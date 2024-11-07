Это просто и не стоит денег: доктор дал топ-3 совета, как облегчить симптомы перименопаузы

Менопауза выглядит и ощущается по-разному у каждой женщины независимо от того, на какой стадии менопаузы она находится. Но, возможно, самые сложные проблемы возникают на первом этапе, перименопаузе, который может длиться до 10 лет, прежде чем менопауза наконец наступит.

Когда мы достигаем возраста начала перименопаузы, сначала приходится справиться с шоком от ее начала, а затем - иметь дело со всеми симптомами.

Эксперт по менопаузе доктор Наоми Поттер рассказала, как можно облегчить симптомы перименопаузы, не тратя ни копейки.

Соблюдайте гигиену сна

Убедитесь, что у вас безупречная гигиена сна — вот ее первый совет. Вам нужна удобная кровать и окружающая обстановка в спальне, а также четкий ночной режим и график сна, которые позволят вам легко расслабиться и как следует отдохнуть ночью.

Нормализация сна, как объясняет доктор Поттер, помогает снизить стресс насколько это возможно, чтобы тело могло отдохнуть и восстановиться ночью.

Пересмотрите свой рацион

Оценка своего рациона также имеет ключевое значение, говорит она. Многие симптомы пременопаузы могут заставить вас тянуться к таким вещам, как сахар, кофеин и алкоголь, в качестве самолечения. Но, как объясняет эксперт, если вы осознаете эти вещи, то вы можете остановить себя и осознанно делать правильный выбор. И тогда это даст обратную связь и облегчит неприятные симптомы.

Простое сокращение потребления кофеина или полный отказ от кофеина может быть всего лишь одним из действий, которое может иметь огромное значение. То же самое с алкоголем. Если вы просто сознательно прекратите пить или значительно сократите потребление алкоголя, это может иметь невероятные последствия.

Занимайтесь спортом

Еще один важный ее совет — заниматься спортом. Физические упражнения просто феноменальны, говорит она. Даже если это просто прогулка на природе, это звучит как клише, но если вы подумаете о том, сколько времени мы проводим в помещении по сравнению с тем, сколько времени наши предки проводили в помещении, вы поймете разницу.

Итак, выходя на улицу, ведя активный образ жизни, лучше высыпаясь и питаясь более осознанно, вы можете облегчить многие симптомы пременопаузы и, как отмечает доктор Поттер, сделать это не тратя ни копейки.

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