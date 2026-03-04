почему мы больше устаем с годами / © Credits

Многие из нас помнят свои 20 как десятилетия неисчерпаемого ресурса: работа до ночи, минимум сна, вечеринки, а после, быстрое восстановление. В 40 все иначе: усталость накапливается, восстановление длится дольше, а энергия уже не кажется безграничной.

Легко объяснить это «возрастом», но правда сложнее и гораздо оптимистичнее. Издание RTÉ разобралось, как на самом деле меняется наша энергия в течение жизни и почему самое изнурительное десятилетие не означает начало необратимого спада.

Наши 40 лет часто становятся самым изнурительным периодом не потому, что организм «сломался», а потому, что несколько небольших биологических изменений совпадают с пиком жизненных нагрузок: карьера, семья, ответственность и многозадачность. Однако важно помнить, это не значит, что в 60 лет будет только хуже.

Энергичные 20 лет

В ранней взрослости несколько систем организма одновременно находятся на пике.

Мышцы как внутренняя батарея

В 20 лет мышечная масса самая высокая, даже без специальных тренировок. А мышцы — это не только о силе или эстетике, это метаболически активная ткань, которая:

регулирует уровень сахара в крови

поддерживает базальный обмен веществ — энергию, которую тело тратит даже в покое

уменьшает «стоимость» повседневных движений.

Чем больше мышц, тем меньше энергии тратится на обычные вещи.

Митохондрии

На клеточном уровне наши митохондрии — структуры, которые превращают пищу в энергию, работают эффективнее. Они производят больше энергии с меньшими «отходами» и воспалительными реакциями.

Глубокий сон

Даже если мы спим меньше, мозг в 20 лет вырабатывает больше медленно-волнового сна — фазы, которая связана с физическим восстановлением. Поэтому организм прощает ночные недосыпания.

Стабильные гормоны

Кортизол, мелатонин, гормон роста и половые гормоны имеют более предсказуемые суточные ритмы, а это значит, что энергия в течение дня более стабильна.

Поэтому стоит сказать, что в 20 лет энергия не только высокая, она «снисходительная». Вы можете ее тратить и все равно оставаться в ресурсе.

Изнурительные 40 лет

Ни одна система в 40 лет не разрушается мгновенно, однако небольшие изменения все же начинают накапливаться.

Мышечная масса уменьшается

После 30-35 лет мышечная масса постепенно сокращается, если ее не поддерживать силовыми упражнениями. И хотя процесс медленный, последствия ощутимы, ведь тело тратит больше энергии на те же действия.

Вывод простой: силовые тренировки — не о форме, а о долговременной энергии.

Менее эффективные митохондрии

Митохондрии продолжают работать, но менее эффективно. В 20 лет недосып или стресс «амортизируются». В 40 лет, любая нехватка ресурса становится заметнее, поэтому восстановление «дорожает».

Сон фрагментируется

Многие люди в 40 спят достаточное количество часов, но сон становится не таким глубоким. Меньше восстановления — больше накопленной усталости.

Гормональные колебания

В среднем возрасте гормоны не исчезают, они становятся нестабильными. Именно непредсказуемость, а не низкий уровень, влияет на:

регуляцию температуры

ритмы сна

общий уровень энергии

Организм лучше справляется с низкими уровнями гормонов, чем с хаотичными.

Мозг на максимуме

40 лет — это пик когнитивной и эмоциональной нагрузки:

управленческие роли

финансовая ответственность

уход за детьми или родителями

постоянное принятие решений

Префронтальная кора — зона мозга, ответственная за планирование и контроль, работает интенсивнее. А ментальная многозадачность истощает не меньше, чем физический труд.

Именно поэтому 40 лет кажутся такими суровыми, ведь биологическая эффективность немного снижается в тот самый момент, когда нагрузка достигает пика.

Оптимистичные 60 лет

Мы часто представляем 60+ лет как продолжение спада, однако реальность часто другая.

Гормональная стабильность

После периодов перехода гормональные системы часто стабилизируются. Меньше колебаний — больше предсказуемости.

Меньше когнитивного шума

Жизненные роли упрощаются. Опыт заменяет постоянную потребность принимать новые решения. Это уменьшает когнитивную нагрузку.

Сон может улучшиться

Несмотря на распространенный миф, с возрастом сон не обязательно ухудшается. Если уровень стресса ниже и режим стабилен, эффективность сна может возрасти, даже если его продолжительность меньше.

Мышцы все еще реагируют

Интересный факт, что мышцы и митохондрии способны адаптироваться даже в 60 и 70 лет, и даже позже. Силовые тренировки в этом возрасте могут:

восстановить силу

улучшить метаболическое здоровье

повысить субъективное ощущение энергии уже через несколько месяцев

Это не безграничная энергия 20-летнего, а нечто другое — стабильность.

Изменение правил

Энергия в течение жизни не просто уменьшается — она меняет характер. Ошибка, которую мы часто делаем, — считать усталость в 40 лет личным поражением или началом неизбежного упадка. Однако анатомически это не так. Усталость среднего возраста — это скорее несоответствие между биологией и нагрузкой. Небольшие изменения эффективности совпадают с пиком требований к нам.

Мы не вернёмся к версии себя в 20 лет, но это и не нужно. Энергия в 60 может быть не менее ценной, просто другой: более предсказуемой, стабильной и менее хаотичной. Усталость — это не сигнал конца, а знак, что правила игры изменились. И хорошая новость в том, что организм всё ещё готов адаптироваться.