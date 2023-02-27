Это очень важно: как одна простая вещь может улучшить сон и сохранить здоровье

О том, что спать нужно в полной темноте, врачи говорят давно.

Как сообщает Womans World, новое исследование показывает, что воздействие света во время сна может оказать негативное влияние на ваше здоровье.

В частности, это может увеличить риск сердечных заболеваний и симптомов, связанных с диабетом.

Влияние воздействия света на качество сна

В исследовании, опубликованном в журнале PNAS, ученые из Северо-Западного университета хотели узнать, как воздействие света влияет на наше здоровье. Поэтому они создали тест, чтобы увидеть, как свет влияет на качество сна, способность организма регулировать уровень сахара, уровень мелатонина (гормон сна, реагирующий на темноту) и здоровье сердца.

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Исследователи набрали 20 взрослых для участия в исследовании. Из этих 20 участников 10 должны были спать при слабом освещении одну ночь и при умеренном освещении на следующую ночь. Остальным десятерым пришлось спать при тусклом свете в течение обеих ночей.

Авторы обнаружили, что уровень мелатонина у участников несильно изменился в ответ на тусклый или умеренный свет. Однако качество сна ухудшилось.

Но всего за одну ночь сна при умеренном освещении у участников повысилась ночная частота сердечных сокращений, а на следующее утро повысилась резистентность к инсулину. При этом сон при тусклом свете не влиял на частоту сердечных сокращений или резистентность к инсулину.

Всего одна ночь воздействия умеренного комнатного освещения во время сна может ухудшить показатели уровня сахара и сердечно-сосудистую регуляцию, которые являются факторами риска сердечных заболеваний, диабета и метаболического синдрома.

Поскольку в исследовании приняли участие всего 20 взрослых, авторы не могут быть уверены, что результаты применимы к более широким слоям населения, например, к детям. Участники также были достаточно молоды, что затрудняет применение этих результатов к пожилому населению. Тем не менее результаты важны, поскольку они позволяют нам улучшить качество нашего сна, не прилагая к этому особых усилий.

Как добиться полной темноты во время сна

Итак, закройте шторы или жалюзи, отключите мигающий компьютер или телевизор, зарядное устройство или электронные часы.

Если это не помогает, наденьте маску для глаз. Это действительно очень просто. Маска для глаз поможет вам погрузиться в полную темноту и при этом не потратить кучу денег на дополнительное затемнение в спальне.

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