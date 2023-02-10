Это не от компьютера: какие вредные привычки портят наше зрение

Как наш образ жизни сказывается на здоровье глаз? Миф о ночном чтении и миопии уже развенчан. Как и о страшном влиянии компьютеров. Однако что действительно может привести к проблемам со зрением? И при каких глазных болезнях лучше отказаться от вредных привычек?

Экспертным мнением поделился специалист всеукраинской сети медцентров "Новый Зрение", офтальмолог Андрей Романюк. Врач выделил три основные вредные привычки, ведущие к проблемам со здоровьем. Они в свою очередь могут вызывать глазные болезни.

Так, определенный образ жизни часто приводит к системным заболеваниям, например, сахарный диабет или артериальная гипертензия, которые в дальнейшем сказываются на зрении.

Пищевые привычки

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Неправильное пищевое поведение: большие объемы порций, частые перекусы, продукты с высоким гликемическим индексом и трансжирами – вместе с малой физической активностью приводят к ожирению, а дальше – к диабету 2 степени. Высокий уровень сахара в крови опасен тем, что повреждает кровеносные сосуды сетчатки глаза. Они отекают, начинают пропускать жидкость или же забиваются. Это называется диабетической ретинопатией. Заболевание, однозначно, ухудшает зрение, а в случае прогрессирования человек может ослепнуть.

Чрезмерное употребление соли, курение и постоянные стрессы, особенно у мужчин, нередко являются причиной артериальной гипертензии. Тогда в сосудах происходят изменения, что отражается и на глазном дне. Дело в том, что при повышенном давлении нарушается микроциркуляция крови в сосудах сетчатки. При патологических изменениях ее структуры развивается гипертоническая ретинопатия. Обычно это происходит у людей, не контролирующих АД. Заболевание опасно тем, что можно неотвратимо потерять зрение. Поэтому очень важно следить за давлением, скорректировать диету и найти способы преодоления стресса.

Курение

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"Научно доказано, что курение и алкоголь влияют на образование или развитие катаракты, а также возрастной макулярной дегенерации сетчатки", — отмечает Андрей Романюк.

Возрастная макулодистрофия является заболеванием катарального участка глаза. Благодаря макулам (зона в центре сетчатки) мы читаем, пишем и умеем различать цвета. В случае сухой формы макулодистрофии поражается центральное поле зрения, а в случае влажной, если ее не лечить – полная потеря зрения. Следовательно, человеку, страдающему этой болезнью, желательно бросить курить и употреблять алкоголь. А также соблюдать диету с большим содержанием жирных кислот и жирорастворимых витаминов А, В, D, Е.

Пристрастие к сигаретам губительно сказывается и на хрусталике глаза. Его основная функция – пропускать и преломлять лучи света, поэтому он должен быть прозрачным и эластичным. Такое свойство позволяет хрусталику быстро менять форму, чтобы обеспечивать хорошее зрение на разных расстояниях. Однако из-за воздействия никотина и различных смол, содержащихся в сигаретах, это свойство значительно быстрее теряется, и в результате развивается катаракта. К сожалению, помутнение хрусталика является необратимым процессом. Если не считать болезни, это чревато потерей зрения.

Алкоголь

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"При диабетической и гипертонической ретинопатиях следует отказаться от алкоголя и курения, потому что такие привычки могут привести к слепоте. Это не только вопрос зрения, но и жизни", – убежден эксперт.

Негативное влияние спиртных напитков объясняется тем, что они нарушают кровообращение в глазах, сужая сосуды. Как следствие, в органы хуже поступает кислород, мышцы напрягаются, сосуды страдают, а зрение снижается.

К тому же алкоголь обезвоживает организм, а его регулярное употребление становится одним из факторов развития синдрома сухого глаза. Большие дозы крепких напитков могут вызвать и токсическую амблиопию – существенное ухудшение зрения из-за воздействия токсических веществ.

После операций на глазах обычно на две недели запрещается употребление спиртных напитков и курение, потому что это затягивает сроки заживления, снижает действие антибиотиков, повышает риск воспалений.

О подлинном влиянии компьютеров на детское зрение

Действительно, проводить много времени в виртуальном мире является плохой привычкой. Почему? Потому что из-за этого ребенок почти не бывает на свежем воздухе. Исследования доказали значимость солнечных лучей для развития глазного яблока. Так что у малышей, которые гуляют на улице и чаще бывают на солнце, гораздо реже развивается миопия!

"Итак, близорукость возникает не потому, что дети сидят за компьютером и очень часто фокусируют зрение на близком расстоянии, а потому, что они это время проводят в помещении и их сетчатка недополучает ультрафиолетового излучения. От этого не производится мелатонин и дофамин, тормозящие удлинение глазного яблока (причина миопии), – заключает врач. – Во взрослом возрасте такое правило уже бездействует. Поэтому важно, чтобы ваше чадо не слишком много сидело в помещении и за компьютером".

Избавляйтесь от пагубных привычек, соблюдайте правила здорового образа жизни, вовремя посещайте офтальмолога и долгие годы наслаждайтесь красивым зрением.

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