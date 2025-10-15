- Дата публикации
-
- Категория
- Актуальная тема
- Количество просмотров
- 278
- Время на прочтение
- 4 мин
Это может спасти вашу жизнь: 5 симптомов тромба, которые легко пропустить
Знание того, на что обращать внимание, и распространенных факторов риска для здоровья дает вам контроль над собственной жизнью.
Некоторые симптомы настолько едва заметны, что вы можете не обращать на них внимания. Но на самом деле они могут быть ранними признаками чего-то серьезного, например тромба.
Показательный пример: исследовательница биоастронавтики Келли Джерарди, которая недавно рассказала о своем опыте в социальных сетях, имела потенциально опасный для жизни большой тромб, который прошел незамеченным без традиционных симптомов. Его обнаружили только тогда, когда она попросила о дополнительном обследовании, поскольку знала, что имеет риск образования тромбов. Woman`sWorld поговорили с экспертом, чтобы узнать о коварных признаках, которые не следует игнорировать, и простые шаги для защиты себя.
Что такое тромб
Тромб — это гелеобразный комок, который образуется, когда тромбоциты, белки и клетки крови слипаются, объясняет Лили Джонстон, доктор медицинских наук, магистр здравоохранения, сосудистый хирург. Ваш организм имеет две отдельные системы кровеносных сосудов — артерии (отводящие богатую кислородом кровь от сердца) и вены (возвращающие использованную кровь обратно) — и они образуют тромбы по совершенно разным причинам. Одними из самых распространенных являются венозные тромбы, к которым относятся тромбоз глубоких вен (ТГВ) в ногах и легочная эмболия (ТЭЛА) в легких.
Почему так важно обнаружить симптомы тромба на ранней стадии? Тромб в глубокой вене ноги может оторваться и попасть в легкие, послужив причиной потенциально смертельной легочной эмболии или блокирования кровотока к легким, говорит доктор Джонстон.
5 симптомов тромба, которые никогда не следует игнорировать
Отек одной ноги
Когда тромб блокирует вену, кровь не может должным образом оттекать и накапливается, что приводит к утечке жидкости в окружающие ткани, говорит доктор Джонстон. «Обычно это односторонний процесс — отек обеих ног редко является тромбом.
Боль в икрах
Задержанная кровь создает давление на ткани и нервы, часто ощущаясь как глубокая боль или судорога, которая не проходит, говорит доктор Джонстон.
Покраснение и тепло над веной
Ваш организм посылает воспалительные сигналы в эту область, вызывая локальное тепло и изменение цвета кожи, говорит доктор Джонстон.
Боль в груди или одышка
Это может означать, что тромб попал в ваши легкие — легочная эмболия, говорит доктор Джонстон. Это состояние требует неотложной медицинской помощи.
Кровохарканье или необъяснимый кашель
Когда часть вашего легкого не может получать кровоток из-за тромба, это может вызвать раздражение, одышку, кашель или кровотечение в дыхательные пути, говорит Джонстон.
7 факторов риска образования тромбов
Хотя тромбы могут образоваться у любого, определенные факторы увеличивают ваши шансы. И знание ваших индивидуальных факторов риска может помочь вам понять, когда нужно обратиться за дополнительным обследованием. Доктор Джонстон говорит, что эти риски включают:
Беременность: Гормональные изменения плюс давление на вены ног от растущей матки.
Семейный анамнез: Вы могли унаследовать нарушение свертываемости крови.
Неподвижность: Кровь накапливается, когда вы не двигаетесь, поэтому тромбы могут образовываться после длительного сидения, например, во время путешествия самолетом.
Курение: Курение повреждает стенки кровеносных сосудов.
Ожирение: Ожирение повышает давление в венах и воспаление.
Гормональные препараты: Многие противозачаточные таблетки и другие препараты на основе гормонов могут повышать факторы свертывания крови в вашей крови, говорит доктор Джонстон.
Рак: Люди с активным раком имеют значительно более высокий риск образования тромбов, говорит доктор Джонстон.
3 способа уменьшить риск образования тромбов
Если вы обеспокоены образованием тромбов, хорошая новость заключается в том, что существуют простые домашние шаги, которые вы можете предпринять, чтобы уменьшить этот риск. Вот что помогает:
Будьте активны
Сокращения икроножных мышц отталкивают кровь обратно к сердцу, — объясняет доктор Джонстон. Вставайте каждые один-два часа во время работы или путешествия, чтобы улучшить кровообращение и помочь предотвратить образование тромбов.
Управляйте факторами риска
Поддержание активного, здорового образа жизни может значительно снизить риск образования тромбов. Контроль веса, отказ от курения и регулярные физические упражнения помогают защитить ваши кровеносные сосуды и способствовать лучшему кровообращению.
Пейте воду
Звучит просто, но это работает. Употребление большего количества воды может помочь предотвратить образование тромбов в венах. Обезвоживание же наоборот сгущает кровь и увеличивает риск свертывания.
Что женщины старше 50 лет должны знать о тромбах
Риск образования тромбов возрастает с возрастом, поэтому обращайте внимание на односторонний отек ног или внезапную одышку, говорит доктор Джонстон. Если вы заметили какие-либо необычные симптомы или имеете проблемы со здоровьем, открыто поговорите со своим врачом о возможности образования тромбов. Вы также можете обратиться к сосудистому хирургу, который специализируется на здоровье вен и артерий, чтобы получить экспертную консультацию и помощь.