Это опасно: почему потребление большого количества сыра вредит здоровью

Сыр – любимый продукт миллионов людей по всему миру. Его добавляют в салаты, сэндвичи, горячие блюда и закуски, а сливочный вкус и нежная текстура делают его незаменимым во многих кухнях. Однако действительно ли этот продукт настолько безопасен для здоровья, как кажется, попробуем разобраться.

Издание The Harvard Gazette провело детальное исследование и спросило диетолога Гарвардской школы общественного здоровья Walter C. Willett о влиянии сыра на организм. Эксперт объяснил, что употребление сыра имеет как плюсы, так и минусы, но его избыточное количество в рационе может нести серьезные риски для здоровья.

Польза сыра

Когда мы оцениваем пользу или вред продукта, следует сравнивать его с другими альтернативами. По словам диетолога, сыр занимает промежуточное место между очень полезными продуктами (орехи, соевые продукты) и вредными (обработанное красное мясо). Как и другие молочные продукты, сыр содержит важные питательные вещества, в частности, кальций, необходимый для здоровья костей. Однако, по словам диетолога, современные рекомендации по потреблению кальция завышены. Сегодня рекомендуется взрослым принимать 1000 мг кальция в день. Однако на самом деле 600 мг вполне достаточно для большинства людей. Поэтому хотя сыр действительно является источником кальция, его чрезмерное потребление не всегда оправдано.

Сколько сыра мы едим на самом деле

Современная статистика впечатляет: средний взрослый съедает примерно 19 кг сыра в год. Это значительный рост по сравнению с прошлыми десятилетиями. Когда основным молочным продуктом в рационе было молоко, но сейчас большинство молочной продукции потребляется именно в виде сыра. Это неплохой тренд, хотя рекомендации призывают сокращать потребление насыщенных жиров.

Почему мы едим больше сыра

Причин несколько:

Снижение потребления красного мяса – люди ищут альтернативы, которые снабжают белком и насыщают.

Активная пропаганда сыра.

Изменения в пищевых привычках – сыр стал основным ингредиентом многих популярных блюд, от пиццы до салатов.

Все ли виды сыра одинаковы

На первый взгляд, может показаться, что разные сыры существенно отличаются по влиянию на здоровье. Однако, по словам диетолога, нет убедительных доказательств, что тот или иной тип сыра более полезен или вреден.

Основная разница между сырами – это содержание воды. Например, моцарелла, рикота, брынза содержат больше воды и имеют более высокий уровень лактозы – углевода, который постепенно уменьшается в процессе созревания сыра.

Напротив, твердые сыры (пармезан) практически не содержат лактозы, поскольку она разрушается при ферментации. Однако из-за низкого содержания воды концентрация калорий, жиров и кальция в них выше.

Как сделать рацион более сбалансированным

Если вы любите сыр, не стоит полностью исключать его из рациона. Однако следует обратить внимание на количество и альтернативы.

Оптимальное потребление – примерно одна порция молочных продуктов в день.

Альтернативы – вместо сыра в салатах можно использовать орехи или добавлять арахисовую пасту в бутерброды вместо сливочного сыра.

Выбирайте продукты с пользой – йогурт содержит пробиотики, которые могут оказывать положительное воздействие на здоровье, тогда как в сыре их нет.

Сыр – вкусный и питательный продукт, однако его чрезмерное потребление может привести к избыточности насыщенных жиров и лишних калорий. Чтобы оставаться здоровым и поддерживать баланс в питании, следует контролировать количество сыра в рационе и искать полезные альтернативы.

Здоровье – это не запрещение любимых продуктов, а умение находить золотую середину.

Мы также писали о том, что будет с организмом, если каждый день есть сыр.

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