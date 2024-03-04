Это точно поможет: 6 одобренных доктором способов облегчить боль в спине

Боли в спине часто могут быть очень неприятными и довольно существенно снижают качество нашей жизни.

Проблемы со спиной могут доставлять много беспокойства. Постоянные боли в спине, как сообщает Womans world, очень распространены среди более 40% женщин старше 40 лет.

Как объясняет хирург-ортопед Кен Хансрадж, снижение уровня эстрогена с возрастом у женщин ускоряет потерю костной массы, что приводит к дегенерации межпозвоночных дисков, что может раздражать нервные корешки, вызывая боль. Другие проблемы со спиной, характерные для женщин, включают в себя то, что доктор Хансрадж называет "опасностями моды": от слишком тяжелой сумки через плечо, до недостаточно хорошо подобранного поддерживающего грудь нижнего белья.

Но доктор Хансрадж считает, что следование всего лишь нескольким ежедневным ритуалам принесет вам необходимое облегчение. 6 способов

Попробуйте делать "настенных ангелов"

В детстве делать снежных ангелов было очень весело, а выполнение тех же движений верхней частью тела у стены способствует правильному выравниванию позвоночника и облегчению болей во взрослом возрасте. Настенные ангелы открывают вашу грудь и отводят плечи назад, облегчая основной источник боли между плечами и шеей, говорит доктор Хансрадж.

Как выполнять

Подтяните таз так, чтобы поясница была прижата к стене, руки по бокам. Отведите плечи и голову назад, чтобы коснуться стены. Медленно поднимите руки над головой так, чтобы они коснулись стены, пока они не коснутся головы, затем медленно опустите их в исходное положение. Повторяйте 5-10 раз 3-5 раз в неделю.

Принимайте рыбий жир

6 одобреных доктором способов облегчить боль в спине / Фото: Credits

Жирные кислоты омега-3 облегчают боли в спине благодаря своему сильному противовоспалительному действию, говорит доктор Хансрадж. Одно исследование показало, что пациенты с болями в шее и спине, которые ежедневно принимали от 1200 до 2400 мг жирных кислот омега-3, сообщили о значительном облегчении — настолько, что 59% из них прекратили принимать назначенные им обезболивающие препараты.

Следите за своим дыханием

Глубокие диафрагмальные вдохи успокаивают стрессовую реакцию, которая является основной причиной болей в спине, говорит доктор Хансрадж. Его совет: сидя в кресле или лежа на спине, глубоко вдохните через нос. Почувствуйте, как ваш живот поднимается, медленно посчитайте до пяти. Задержите дыхание на несколько секунд, затем выдохните через рот, чувствуя, как ваш живот опускается на пять счетов. Практика глубокого дыхания животом всего несколько минут в день увеличивает положительную "нейропластичность", способность вашего мозга к изменениям, что снижает активность его болевых центров.

Двигайтесь вверх

6 одобреных доктором способов облегчить боль в спине / Фото: Credits

Движение — это "лосьон" для смазки затекших мышц спины и суставов позвоночника, и что совсем просто, утверждает доктор Хансрадж. Старайтесь заниматься умеренными физическими упражнениями, такими как ходьба, от 30 до 45 минут в день. Прогуливаетесь ли вы по окрестностям или работаете на беговой дорожке, подумайте о том, чтобы идти с небольшим уклоном. Когда мы идем вниз по склону, наши суставы позвоночника сжимаются, но, когда мы идем в гору, наше тело наклоняется вперед, и наши суставы позвоночника открываются, освобождая больше места для нервов, уменьшая напряжение и облегчая боль.

Ешьте ягоды

6 одобреных доктором способов облегчить боль в спине / Фото: Credits

По словам доктора Хансраджа, употребление растительной пищи, богатой питательными веществами, которые борются с воспалениями, помогает уменьшить боли и укрепить кости, снижая риск переломов позвоночника. Черника и семена чиа богаты антиоксидантами, которые помогают защитить позвоночные диски, кроме того, черника содержит кверцетин, антиоксидант, обладающий сильным противовоспалительным действием. Исследования также показывают, что кверцетин играет ключевую роль в поддержании здоровья дисков позвоночника.

Зарядитесь позитивом

Чем дольше вы страдаете от боли в спине, тем меньше она связана с исходной физической проблемой и тем больше она связана с вашим эмоциональным состоянием, отмечает доктор Хансрадж. Если вы сможете преодолеть негатив, который может вызвать боль, вы сможете лучше справиться с болью и облегчить ее. Исследования показывают, что если вы будете вести дневник и регулярно записывать всего три вещи, за которые вы благодарны, это уменьшит воспаление и поможет облегчить хроническую боль.

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