительной терапии. Важно понимать, что люди, у которых генетически высока вероятность развития эндокринных нарушений, должны проходить регулярные обследования и выполнять все рекомендации врачей.

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