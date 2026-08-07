Это может привести к деменции: скрытые симптомы потери слуха, которые часто игнорируют

Женщина держится за ухо / © Credits

Реклама

Потеря слуха— это то, что примерно треть из нас испытает ту или иную степень потери слуха к 65 годам, и эта цифра возрастает до 50 процентов к середине 70-х годов, согласно данным исследователей из Гарварда. К счастью, раннее выявление симптомов потери слуха и знание того, как с ними справиться, может защитить ваше здоровье на долгие годы.

Woman`s World рассказывает о скрытых предупреждающих знаках, которые вы, возможно, упустили из виду.

Реклама

Распространенные симптомы потери слуха

Изменения слуха часто происходят настолько постепенно, что мы их не замечаем. Многие женщины просто находят обходные пути, не осознавая, что происходит. К распространённым признакам и симптомам потери слуха относятся:

Реклама

Частые просьбы к людям повторить то, что они сказали

Увеличение громкости телевизора, телефона или радио

Проблемы со слухом, когда собеседник находится далеко или сзади

Трудность в понимании одних голосов по сравнению с другими

Избегание шумных ресторанов, поскольку разговор кажется слишком утомительным

Чувство разочарования — или проявление разочарования со стороны семьи — из-за пропущенных слов

Скрытые симптомы потери слуха, которые вы, возможно, не ожидали

Некоторые симптомы потери слуха проявляются неожиданно, особенно когда поражено только одно ухо.

Очевидным симптомом односторонней потери слуха является то, что человеку будет трудно слышать на один ухо. Вы можете заметить это, только если поднесете ухо к телефону и не сможете так хорошо слышать, или если ляжете на подушку с поднятым пораженным ухом и заметите, что слышно очень тихо.

Кроме того, рекомендуется обращать внимание на следующие неожиданные тревожные сигналы:

Ощущение переполнения или заложенности в ухе (так называемое ощущение переполнения слуха)

Звон или гудение (тиннитус)

Головокружение или легкое головокружение

Внезапная потеря слуха в одном ухе — это тревожный сигнал, требующий немедленного обращения к врачу-отоларингологу (ЛОР).

Реклама

Причины потери слуха

Существует множество причин потери слуха. Наиболее распространенными из них являются скопление ушной серы, инфекции среднего уха, отосклероз (аномальный рост костей в среднем ухе, который часто становится заметным у женщин в возрасте от 35 лет), акустические невромы (доброкачественные опухоли нерва, соединяющего ухо с мозгом) и нейросенсорная потеря слуха — связанная с воздействием громкого шума, определенными иммунными нарушениями и семейным анамнезом.

Возраст также играет определенную роль в распространенных типах потери слуха, как и диабет. На карту поставлено нечто большее, чем пропущенные разговоры или проблемы с пониманием собеседника: исследования показывают, что потеря слуха связана с более высоким риском деменции. Потеря слуха и риск деменции, по-видимому, пропорциональны друг другу.

Простые способы лечения потери слуха

Обнадеживающая новость — небольшие повседневные привычки могут существенно улучшить здоровье вашего слуха. Вот что рекомендуют эксперты.

Пройдите базовое обследование слуха

Самое главное, что люди могут сделать для защиты своего слуха, — это пройти скрининг слуха. Начинать можно с 40 лет, чтобы любые изменения можно было отслеживать и устранять на ранней стадии.

Реклама

Откажитесь от ватных палочек

Закупорка ушной серы — одна из самых распространенных причин приглушенного слуха. Хейман рекомендует безрецептурные ушные капли, содержащие перекись водорода и минеральное масло. Или попробуйте домашнее средство: закапайте от трёх до пяти капель детского или минерального масла в поражённое ухо, подождите 24 часа, затем осторожно промойте тёплой водой из шприца-грубика.

Наполните свою тарелку этими продуктами

В исследовании, опубликованном в журнале «Питание, здоровье и старение», было установлено, что сладкий картофель, морковь и другие овощи, богатые витамином А, снижают риск потери слуха на 47 процентов. Жирная рыба, такая как тунец, снижает риск на 42 процента благодаря омега-3 жирным кислотам, которые улучшают кровоток к внутреннему уху. Ингредиенты смузи, богатые магнием, — йогурт, бананы, ягоды — помогают расширять кровеносные сосуды. А фолат, содержащийся в фасоли, яйцах и брокколи, был связан со снижением риска потери слуха на 20 процентов у взрослых старше 60 лет.

Тренируйтесь слушать при фоновом шуме

Исследование Гарвардского университета показало, что разговор с любимым человеком при тихом звуке телевизора помогает пожилым людям отвлечься от белого шума и улучшает слух на 25 процентов.

Защита от громких звуков

Надевайте беруши перед тем, как пользоваться феном, стричь газон или посещать концерт, где вы будете слушать музыку на высокой громкости. Вы можете принять такие простые меры сегодня, которые окажут большое влияние на ваш слух через 20 лет.

Двигайте своим телом

Исследователи из Университета Флориды обнаружили, что физические упражнения значительно замедляют возрастную потерю слуха, вероятно, за счет усиления кровотока к внутреннему уху.

Когда стоит рассмотреть возможность использования слуховых аппаратов

Если домашних методов недостаточно для лечения симптомов потери слуха, аудиолог может помочь вам ознакомиться со слуховыми аппаратами, в том числе с доступными вариантами. Чем раньше вы примете меры, тем лучше защитите не только свой слух, но и память, настроение и связь с близкими людьми.

Данный контент не заменяет профессиональной медицинской консультации или диагноза. Перед началом любого курса лечения всегда проконсультируйтесь с врачом.

Новости партнеров