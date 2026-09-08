Если после работы болят ноги: 10 способов облегчить состояние стоп / © Credits

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Работа в магазине, ресторане, больнице или на строительстве часто означает одно: большую часть дня приходится проводить на ногах. Длительное стояние может вызывать скованность и боль в стопах, усталость и напряжение мышц, отеки, скопление жидкости и ухудшение кровообращения, об этом сообщило издание Cleveland Clinic.

На самочувствие также влияют обувь, твёрдая поверхность под ногами, лишний вес и изменения, связанные с беременностью. Подолог Кристина Шилеро подчеркивает, что если сменить работу невозможно, стоит знать несколько простых способов, которые помогут ногам восстановиться.

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Выбирайте подходящую обувь. Старые кроссовки или красивые, но совершенно неудобные туфли могут только усугубить проблему. Для ежедневных нагрузок лучше выбирать обувь с мягкой стелькой, поддержкой свода стопы и хорошей посадкой. Слишком узкая или свободная обувь тоже может вызывать боль. Дополнительную помощь окажет противоскользящий коврик, если вы стоите на твёрдом полу. Попробуйте компрессионные носки. Они улучшают кровообращение и могут уменьшить отек и дискомфорт. Для повседневного использования можно начать с легкой компрессии. Добавьте ортопедические стельки. Специальные стельки обеспечивают дополнительную амортизацию и поддержку стопы. Их можно приобрести в готовом виде или подобрать индивидуально по рекомендации врача. Растягивайте икры. Напряженные мышцы также могут быть причиной боли. Врач советует регулярно растягивать икры в течение дня и задерживаться в этом положении примерно на 30 секунд для каждой ноги. Можно выполнять упражнение на ступеньке, у стены или сидя с полотенцем или эластичной лентой. Не стойте неподвижно. Длительное стояние на одном месте замедляет кровообращение. Если есть возможность, то ходите во время коротких перерывов. Если покинуть рабочее место нельзя, помогут подъемы на носки, подъемы колен или небольшие выпады. Поднимайте ноги. Несколько минут с ногами на возвышении помогут лишней жидкости оттекать из тканей и могут уменьшить отек. Особенно приятно устроить такой отдых после рабочего дня. Используйте тепло или холод. Грелка, тёплый компресс, пакет со льдом или холодный компресс — выбирайте то, что приносит наибольшее облегчение. Приготовьте ванночку. Простая тёплая ванночка с водой и солью Эпсома может стать приятным способом расслабить уставшие стопы. Однако при вросших ногтях, инфекциях или других проблемах с кожей стоп от ванночек лучше отказаться. Помассируйте стопы. Массаж улучшает кровообращение и помогает расслабить уставшие мышцы и суставы. Можно использовать руки, специальный массажер или покатать стопой теннисный мячик. Еще один вариант — замороженная бутылка с водой, ведь сочетание холода и массажа может быть особенно приятным при пяточной шпоре. Попробуйте ночную шину. Специальная шина удерживает стопу в согнутом положении во время сна, мягко растягивая ахиллово сухожилие. Её могут рекомендовать людям с пяточной шпорой или воспалением ахиллова сухожилия.

Если боль сильная, острая или не проходит, следует обратиться к врачу. Особенно если вам трудно стоять или ходить, появились онемение, покраснение или синяки, незаживающая рана или сильный отек — особенно только на одной стопе.

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Усталые ноги после долгого дня — распространенная проблема, однако постоянную боль не стоит считать нормой. Впрочем, если домашние методы не помогают, лучше не откладывать консультацию, так как причина боли может быть более серьезной, чем просто усталость.

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