Если вы точно не беременны: 7 причин задержки менструации

Когда месячные не начинаются в положенный срок, а мы уверены, что не забеременели, это часто становится поводом для беспокойства.

Беременность – первая очевидная причина задержки менструации. Если у вас задержка менструации более чем на семь дней и у вас был незащищенный секс, то стоит в первую очередь проверить эту версию.

Но есть и ряд других потенциальных причин поздних или отсутствующих месячных. О том, какие факторы могут вызвать задержку менструации, рассказывает The Sun.

У большинства женщин менструация начинается в возрасте около 12 лет (хотя они могут начаться как в девять, так и в 16 лет) и продолжается примерно до 51 года, среднего возраста, когда у женщины наступает менопауза.

Из каких фаз состоит цикл

Каждый цикл состоит из четырех фаз:

Первая фаза — это дни начала менструации - с первого по пятый - период, когда гормоны эстроген и прогестерон находятся на самом низком уровне.

Вторая фаза, с шестого по 14-й день, охватывает период от окончания менструации до овуляции, момента выхода яйцеклетки. Уровень эстрогена достигает пика, а уровень прогестерона все еще низкий.

Третья фаза, дни с 15-го по 23-й, начинается с овуляции. Уровень эстрогена сначала падает, затем эстроген и прогестерон начинают расти и остаются высокими.

Четвертая фаза — с 24-го по 28-й дни, когда уровни эстрогена и прогестерона снижаются до самой низкой точки.

Нормальный менструальный цикл может длиться от 21 до 40 дней, поэтому важно узнать свой цикл и определить, что для вас нормально.

Если у вас задержка и вы уже исключили беременность, то причиной ее могут быть такие факторы.

Вы слишком много тренируетесь

Перетренированность — это скорее сочетание слишком большого количества упражнений в сочетании с недостаточным питанием.

Все больше и больше женщин пробуют свои силы в интенсивных тренировках и в постоянном стремлении иметь стройную фигуру иногда слишком ограничивают себя в питании. И это может влиять на ваш цикл.

У вас недостаточный вес

Недостаточный вес может вызвать состояние, называемое гипоталамической аменореей. Гипоталамус - железа в мозгу, которая регулирует процессы в организме - замедляет или прекращает высвобождение гонадотропин-рилизинг-гормона (ГнРГ), гормона, запускающего менструальный цикл. У людей с расстройствами пищевого поведения, такими как анорексия, менструации могут прекратиться.

Вы слишком напряжены

Эмоциональный стресс, вызванный работой, беспокойством или депрессией, а также физический стресс, вызванный операцией, болезнью и бактериальными инфекциями, могут привести к отсутствию месячных.

Когда мы испытываем большие объемы стресса, ось гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая (ГГН) активируется и оказывает тормозящее влияние на женскую репродуктивную систему. Это влияет на количество секретируемого ГнРГ, лютеинизирующего гормона, эстрогена и прогестерона, и эти гормоны играют важную роль в овуляции и запуске менструации.

Когда мы испытываем нарушения в нашем цикле из-за стресса или недостатка калорий, может потребоваться один или два цикла, чтобы все снова сбалансировалось.

Если ваши циклы нерегулярны в течение двух или более циклов, стоит поговорить об этом с врачом, чтобы установить, требуется ли дополнительные обследования.

У вас синдром поликистозных яичников (СПКЯ)

Многие из тех, у кого СПКЯ, имеют ановуляторные циклы (менструальный цикл без выхода яйцеклетки) или нерегулярную овуляцию, которая проявляется либо отсутствием, либо нерегулярными менструациями. Те, у кого СПКЯ, часто имеют более высокий уровень тестостерона. Когда уровень тестостерона высок, яичники не работают должным образом.

Отсутствие менструации — не единственный потенциальный симптом поликистозной яичники. Другие симптомы включают излишнюю растительность на лице, увеличение веса в области живота, жирную кожу и прыщи, а также истончение волос или облысение.

Все это, безусловно, требует консультации врача и серьезной диагностики.

Вы мало едите

Когда мы создаем большой дефицит калорий, наше тело будет искать способы сохранить энергию. Подобно принципу перетренированности, когда мы едим недостаточно, наш организм подавляет работу систем, которые не являются необходимыми для выживания, таких как размножение. Значительная нехватка калорий из-за ограничения потребления или чрезмерных физических упражнений также является настоящим стрессом для организма, который затем запускает реакцию на стресс и влияет на менструацию.

У вас гиперактивная или гипоактивная щитовидная железа

Если ваша щитовидная железа не работает должным образом, у вас могут быть нарушения менструального цикла. Щитовидная железа вырабатывает гормоны, которые участвуют в менструации, поэтому дисбаланс этих гормонов приводит к отсутствию или нерегулярности циклов.

В этом случае вам обязательно нужно проконсультироваться с врачом и строго выполнять его рекомендации.

Вы вступаете в перименопаузу

Одной из причин изменения длины цикла, которую часто упускают из виду, может быть начало перименопаузы и переход к менопаузе.

Однако, если вам меньше 40 лет, отсутствие менструаций, вероятно, не является менопаузой, поскольку только у одной из 100 женщин наступает преждевременная менопауза или первичная недостаточность яичников. По большей части это запрограммировано генетически. Спросите у своей мамы, тети, старших сестер, когда у них прекратились месячные, - это будет хорошим ориентиром того, когда и у вас может прекратиться менструация.

Вы не можете отсрочить менопаузу с помощью таблеток или любого другого естественного лечения. Стоит посетить врача, если вы не уверены, вступили ли вы в перименопаузу.

Вы принимаете оральные контрацептивы

Оральные контрацептивы часто назначают для регуляции менструального цикла, однако кровотечение отмены, возникающее при приеме оральных контрацептивов, отличается от менструации.

Это происходит потому, что ваше тело на самом деле не получает экзогенные гормоны, поэтому, хотя оно и сбрасывает часть слизистой оболочки матки, это не то же самое, что настоящие месячные.

В любом случае, если задержки менструации происходят регулярно или случались, по крайней мере, чаще, чем один раз, вам стоит проконсультироваться со своим врачом.

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