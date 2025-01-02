Энергетические напитки убивают ваше сердце: почему это так, рассказывает врач

Энергетические напитки стали популярным выбором для тех, кому необходим быстрый заряд энергии. Их особенно любят студенты и подростки, которые часто полагаются на эти напитки во время напряженного обучения или активного образа жизни.

Насколько они безопасны для нашего сердца, рассказал врач Сергей Писоцкий и поделился своими соображениями, какие риски несут эти напитки, основываясь на научных исследованиях.

Как энергетики влияют на сердце

Потребление одной порции энергетического напитка может вызвать кардиологические проблемы. Например, они приводят к так называемому удлинению интервала QT на электрокардиограмме. Этот эффект увеличивает риск возникновения аритмии — нарушение сердечного ритма, которое чрезвычайно опасно для сердца и организма в целом.

Также энергетические напитки оказывают негативное влияние на функцию эндотелия — ткани, которая выстилает внутреннюю поверхность сосудов. Это приводит к так называемому сосудистому стрессу, который может привести к прогрессированию атеросклероза. Особенно этот риск возрастает у людей пожилого возраста, для которых сосудистый стресс становится значительной угрозой.

Почему состав энергетиков так опасен

Основными компонентами энергетических напитков являются кофеин, таурин и гуарана. В сочетании они могут оказывать синергический эффект, то есть усиливать действие друг друга. Это приводит к резкой нагрузке на сердечно-сосудистую систему. Молодые люди, которые могут даже не знать о своих врожденных патологиях сердца, рискуют столкнуться с внезапной остановкой сердца или серьезными осложнениями при чрезмерном потреблении энергетиков.

Безопасная доза

Врач подчеркивает, что умеренное потребление энергетических напитков не оказывает значительного влияния на организм здорового человека. Однако частое употребление – например, нескольких бутылок в день – может иметь накопительный эффект. Это особенно опасно для людей с уже имеющимися сердечно-сосудистыми заболеваниями или нарушениями мозгового кровообращения. В этих случаях энергетические напитки лучше полностью исключить из рациона.

Как уменьшить риски

Для снижения рисков, связанных с употреблением энергетических напитков, врач рекомендует:

Ограничить количество. Если вы употребляете энергетики, делайте это очень редко и в небольших количествах.

Оценивать свое состояние здоровья. Если у вас есть подозрение на сердечные проблемы, обратитесь к врачу для обследования.

Выбирать здоровые альтернативы. Натуральные источники энергии, такие как фрукты, орехи или зеленый чай могут стать лучшим выбором.

Избегайте употребления с физическими нагрузками. Потребление энергетиков перед тренировками может создать дополнительную нагрузку на сердце.

Энергетические напитки могут быть удобным способом повысить производительность в краткосрочной перспективе, но они оказывают значительное влияние на сердечно-сосудистую систему. Особенно осторожными следует быть людям с повышенным риском сердечных заболеваний или уже имеющимися проблемами. Поэтому перед тем, как потянуться к банке энергетика, подумайте о последствиях и выберите здоровье вместо временного заряда энергии.

Мы также писали о том, можно ли пить кофе, когда вы принимаете лекарство.

Читайте также: