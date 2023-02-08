Если дергается глаз: о чем это говорит и есть ли повод для беспокойства

Подергивания глаз обычно вызваны сильными стрессовыми факторами в жизни, а именно, тревогой, усталостью или истощением, а также употреблением кофеина или алкоголя. Но иногда они могут сигнализировать о чем-то более серьезном.
Обычно подергивания глаза проходят быстро, но иногда эти незначительные спазмы могут быть чрезвычайно неприятными и часто повторяются в течение нескольких дней.
О том, чем вызвано подергивание глаз и в каких случаях стоит беспокоиться, рассказывает Мirror.
В каких случаях не стоит беспокоиться
Подергивания век являются обычным явлением и очень редко являются признаком чего-то серьезного. Они часто проходят сами по себе. Люди, страдающие от подергивания глаз, чаще всего объясняют это стрессом. И это действительно в большинстве случаев вызвано напряжением или стрессом. Если принять соответствующие меры, отдохнуть или устранить источник стресса и переутомления, подергивания проходят.
Также подергивания могут быть вызвано прописанным вам лекарством, так как это довольно распространенный побочный эффект. В этом случае вам стоит проконсультироваться с врачом, назначившим вам лекарство.
Если причиной подергиваний является стресс, вы можете помочь себе таким образом:
- попробуйте найти способы расслабиться;
- попробуйте выделять достаточно времени для отдыха;
- растяните и помассируйте любые мышцы, пораженные судорогами;
- постарайтесь не беспокоиться об этом — подергивание обычно безвредно, а беспокойство может усугубить ситуацию.
И есть также некоторые вещи, которые вы не должны делать, если у вас подергивание:
- не пейте много кофеина, например, чай и кофе;
- не пейте много алкоголя.
Когда стоит обратиться к врачу
Но, если подергивание длится более двух недель, вам стоит обратиться к врачу. В редких случаях подергивание век — или "миокимия век" — может сигнализировать о чем-то более серьезном.
Вам следует записаться на прием к врачу, если вы испытываете:
- подергивания в других частях тела;
- подергивания, длящиеся более нескольких дней;
- слабость, опущение век или двоение в глазах;
- следует также обратиться за медицинской помощью, если глаза кажутся красными, веки - опухшими, или появляются другие симптомы, такие как головокружение.
Некоторые из наиболее серьезных проблем
Существует несколько подтипов дистонии, но чаще всего с подергиванием глаз связаны блефароспазм и цервикальная дистония. Цервикальная дистония вызывает спазм мышц шеи и необычный наклон, а в некоторых случаях поражает оба глаза. Хотя дистония сама по себе не смертельна, проблемы, связанные с вышеуказанными состояниями, могут оказаться опасными для жизни, если их игнорировать.
Другая возможная причина подергиваний — ссадина роговицы — крошечная царапина в передней части глаза из-за травмы. Основным симптомом эрозии роговицы является боль, но пациенты также могут испытывать чувствительность к свету, покраснение и плохое самочувствие.
Иногда опухоль в головном мозге может вызвать проблемы со зрением и подергивание век, если затронуты височная доля, ствол мозга или затылочная доля. Подергивание глаз — бывает быть признаком того, что может присутствовать опухоль головного мозга. Хотя некоторые изменения зрения могут происходить постепенно, любые внезапные изменения следует немедленно обсудить с врачом.
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