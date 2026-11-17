Эстроген и лишний вес: действительно ли гормоны заставляют нас набирать килограммы / © Credits

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Эстроген часто называют женским половым гормоном, но на самом деле он присутствует в организме каждого человека, просто его уровень и воздействие могут различаться. Он участвует во многих процессах, в частности в тех, которые связаны с обменом веществ, аппетитом и распределением жировой ткани.

Так вызывает ли эстроген набор веса, краткий ответ — сам по себе — нет. Как объясняет гинеколог Клаудия Мейсон из Cleveland Clinic, важнее не то, сколько эстрогена вырабатывает организм, а то, как изменения его уровня влияют на системы, регулирующие вес.

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Эти процессы могут становиться заметными во взрослом возрасте, в частности во время гормональных перемен, предшествующих менопаузе. Впрочем, изменения могут начинаться значительно раньше. По словам врача, в возрасте от 30 до 60 лет многие люди ежегодно набирают примерно 0,5–1 кг. Это происходит постепенно, поэтому сначала изменения можно даже не заметить. Пока не окажется, что привычная одежда сидит иначе, а силуэт стал несколько другим.

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Метаболизм начинает работать медленнее

С возрастом и на фоне гормональных изменений организм может не так эффективно расходовать энергию. В частности, снижается количество калорий, которые организм сжигает в состоянии покоя. Если к этому добавляется снижение уровня эстрогена, поддерживать привычный вес может стать сложнее. Иногда это происходит даже тогда, когда рацион и уровень физической активности остаются примерно такими же.

Жир начинает распределяться по-другому

Одно из самых заметных изменений — перераспределение жировой ткани. Если раньше жир в основном накапливался в области бедер и ягодиц, то со временем его может становиться больше вокруг талии и живота. Именно поэтому иногда проблема заключается не в том, что показатель на весах существенно вырос. Просто тело начинает выглядеть иначе, а одежда сидит не так, как раньше.

У мужчин гормональные изменения также могут влиять на распределение тканей, в частности, способствовать увеличению грудных желез — состоянию, известному как гинекомастия.

Изменяется реакция организма на инсулин

Эстроген участвует в регуляции уровня сахара в крови и влияет на чувствительность организма к инсулину — гормону, который помогает клеткам усваивать глюкозу. Когда уровень эстрогена меняется, организм может реагировать на инсулин не так эффективно. Это может влиять на то, как организм использует и запасает энергию, и со временем стать одним из факторов изменения веса.

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Усиливается аппетит, и чаще хочется сладкого

Гормональные колебания могут влиять на ощущение голода, насыщения и пищевые предпочтения. Эстроген взаимодействует с гипоталамусом — областью мозга, участвующей в регуляции аппетита. Когда уровень эстрогена снижается, организм может вырабатывать больше грелина — гормона, стимулирующего чувство голода, и меньше лептина, который помогает ощущать сытость.

В результате после еды чувство голода может возвращаться быстрее, а привычные порции уже не будут казаться достаточными. Кроме того, может усиливаться тяга к углеводной пище, такой как сладости, чипсы, хлеб или макароны.

Однако не стоит списывать каждое желание съесть печенье на гормоны. На аппетит также влияют недосыпание, стресс, общее состояние здоровья и повседневные привычки.

Появляются отеки и вздутие

Не каждый прирост на весах означает, что вы набрали жир. Колебания уровня эстрогена могут влиять на то, сколько жидкости задерживает организм. Из-за этого могут появляться отечность, чувство вздутия живота и временные изменения веса.

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На задержку жидкости также влияют соленая пища, менструальный цикл и другие гормональные колебания. Поэтому, если за короткое время весы вдруг показали на килограмм или два больше, это ещё не повод для паники. Возможно, речь идет лишь о временном изменении количества жидкости в организме.

Обращайте внимание не столько на ежедневные показатели, сколько на общую тенденцию. Колебания примерно на 0,9 кг в большую или меньшую сторону могут быть вполне нормальными.

С возрастом уменьшается мышечная масса

Еще один фактор, который часто остается без внимания, — естественная потеря мышечной массы. Этот процесс может начинаться уже после 30 лет и постепенно влиять на состав тела.

Изменения уровня эстрогена могут дополнительно сказываться на способности организма поддерживать мышечную массу. А поскольку мышечная ткань помогает расходовать энергию, её уменьшение может влиять на обмен веществ и способствовать накоплению жира. Это не означает, что с телом что-то не так, просто с возрастом меняются его потребности, а привычные ранее подходы к питанию и физической активности могут потребовать корректировки.

Набор веса в результате гормональной терапии

Если изменения фигуры совпали по времени с началом заместительной гормональной терапии (ЗГТ), не стоит сразу делать вывод, что виноват эстроген. По объяснению Cleveland Clinic, эстроген, применяемый в рамках ЗГТ, обычно сам по себе не вызывает увеличения жировой массы. На вес могут влиять другие процессы, например, возрастное замедление метаболизма, изменения состава тела или задержка жидкости.

Важно помнить, что заместительная гормональная терапия назначается в первую очередь для облегчения симптомов менопаузы — приливов жара, ночного потоотделения, сухости влагалища и нарушений сна. Она не является методом контроля веса.

Если после начала лечения вы заметили нежелательные изменения, обсудите их с врачом. Не следует самостоятельно прекращать лечение или изменять дозировку.

Поддержание нормального веса во время гормональных изменений

Полностью контролировать гормональные процессы невозможно, но можно поддержать организм с помощью привычек, которые помогают сохранить здоровый обмен веществ и мышечную массу. Сосредоточьтесь на:

Сделайте основу рациона полноценной пищей. Добавляйте больше овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов и клетчатки, не забывайте о нежирных источниках белка и полезных жирах.

Сократите количество ультраобработанных продуктов и добавленного сахара. Речь не идет о строгих запретах, но стоит следить за тем, чтобы сладости и снеки не вытесняли полноценную пищу.

Пересмотрите свои пищевые привычки. С возрастом потребности организма могут меняться, поэтому рацион, который подходил в 25 лет, не обязательно будет оптимальным в 45.

Регулярно занимайтесь физической активностью.

Не забывайте о силовых тренировках. Упражнения с отягощениями помогают поддерживать мышечную массу.

Наладьте сон

Работайте со стрессом. Прогулки, дыхательные практики, отдых и приятные занятия помогают лучше восстанавливаться.

Эстроген действительно влияет на то, как организм регулирует аппетит, использует энергию и распределяет жировую ткань. Однако называть его единственной причиной набора веса было бы неправильно.

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