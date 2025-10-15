Это может спасти вашу жизнь: 5 симптомов тромба, которые легко пропустить

тромб / © Credits

Некоторые симптомы настолько едва заметны, что вы можете не обращать на них внимания. Но на самом деле они могут быть ранними признаками чего-то серьезного, например тромба.

Показательный пример: исследовательница биоастронавтики Келли Джерарди, которая недавно рассказала о своем опыте в социальных сетях, имела потенциально опасный для жизни большой тромб, который прошел незамеченным без традиционных симптомов. Его обнаружили только тогда, когда она попросила о дополнительном обследовании, поскольку знала, что имеет риск образования тромбов. Woman`sWorld поговорили с экспертом, чтобы узнать о коварных признаках, которые не следует игнорировать, и простые шаги для защиты себя.

Что такое тромб

Тромб — это гелеобразный комок, который образуется, когда тромбоциты, белки и клетки крови слипаются, объясняет Лили Джонстон, доктор медицинских наук, магистр здравоохранения, сосудистый хирург. Ваш организм имеет две отдельные системы кровеносных сосудов — артерии (отводящие богатую кислородом кровь от сердца) и вены (возвращающие использованную кровь обратно) — и они образуют тромбы по совершенно разным причинам. Одними из самых распространенных являются венозные тромбы, к которым относятся тромбоз глубоких вен (ТГВ) в ногах и легочная эмболия (ТЭЛА) в легких.

Почему так важно обнаружить симптомы тромба на ранней стадии? Тромб в глубокой вене ноги может оторваться и попасть в легкие, послужив причиной потенциально смертельной легочной эмболии или блокирования кровотока к легким, говорит доктор Джонстон.

5 симптомов тромба, которые никогда не следует игнорировать

Отек одной ноги

Когда тромб блокирует вену, кровь не может должным образом оттекать и накапливается, что приводит к утечке жидкости в окружающие ткани, говорит доктор Джонстон. «Обычно это односторонний процесс — отек обеих ног редко является тромбом.

Боль в икрах

Задержанная кровь создает давление на ткани и нервы, часто ощущаясь как глубокая боль или судорога, которая не проходит, говорит доктор Джонстон.

Покраснение и тепло над веной

Ваш организм посылает воспалительные сигналы в эту область, вызывая локальное тепло и изменение цвета кожи, говорит доктор Джонстон.

Боль в груди или одышка

Это может означать, что тромб попал в ваши легкие — легочная эмболия, говорит доктор Джонстон. Это состояние требует неотложной медицинской помощи.

Кровохарканье или необъяснимый кашель

Когда часть вашего легкого не может получать кровоток из-за тромба, это может вызвать раздражение, одышку, кашель или кровотечение в дыхательные пути, говорит Джонстон.

7 факторов риска образования тромбов

Хотя тромбы могут образоваться у любого, определенные факторы увеличивают ваши шансы. И знание ваших индивидуальных факторов риска может помочь вам понять, когда нужно обратиться за дополнительным обследованием. Доктор Джонстон говорит, что эти риски включают:

Беременность: Гормональные изменения плюс давление на вены ног от растущей матки.

Семейный анамнез: Вы могли унаследовать нарушение свертываемости крови.

Неподвижность: Кровь накапливается, когда вы не двигаетесь, поэтому тромбы могут образовываться после длительного сидения, например, во время путешествия самолетом.

Курение: Курение повреждает стенки кровеносных сосудов.

Ожирение: Ожирение повышает давление в венах и воспаление.

Гормональные препараты : Многие противозачаточные таблетки и другие препараты на основе гормонов могут повышать факторы свертывания крови в вашей крови, говорит доктор Джонстон.

Рак: Люди с активным раком имеют значительно более высокий риск образования тромбов, говорит доктор Джонстон.

3 способа уменьшить риск образования тромбов

Если вы обеспокоены образованием тромбов, хорошая новость заключается в том, что существуют простые домашние шаги, которые вы можете предпринять, чтобы уменьшить этот риск. Вот что помогает:

Будьте активны

Сокращения икроножных мышц отталкивают кровь обратно к сердцу, — объясняет доктор Джонстон. Вставайте каждые один-два часа во время работы или путешествия, чтобы улучшить кровообращение и помочь предотвратить образование тромбов.

Управляйте факторами риска

Поддержание активного, здорового образа жизни может значительно снизить риск образования тромбов. Контроль веса, отказ от курения и регулярные физические упражнения помогают защитить ваши кровеносные сосуды и способствовать лучшему кровообращению.

Пейте воду

Звучит просто, но это работает. Употребление большего количества воды может помочь предотвратить образование тромбов в венах. Обезвоживание же наоборот сгущает кровь и увеличивает риск свертывания.

Что женщины старше 50 лет должны знать о тромбах

Риск образования тромбов возрастает с возрастом, поэтому обращайте внимание на односторонний отек ног или внезапную одышку, говорит доктор Джонстон. Если вы заметили какие-либо необычные симптомы или имеете проблемы со здоровьем, открыто поговорите со своим врачом о возможности образования тромбов. Вы также можете обратиться к сосудистому хирургу, который специализируется на здоровье вен и артерий, чтобы получить экспертную консультацию и помощь.