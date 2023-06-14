Чтобы было прохладнее: в какой позе лучше всего спать в жару

Ночью в доме, а особенно в городской квартире, может быть очень жарко. В такой обстановке выспаться и восстановиться после длинного, наполненного тревогами дня, сложно. Но эксперты по сну знают секрет сохранения прохлады в жаркую ночь.

Если на улице жарко и даже ночью не наступает желанная прохлада, многие жалуются на плохой сон и трудное засыпание. Многие из нас знают это состояние, когда, прежде чем заснуть, приходится долго ворочаться в отчаянной попытке остыть и найти идеальное положение для сна, не задыхаясь в простынях.

Эксперты по сну поделились с Мirror списком советов и приемов, которые помогут вам сохранять прохладу жаркой ночью.

Спите без одежды

Первое, что вы можете сделать, чтобы облегчить себе засыпание в жару - отказаться от пижамы и одеяла. Лучше всего заменить одеяло тонкой простыню, которая создает необходимый для сна уют, но не будет способствовать перегреву.

Спите, как морская звезда

Лучшая поза для сна летом - поза морской звезды с вытянутыми руками и ногами, она увеличивает площадь поверхности для испарения пота и охлаждения, что делает ее идеальным вариантом для жары.

Также рекомендуется сон на боку, поскольку он также уменьшает степень контакта между матрасом и вашим телом.

Еще одной популярной позицией для сна является "бревно". Поза бревна предполагает, что вы будете спать на боку, а руки и ноги будут лежать прямо и не будут согнуты.

Эти позы считаются лучшими, поскольку они позволяют большей части вашего тела дышать свежим воздухом во время сна.

Соблюдайте дистанцию

Если у вас есть партнер, возможно, стоит установить некоторое расстояние между вами и им в постели, так как наличие свободного пространства может улучшить циркуляцию воздуха.

Кроме того, лучше иметь каждому отдельную простыню или легкое одеяло, а не ютиться под одним.

Спите внизу

Тепло поднимается вверх, поэтому самая холодная часть комнаты или дома находится ближе всего к земле. В жаркие месяцы может быть полезно спать на самом нижнем этаже дома. В условиях городской квартиры рассмотрите возможность переместить матрас ближе к полу, используя рейки или что-то еще, чтобы держать его немного приподнятым, чтобы воздух все еще мог циркулировать под ним.

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Держите шторы и жалюзи закрытыми

Держите жалюзи и шторы весь день закрытыми, чтобы предотвратить нежелательное нагревание комнаты солнечными лучами.

Не открывайте окна днем

Никогда не открывайте окна в середине дня, когда температура достигает максимума. Позже вечером, когда станет прохладнее, откройте жалюзи и окна, чтобы обеспечить поток прохладного воздуха.

Заморозить мочалку

Перед сном эксперты по сну советуют прикладывать замороженную мочалку к точкам пульса, шее или лбу, так как это поможет охладить тело.

Поместите мочалку прямо в морозильную камеру на срок до одного часа и используйте ее примерно за 90 минут до сна, чтобы запустить собственные механизмы охлаждения организма и обеспечить спокойную ночь.

Используйте вентилятор

Вентилятор может помочь вам сохранять прохладу. Вентилятор на потолке может перемещать воздух более эффективно, чем стационарный, и помогает поддерживать более низкую температуру во всем помещении.

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