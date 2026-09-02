Эпоха чрезмерной худобы вернулась / © Credits

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В последнее время всё чаще возникает ощущение, что культ чрезмерной худобы возвращается с новой силой. Очень стройные фигуры вновь появляются в модных кампаниях, рекламе, социальных сетях и среди звёзд. Для специалистов по расстройствам пищевого поведения это повод задуматься о том, что происходит, когда тело, которое ещё недавно считалось одним из многих вариантов нормы, снова начинают представлять в качестве эталона, об этом рассказало издание Psychology Today.

В то же время здесь легко перейти грань между заботой и бодишеймингом. Ведь внешность человека сама по себе не позволяет определить состояние его здоровья или наличие расстройства пищевого поведения.

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Худоба вновь становится «нормой»

Стандарты красоты формируются не только словами, но и тем, что мы постоянно видим перед глазами. Если чрезвычайно худые тела регулярно фотографируют, восхваляют, одевают в дизайнерскую одежду и демонстрируют как желанный образ, то худоба легко начинает ассоциироваться с красотой, успехом, самоконтролем и «правильным» образом жизни.

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Для человека, склонного к расстройствам пищевого поведения, это может быть особенно опасно. Ограничения в еде начинают выглядеть как дисциплина, компульсивные тренировки — как забота о себе, а всё более строгие правила питания — как «здоровый образ жизни».

Особенно коварными становятся знакомые всем формулировки: «хочу питаться по-другому», «нужно привести себя в форму» или «просто хочу быть здоровее». Сами по себе они вполне безобидны, однако важно обращать внимание на поведение, стоящее за этими словами: сокращает ли человек постоянно количество пищи, исключает ли целые группы продуктов, избегает ли совместных трапез, всё больше ли тренируется или часами думает о весе и внешности.

В то же время само появление очень худой знаменитости не «вызывает» расстройство пищевого поведения. Причины таких состояний гораздо сложнее. Однако культура, поощряющая худобу, может сделать опасное поведение менее заметным и более оправданным.

У расстройства пищевого поведения нет конкретной формы

Одна из главных ошибок — считать, что расстройство пищевого поведения (РПП) можно определить на глаз. На самом деле люди с серьезными проблемами могут иметь совершенно разные типы телосложения.

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Более того, люди с полной фигурой могут сталкиваться с особенно опасной ситуацией: значительное похудение, жесткие ограничения в еде или чрезмерные тренировки иногда воспринимаются исключительно как положительное изменение. Человека могут хвалить за то, что он «прекрасно выглядит», хотя за этим могут скрываться истощение и нездоровое отношение к еде.

Поэтому нужно обращать внимание не столько на цифру на весах, сколько на то, что изменилось в поведении. Например, стал ли человек пропускать приемы пищи, стал ли бояться определенных продуктов, отказывается ли ходить в рестораны или есть вместе с друзьями, появилось ли чувство вины после еды, постоянно проверяет своё тело или испытывает тревогу из-за веса.

Важными сигналами могут быть и изменения, не связанные с едой, например, усталость, раздражительность, проблемы со сном и концентрацией, социальная изоляция, потеря интереса к вещам, которые раньше доставляли удовольствие. Один симптом ещё ничего не доказывает, но совокупность таких изменений уже заслуживает внимания

«Ты слишком худа» — не всегда лучший способ помочь

Если близкий человек сильно похудел, это, естественно, бросается в глаза, но делать вид, что ничего не происходит, не всегда означает проявлять деликатность. Однако фразы вроде «ты выглядишь, как анорексичка», «тебе нужно больше есть» или «какая же ты худая» могут сработать совсем не так, как задумывалось. Для человека с расстройством пищевого поведения такое внимание иногда становится подтверждением того, что похудение действительно заметно, а значит, в искажённой логике расстройства — это «успех».

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Вместо того чтобы оценивать тело, лучше говорить о конкретных изменениях. Например: «Я заметила, что ты стала гораздо более тревожной в отношении еды, реже ешь с нами и выглядишь очень уставшей. Я переживаю за тебя». Такой разговор не ставит диагноз и не диктует человеку, каким он должен быть. Он просто показывает, что близкие замечают изменения и готовы поддержать.

Опасность комплиментов для похудения

Мы до сих пор очень легко воспринимаем похудение как достижение. «Ты так похудела!», «Ты выглядишь потрясающе!» — привычные комплименты, которые кажутся безусловно позитивными. Однако для человека, склонного к расстройствам пищевого поведения, они могут создавать дополнительное давление. Если более стройное тело получает больше одобрения, возникает страх набрать потерянный вес и желание продолжать ограничения.

Именно поэтому забота не должна превращаться ни в критику худобы, ни в её романтизацию.

Когда речь идет о знаменитостях, ситуация еще сложнее. Мы видим фотографии и видео, но не знаем истории болезни человека, его питания, уровня стресса или причин изменений во внешности. Поэтому делать выводы о расстройстве пищевого поведения только по фотографиям — неправильно.

А вот говорить о культурном тренде вполне уместно. Если очень худое тело вновь становится главным символом привлекательности, это может повлиять на восприятие собственного тела миллионами людей.

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