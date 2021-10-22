Эндопротезирование: в каком возрасте можно менять сустав на искусственный и насколько это сложно

Боль в суставах и сложность в передвижении — это самые распространенные жалобы миллионов людей, страдающих артрозом. А таких очень много: 85% жителей мира старше 65 лет, хотя это распространенная болезнь нередко диагностируется и у младших по возрасту людей.

В Украине по статистике от 25 до 40 000 пациентов с артрозами на миллион населения нуждающихся в эндопротезировании, то есть замены разрушенного сустава на искусственный. Они просто не могут ходить самостоятельно и качество их жизни полностью зависит от операции. О том, кому показана эндопротезирования и сколько длится реабилитация, рассказал врач ортопед-травматолог высшей категории Житомирской клиники "Медибор Плюс" Иосиф Костюкевич.

Когда нужна операция по замене суставов?

На 3-4 стадии артроза, коды сустав практически разрушен и человек уже не может сама передвигаться и страдает постоянная боль, врачи предлагают ей операцию по замене сустава. Обычно если к ортопеду обращается довольно молодой человек — 30-40 лет — специалист пытается оттянуть операцию, так как сустав имеет определенный срок годности. Современные импланты дают возможность человеку нормально себя чувствовать примерно 30 лет. То есть после этого срока пациенту нужно будет снова менять компоненты сустава, но в возрасте 80 лет и старше это сделать гораздо сложнее. Поэтому такие операции проводят только по определенным показаниям, то есть тогда, когда беспокоят постоянные боли и человеку трудно самостоятельно передвигаться. Лучше сразу поставить качественный сустав, который будет работать максимальный срок.

Как выбрать имплант?

Импланты есть разные по качеству. Например, есть автомобили класса "Запорожец" и класса "Мерседес", на которых можно передвигаться, но удобство, комфорт и период эксплуатации у них разный. Так и с искусственными протезами суставов. Наука движется вперед и с каждым годом появляются более современные искусственные суставы.

Что касается цены, то протез европейского производства будет стоить дороже, чем украинского. Например, в Житомирской клинике стоимость эндопротеза цементного крепления — около 40 — 45 000 гривен. Он используется для людей более пожилого возраста, так как цементное крепления нужно для тех, у кого недостаточно прочные кости, то есть при остеопорозах. В Украине и некоторых странах Европы считается, что молодым людям лучше ставить бесцементные протезы. Они стоят в среднем около 60-75 тысяч гривен (европейского производства), а украинские на десять тысяч дешевле. Обычно заменяют суставы людям уже после 60 лет, но иногда приходится оперировать и 30-40 летних, которые испытывают очень сильную боль и практически не могут ходить.

Какой максимальный возраст человека для проведения операции?

Что касается максимального возраста, то однозначно сказать невозможно, потому что разные люди по-разному чувствуют себя в пожилом возрасте. Бывают пациенты, которым уже за 90 лет, а они чувствуют себя на 40 лет и планируют прожить еще не менее 10 лет. Главное, чтобы не было повышенного веса, а сердце и другие органы хорошо работали. Но бывают пациенты 60 лет, страдают не только артрозом, а и гипертонией, сахарным диабетом и еще перенесших инсульт, и поэтому проведение имплантации сустава превращается в очень сложное испытание не только для больного, но и для самого врача.

Сколько времени нужно пациенту на реабилитацию?

Многое зависит от физического состояния человека. Вообще уже на второй день после эндопротезирования пациента поднимают на ноги и он потихоньку ходит с помощью костылей. Через 3 недели человек ходит уже с палкой, а через полтора месяца она может ходить без подручных средств.

Существуют определенные предостережения и запреты после операции?

Да конечно. Два месяца нельзя ложиться на оперирован сторону и не делать резких движений. После операции нельзя поднимать более 7 килограммов. Нужно вести себя очень осторожно, чтобы произошло сращивание компонента протеза с костью человека. Как только врач после обследования скажет, что все в порядке, человеку можно жить обычной жизнью, но придерживаться некоторых важных правил.

Какие правила жизни с искусственным суставом?

Главное — не набирать лишний вес, пить больше чистой воды, правильно питаться, чтобы организм получал все необходимые элементы: кальций, витамин D, медь и другие. Не поднимать тяжестей, не перегружать организм, но и не забывать о умеренные физические упражнения. Лучше всего — плавать в бассейне.

Какие анализы нужно сделать человеку, который чувствует боль в суставах?

Большинство пациентов почему-то считают, что нужно обязательно делать МРТ или КТ. Но это совсем не обязательно. Начинать нужно с обычного рентгеновского снимка, и если врач скажет, что нужно дополнительно сделать еще МРТ или КТ, только тогда их делать. Обычно рентгенографии сустава вполне достаточно для того, чтобы поставить диагноз и определить признаки артроза. А еще пациент должен сдать анализы на содержание витамина D, кальция и щелочной фосфатазы (фермента, который может рассказать о распаде костной ткани при определенных заболеваниях). Делается еще исследования плотности костной ткани (денситометрия), потому что бывают такие мягкие кости, которые просто продавливаются. И после этого врач делает вывод о том, какая у человека стадия артроза и как его лечить.

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