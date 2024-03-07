Это просто: два одобренных врачами средства от тревоги, которые действительно работают

Не нужно проводить исследование, чтобы узнать, что уровень тревоги в последнее время вырос.

Если вы хотите снизить уровень тревоги, но не готовы прибегать к помощи лекарственных препаратов, можете попробовать естественные средства от беспокойства, которые доказали свою эффективность и могут принести вам длительное облегчение.

О том, какие средства действительно работают и получают одобрение врачей, пишет Womans world.

Золотые движения

Ходьба босиком на свежем воздухе: чем полезна и какие болезни лечит / Фото: Credits

Эти упражнения облегчают депрессию и тревогу, вызывая высвобождение нейротрофических факторов, белков, которые образуют своего рода команду поддержки для клеток мозга, поднимая наше настроение, утверждает психиатр Джадсон Брюэр. Фактически, исследование показало, что 2,5 часа умеренных физических упражнений в неделю (это всего лишь 21 минута в день) Почти в два раза эффективнее снижают тревогу, чем лекарства.

Чтобы получить максимальную пользу, доктор Брюэр советует выходить на улицу и там заниматься или просто гулять. Просто ощущение движения полезно при тревоге, а добавление к этому природы усиливает эффект снижения стресса.

Лавандовый чай

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В следующий раз, когда ваши мысли зациклятся на бесконечном беспокойстве, подумайте о том, чтобы приготовить себе чашку лавандового чая, который, как доказано, снижает тревогу, подавляя гормон стресса кортизол. Эфирное масло лаванды феноменально повышает уровень ГАМК, расслабляющего нейротрансмиттера, который уменьшает беспокойство, объясняет Валери Качо, доктор медицинских наук.

Исследования показали, что люди, которые выпивали около 1 чашки лавандового чая, вдыхая его расслабляющий аромат два раза в день, снижали уровень тревоги и депрессии. Доктор Качо добавляет, что лаванда также стимулирует выработку гормона сна мелатонина, который успокаивает мысли и помогает вам уснуть.

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