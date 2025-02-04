Это доступно каждому: 6 простых шагов, чтобы сохранить здоровье почек на долгие годы

Заболевания почек часто прогрессирует без каких-либо симптомов. И если болезнь не обнаружена на ранней стадии, ущерб необратим. Поэтому важно предпринять шаги для защиты здоровья почек. Тем более что сделать это можно с помощью простых изменений в образе жизни.

Когда функция почек нарушена, токсины могут накапливаться в вашей крови. Чтобы снизить риск серьезных осложнений, таких как болезни сердца и почечная недостаточность, крайне важно узнать, как предотвратить заболевание почек до того, как оно разовьется. О том, какие изменения нужно внести в свой образ жизни, чтобы поддержать здоровье почек, рассказывает Woman`sWorld.

Почки фильтруют всю кровь в организме примерно 40 раз в день, чтобы удалить токсины и отходы и сбалансировать электролиты, говорит Пранав Гаримелла, сертифицированный нефролог и главный врач Американского почечного фонда. Поэтому так важно знать, как наш образ жизни влияет на их здоровье.

Факторы риска заболевания почек

Диабет и высокое кровяное давление являются основными факторами риска, говорит доктор Гаримелла. Другие распространенные факторы риска включают семейный анамнез заболевания почек, определенные аутоиммунные заболевания, ожирение, курение и длительный прием определенных лекарств. Инфекции, воспаления и камни в почках также могут повысить риск.

Как предотвратить заболевание почек

Прогрессирование и риск заболевания почек можно снизить, если контролировать диабет и высокое кровяное давление, а также если следовать здоровому образ жизни, который поможет защитить здоровье почек. Внеся несколько простых изменений в свой распорядок дня, вы можете помочь предотвратить повреждения и воспаления, которые могут привести к хроническому заболеванию почек.

Ограничьте потребление соли

Связь между высоким кровяным давлением и заболеванием почек работает в обоих направлениях. Со временем постоянное высокое кровяное давление повреждает кровеносные сосуды в почках, вызывая заболевание почек. Поскольку почки работают менее эффективно, организм удерживает больше соли и воды, и это может ухудшить кровяное давление. Этот порочный круг может в конечном итоге привести к почечной недостаточности, предостерегает доктор Гаримелла.

Потребление натрия следует ограничить до 2300 мг в день. При этом в рекомендациях отмечается, что цель в 1500 мг в день еще более эффективна для снижения кровяного давления.

К скрытым источникам натрия, на которые следует обратить внимание, относятся суп, хлеб, приправы, сыр и заправки для салатов. Перекусывайте фруктами и овощами, которые по своей природе содержат мало натрия. Если изменение привычек питания не помогает снизить артериальное давление, доктор Гаримелла рекомендует поговорить с врачом о вариантах лечения.

Выбирайте цельнозерновые

Высокий уровень сахара в крови может повредить кровеносные сосуды по всему телу, включая почки, говорит доктор Гаримелла. Высокий уровень глюкозы в крови также повреждает нефроны, микроскопические фильтры в почках, которые отвечают за удаление токсинов и отходов.

Вот почему важно не допускать резких скачков сахара в крови, особенно если у вас диагностирован преддиабет или диабет. Замена рафинированных углеводов, таких как макароны, белый хлеб или рис, на цельнозерновые альтернативы — это простая замена, которая может помочь поддерживать здоровый уровень глюкозы в крови. Соблюдение диеты при диабете тоже может помочь.

Замените газировку на сельтерскую воду

Согласно исследованию, люди, которые выпивали два или более газированных напитков с колой в день, удваивали риск заболевания почек. Результаты были схожими как для обычной, так и для искусственно подслащенной колы. Исследователи подозревают, что фосфорная кислота, используемая для подкисления колы (которая не используется для приготовления сельтерской воды), может влиять на здоровье почек. Связи между напитками без колы и болезнями почек обнаружено не было, поэтому рассмотрите возможность выпить вместо этого ароматизированную сельтерскую (хлоридно-гидрокарбонатно-натриевую минеральную воду), если вам хочется чего-то игристого.

Прогуляйтесь в полдень

Обзор исследований показал, что отсутствие активности является ключевым фактором риска развития заболевания почек, а физические упражнения могут помочь предотвратить ухудшение работы почек. Улучшая здоровье сердечно-сосудистой системы, контролируя артериальное давление и уровень сахара в крови, физические упражнения снижают основные факторы риска прогрессирования хронической болезни почек, говорит доктор Гаримелла.

Рекомендуется заставлять сердце биться чаще в течение 30 минут каждый день с помощью кардиотренировок средней интенсивности, таких как быстрая ходьба, езда на велосипеде или плавание. Прогулка в полдень дает бонусное преимущество: воздействие солнечного света помогает организму вырабатывать витамин D. Согласно исследованию, низкие уровни витамина D связаны с более быстрым прогрессированием заболеваний почек.

Откажитесь от табачной зависимости

Употребление табака — курение или жевание — может привести к повышению артериального давления, что со временем может привести к заболеванию почек, говорит доктор Гаримелла.

Следите за плановыми медицинскими обследованиями

Ранняя диагностика хронической болезни почек имеет решающее значение, поскольку позволяет своевременно вмешаться, чтобы замедлить прогрессирование заболевания, потенциально предотвращая почечную недостаточность и улучшая качество жизни. Регулярные анализы крови и мочи могут помочь вашему врачу обнаружить ранние признаки того, что почки работают неэффективно. Это может подсказать вам, что вам нужно предпринять упреждающие шаги для защиты почек.

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